Primeiras impressões

Criada no teatro musical, Tabatha Almeida estreia no audiovisual em “Vicky e a Musa”

Ainda no início de sua caminhada profissional, aos 22 anos, Tabatha Almeida tem experimentado de tudo um pouco. Após boas oportunidades no teatro musical, como a superprodução “Mamma Mia”, a atriz voltou as atenções para um set de gravação. Isso, porém, sem excluir o lado musical. Ela integra o elenco da série musical “Vicky e a Musa” como Luara, uma das protagonistas do projeto infantojuvenil original Globoplay. “Sempre tive muita vontade de fazer muitos filmes, novelas, séries… Amei a experiência de trabalhar com câmeras e o set de gravação. Mas também amo fazer teatro musical. Acho que as duas coisas andam lado a lado para mim… tenho muita vontade de fazer os dois”, vibra Tabatha, que em outubro poderá ser vista no musical “Beetlejuice”, nos palcos cariocas.

Na história escrita por Rosane Svartman, Luara era a melhor amiga de Vicky, papel de Cecília Chancez. Mas a relação das duas ficou abalada quando Luara deixou a amiga de lado após a morte da mãe durante a pandemia de Covid-19.

“A Lua é uma menina muito corajosa, impulsiva… geniosa, eu diria. Ela sofreu um trauma muito grande, que foi a perda da mãe e isso mudou a visão dela de mundo. Ela se afastou de tudo que lembrava a presença da mãe e que lembrava o dia em que ela se foi”, explica a atriz, que já gravou a segunda temporada da série, prevista para ir ao ar em dezembro, na plataforma de streaming. “Gravamos 26 episódios de uma vez. Sou apaixonada pela primeira temporada, mas a segunda tem um lugarzinho especial no meu coração”, completa.

Em seu primeiro trabalho audiovisual, Tabatha contou com a ajuda da equipe e de colegas mais experientes para lidar com a estreia diante das câmeras. Ao longo das gravações, ela escutou e anotou atentamente todas as dicas que recebeu. “Não podia ter sido mais incrível. Nossa equipe se amava muito e estava muito feliz de estar participando desse projeto leve e encantador. Eles me ajudaram muito. Me davam notas e me explicavam tudinho, e eu ia absorvendo tudo o mais rápido possível! Foram todos anjos na minha vida (risos)”, elogia.

Sua trajetória como atriz começou na adolescência, quando morava em Recife. Lá, chegou a participar de algumas montagens de musicais e fez dublagens e jingles para propagandas. Tabatha, no entanto, ganhou projeção ao participar do “The Voice Kids”, em 2016. Na competição musical, ela integrou o time capitaneado por Ivete Sangalo. “Foi uma experiência ótima para ajudar com minha confiança no palco. Eu ainda tinha muitas amarras e sinto que perdi o medo que eu tinha de me apresentar. Conhecer a Ivete e toda a equipe do programa foi surreal também”, relembra.

“Vicky e a Musa” – Primeira temporada completa disponível para os assinantes Globoplay.