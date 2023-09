Presente especial

Em agosto do ano passado, Jorge Florêncio foi chamado para um teste da novela “Amor Perfeito”. Na época, foi aprovado e estava tudo certo para dar vida a um personagem que não ficaria na trama até o fim. O perfil do papel, porém, mudou. E sobrou a decepção de, após cerca de três meses de expectativa, descobrir que não estaria no elenco do folhetim das 18h da Globo.

Em janeiro de 2023, no entanto, a sorte voltou a sorrir para o ator carioca. E de um jeito que ele jamais esperou. “A produção fez um novo contato comigo, me sondando para outro personagem. Eu estava ensaiando um musical, com agenda comprometida, mas o diretor artístico André Câmara me convidou para fazer ninguém menos que Jesus. Eu, claro, aceitei de cara”, lembra.

Na hora em que recebeu o convite, Jorge conta ter experimentado um misto de muitas sensações. “Não estamos sozinhos e tudo tem seu tempo para acontecer. Não o nosso tempo, mas o tempo do Divino. E acontece”, acredita o ator, que não tem religião, mas afirma ter uma fé inabalável. Outro aspecto deste trabalho que fez a diferença foi o próprio nome da novela. “Já diz um pouco a que veio e isso me cativa, esse foco no amor puro e genuíno entre as pessoas, os bichos, a natureza”, afirma.

Por interpretar Jesus, Jorge tem como principal companheiro de trabalho o ator mirim Levi Asaf, que dá vida ao encantador Marcelino de “Amor Perfeito”. “Ele é um amor, muito talentoso e carismático. Arranca sorrisos por onde passa e ilumina sempre com a sua chegada”, derrete-se Jorge. Para o papel, foi preciso também passar por um pequeno processo de transformação física. “André me pediu que emagrecesse. Desde então, minha rotina de treinos se modificou. Deixei de ir com tanta frequência à academia e passei a focar nos treinos mais curtos e com menos carga. Já perdi quase 10 quilos”, revela.

Entender mais sobre o evangelho foi outra providência tomada por Jorge Florêncio assim que recebeu o convite para dar vida a Jesus. “Sempre achei uma leitura difícil e confusa. Mas, mesmo sabendo que a temática central da novela não é sobre passagens bíblicas, julguei importante fazer esses estudos por conta própria”, explica. Para isso, conta ainda com as orientações do amigo e estudante de teologia João Marcos Freitas, que também é artista. “Nossos diálogos são sempre leves, descontraídos, cercados de humor e acompanhados de um forte café, que não dispenso”, entrega.

Nome completo: Jorge Florêncio da Silva Júnior.

Nascimento: 9 de agosto de 1985, na capital do Rio de Janeiro.

Atuação inesquecível: Como Jesus, em “Amor Perfeito”.

Interpretação memorável: “Todas de Raul Cortez”.

Momento marcante na carreira: “Quando larguei tudo no Rio de Janeiro e, em duas semanas, fui morar em Buenos Aires, para estudar direção de atores para cinema”.

O que falta na televisão: “Enxergar o Brasil como Brasil de Norte a Sul, com toda sua diversidade étnica e cultural, e dar voz a

quem quer falar”.

O que sobra na televisão: “Homens em cargos de liderança”.

Com quem gostaria de contracenar: Ricardo Darín.

Se não fosse ator, seria: “Hoje em dia, podemos ser tudo. Eu mesmo sou terapeuta holístico também. Mas a psicologia é uma profissão que me encanta, o estudo do comportamento humano. Na atuação, pratico e recrio esses comportamentos”.

Ator: Irandhir Santos.

Atriz: Marjorie Estiano.

Novela: “A Vida da Gente”, escrita por Lícia Manzo e exibida originalmente pela Globo entre 2011 e 2012.

Vilão marcante: Carminha, papel de Adriana Esteves em “Avenida Brasil”, novela de João Emanuel Carneiro, exibida originalmente pela Globo em 2012.

Personagem mais difícil de compor: Fransilino, da peça “Cidade das Donzelas”.

Que novela gostaria que fosse reprisada: “Velho Chico”, escrita por Benedito Ruy Barbosa, Edmara Barbosa e Bruno Luperi, exibida originalmente pela Globo em 2016.

Que papel gostaria de representar: João Pedro Inocêncio, papel interpretado por Marcos Palmeira na novela “Renascer”, escrita por Benedito Ruy Barbosa e exibida originalmente pela Globo em 1993.

Filme: “Relatos Selvagens”, dirigido por Damián Szifron e lançado em 2014.

Autor: Manuela Dias.

Diretor: Marcela Rodrigues.

Vexame: “Passar mal na rua”.

Mania: “De mexer na barba grande”.

Medo: “De que percamos a humanidade”.

Projeto: “Conseguir rodar e distribuir a série policial ‘Sangue Pisado’, com meu coletivo audiovisual”.

“Amor Perfeito” – Globo – Segunda a sábado, na faixa das 18h.