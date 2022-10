Prato feito

Quarta temporada do “Masterchef Profissionais” mostra que Band está no caminho para banalizar a produção mais relevante de sua grade

Com uma imagem muito ligada ao jornalismo, especialmente, o esportivo, a Band vez ou outra aposta na diferença e acaba elevando a relevância de sua programação. Em 2014, em um momento em que programas culinários já se destacavam na grade dos canais pagos, a emissora resolveu investir no “Masterchef”, formato original da inglesa BBC onde os participantes têm tempo e ingredientes limitados para fazer pratos dignos de um grande restaurante e agradar três rigorosos “chefs”.

Coproduzido pelo Discovery Home and Health, o programa começou de forma tímida e hoje segue como uma espécie de galinha dos ovos de ouro da emissora. Em oito anos, só a franquia tradicional já teve nove edições, a edição “Junior” ganhou apenas uma edição e agora o “spin-off” com cozinheiros profissionais acaba de estrear sua quarta temporada. Mesmo que a emissora se esforce para criar algum ineditismo ou chamariz, a impressão é de que a Band produz o “Masterchef Profissionais” e suas outras versões no piloto automático, querendo a todo custo reviver a força das primeiras temporadas.

Lá atrás, sem tanta verba na produção, a emissora recrutou “chefs” até então desconhecidos do grande público para o júri técnico e contratou a jornalista Ana Paula Padrão para ter ao menos um nome de peso entre os envolvidos. De personalidades distintas e bons de frases e improviso, o trio formado por Henrique Fogaça, Érick Jacquin e Paola Carosella resultou em uma azeitada conexão com Ana Paula. Em 2021, Paola resolveu seguir um outro caminho e foi substituída por Helena Rizzo, que um tanto mais bem-humorada, se adequou bem ao posto de jurada. É da interação dos quatro com os participantes de cada edição que acontece a humanização tão esperada e muitas vezes forçada dos realities shows. Se as edições com amadores são marcadas por uma respeitabilidade natural à hierarquia imposta pelo status adquirido de Helena, Fogaça e Jacquin, as temporadas com profissionais promovem um equilíbrio de forças que gera muito mais espontaneidade e tretas entre participantes pretensiosos e jurados querendo mostrar quem é que manda.

Em 2022, a Band até tentou descansar a imagem do programa culinário por conta da contratação de Fausto Silva. Porém, a repercussão mediana do programa de auditório fez a emissora retomar suas atenções para o “Masterchef”. A atual temporada de profissionais estreou logo depois da final da última edição de amadores, o que evidencia tanto a valorização quanto o esgotamento do formato. Além da entrada de Helena, outra reformulação forçada do programa ocorreu justamente por conta de Faustão, que chegou dominando os estúdios da emissora e fez o programa culinário ser gravado nos estúdios da Vera Cruz, localizado no interior de São Paulo. Com mais espaço e podendo deixar seu estúdio montado, é nítido que o programa cresceu em dimensões e ganhou uma estética mais consistente. Sem muito para onde ir e evitando outras grandes rupturas, o “Masterchef Profissionais” aposta no gosto do público pelo feijão com arroz bem feito.

“Masterchef Profissionais” – Band – terças, às 22h.