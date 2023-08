Porta aberta

A tevê aberta se mostra, cada vez mais, aberta a trabalhar a inclusão de forma mais ampla. Felipe Melquiades tem apenas 10 anos, mas já teve a oportunidade de perceber isso. E de uma forma para lá de orgulhosa: cabe a ele representar os albinos a partir das experiências do sofrido Christian, de “Terra e Paixão”, novela das 21h da Globo. “O legal é que passam nos capítulos todos os cuidados que precisamos ter. Isso acaba ensinando as pessoas que são e as que não são albinas também. Estou gostando de poder servir de exemplo”, conta o menino.

Christian é também o primeiro papel de Felipe na televisão. Aliás, trata-se do primeiro trabalho dele como ator. E, de cara, já divide cenas com nomes que está acostumado a ver nas novelas e em outros programas, como Débora Falabella e Ângelo Antônio, que interpretam os pais do menino, Lucinda e Andrade, e Tatá Werneck, que dá vida à tia do garoto, a hilária Anely. “Eles me ensinam muito. Brincam comigo, me deixam à vontade e cuidam de mim. Sou grato a todos da equipe e elenco”, valoriza Felipe.

A oportunidade para fazer parte do elenco do folhetim escrito por Walcyr Carrasco veio a partir de uma agência com a qual Felipe, hoje, tem contrato. Na época dos testes para a novela, um profissional da Five Casting achou o perfil da mãe de Felipe, Denise, nas redes sociais. “Fui selecionado para os testes de um personagem albino e fiquei empolgado. Não vemos muitos albinos na tevê, principalmente quando falamos de tevê aberta. Estou adorando e abraçando essa chance”, celebra.

Para participar de “Terra e Paixão”, Felipe precisou sair de São Paulo e morar no Rio de Janeiro. Alguns ajustes foram feitos na rotina dele para que as gravações se encaixassem na agenda sem problemas. “Eu estudo pela manhã e gravo na parte da tarde”, informa. E, como a rotina dos estúdios envolve alguns momentos de espera, Felipe deu um jeito de enfrentá-los de um jeito produtivo. “Geralmente, quando tenho lições de casa, eu levo para fazer nos intervalos, enquanto espero para gravar. É bem tranquilo”, garante.

Curiosamente, atuar em uma novela, pelo menos até surgirem os testes para “Terra e Paixão”, nunca esteve nos planos do menino. Agora, porém, a história é outra. “Estou amando e quero continuar na carreira de ator. Comecei um curso de teatro para aprender mais”, avisa. E se na trama Christian abre espaço para um debate importante a respeito do preconceito que pessoas albinas podem sofrer, Felipe, felizmente, só enfrenta esse tipo de situação na ficção. “Nunca sofri bullyng como o Cristian, mas muitas pessoas me chamam e dizem que já aconteceu com elas. Principalmente na infância”, conta.

“Terra e Paixão” – Globo – Segunda a sábado, na faixa das 21h.