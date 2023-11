Pose de rebelde

Ciro Salles é do tipo que se entrega às oportunidades. É dessa forma que ele acredita que, mesmo que não ganhe o papel ou não entre no projeto, tenha dado o seu melhor e, de algum jeito, marcado os profissionais que viram sua performance. “São coisas da vida. Às vezes, você faz um teste e aquele trabalho não vinga, não acontece ou às vezes até você não é aprovado ali, mas, alguém se lembra de algo, fica com alguma impressão sobre seu trabalho, sobre seu teste e em um próximo momento já pensa em você diretamente”, ressalta.

A tática parece funcionar de fato. Em 2019, ele foi aos estúdios do SBT fazer um teste para um folhetim que estava em pré-produção. Com a pandemia, o folhetim acabou descartado, mas o nome do ator foi lembrado na hora da escalação de “A Infância de Romeu e Julieta”, onde vive o ambicioso Vitor. “Saí desse teste muito confiante e fiquei meio frustrado quando vi que a novela não seria mais produzida. A vida girou e o tempo passou. A oportunidade foi plantada lá atrás e o fruto só foi colhido quase quatro anos depois”, analisa.

O ator já acompanhava o bem-sucedido investimento do SBT em teledramaturgia voltada ao público infantojuvenil. Além de ser um entusiasta deste filão, Ciro também logo se empolgou com a proposta shakespeariana do projeto adaptado por Íris Abravanel. “Já trabalhei com esse texto no teatro e é uma peça que eu tenho uma relação profunda. Acho muito significativo usar essa obra para falar sobre os contrastes das relações familiares e de como o amor pode de fato criar caminhos e curar mágoas cotidianas”, valoriza.

Na trama, Vitor é um sujeito mimado, que já passou dos 30 e nem pensa em sair da casa dos pais. Vive de pequenos golpes para bancar os luxos da vida e não se importa com as consequências de seus atos, desde que ele não saia prejudicado. É o grande agente do caos da família Campos. “Vitor não tem um senso de preocupação com o próximo. É um personagem muito ambicioso. Ao mesmo tempo, é bem divertido, pois fala as coisas sem tantos filtros e barreiras”, defende.

Comprometido com a preparação para “A Infância de Romeu e Julieta” desde o início do ano, Ciro teve o cuidado de construir o personagem de forma mais leve, para que ele não caísse na vilania mais óbvia. Ao buscar referências que pudessem ajudar no estofo do personagem, recorreu à teledramaturgia nacional e acabou se inspirando livremente no vingativo Félix, vilão de grande popularidade vivido por Mateus Solano, em “Amor à Vida”, de 2013.

“O Félix ele tem algo que me interessa bastante, que é um pouco dessa inconsequência. Ele fez coisas horríveis ao longo da trama, mas teve uma chance de redenção. Assisti novamente a algumas cenas do Mateus e foi de fato muito inspirador”, garante. Outro ponto de grande ajuda na hora das gravações é a troca com o restante do elenco, em especial, as crianças. “Gosto do jeito mais livre e sem amarras que elas atuam. Algumas coisas, levo também para o meu cotidiano, como as referências de música, séries, moda”, explica.

Baiano de Salvador e agora morando em São Paulo, Ciro é formado em Teatro e Comunicação Social, o que o levou a se dividir entre a atuação e empregos de gestor na área cultural. As primeiras aparições na tevê foram em pequenas participações em tramas globais como “Haja Coração” e “Rock Story”. O público jovem, entretanto, conhece mais a versão de apresentador investigativo que Ciro mostrou no reality “CatFish Brasil”, versão nacional do sucesso mundial da MTV. Mais recentemente, ele voltou à Globo para atuar em “Segundo Sol”, de João Emanuel Carneiro.

“Sempre entro em cena pensando que alguém vai assistir àquele resultado, vai ouvir aquela frase, assistir àquela emoção e vai promover uma transformação pessoal. É isso que busco artista”, detalha o ator, que está feliz em conquistar um novo público por conta da faixa etária majoritária de “A Infância de Romeu e Julieta”. “Pela primeira vez, estou sendo reconhecido por crianças. Aos domingos, por exemplo, gosto de andar na Avenida Paulista, e amo sentir o carinho das famílias e das crianças, que pedem para tirar foto e ficam falando sobre as trapalhadas do Victor. É uma festa!”, vibra.

“A Infância de Romeu e Julieta” – SBT – de segunda a sexta, às 20h45.