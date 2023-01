Por trás da máscara

Já faz algum tempo que a televisão virou refém de fórmulas de sucesso ou formatos de realities. Não à toa, novidades e ineditismos têm virado uma espécie de tábua de salvação nas grades de tevê. Há pouco mais de um ano no ar, o “The Masked Singer Brasil” chegou ao país com participantes misteriosos e figurinos extravagantes. O programa, originalmente sul-coreano, por aqui é comandado por Ivete Sangalo e está prestes a estrear sua terceira temporada hoje, dia 22.

“Esse programa é um sucesso. Tem muita potência artística e de entretenimento. As fantasias são maravilhosas, a dinâmica do reality é incrível, os jurados são sensacionais, tem a Priscila… Enfim, um grupo de pessoas ali engajadas na produção desse entretenimento, fazendo com que ele seja potencializado o todo tempo. E, partindo das experiências das temporadas anteriores, agora dinamizaram ainda mais”, vibra Ivete, que conta com o auxílio de Priscila Alcantara nos bastidores.

“Temos outra dinâmica agora, como a aposta secreta, por exemplo. Na primeira apresentação de cada mascarado, os jurados palpitam e quem acertar o maior número de palpites ganha a temporada junto com o mascarado vencedor”, completa.

A terceira temporada do programa chega com uma bancada de jurados renovada. Os veteranos Taís Araújo e Eduardo Sterblitch contarão com o auxílio dos recém-chegados Sabrina Sato e Mateus Solano. A apresentadora do GNT está ansiosa para ver as especulações sobre a identidade dos participantes nas redes sociais. “O ‘The Masked Singer’ é um programa para toda família e mostrou desde o começo ser um formato vitorioso, que encanta o público com as apresentações e fantasias lúdicas (que eu amo) e agita as redes sociais com o mistério de quem são os participantes. Tenho certeza de que vou me divertir muito”, explica Sabrina.

De folga do vídeo desde o fim de “Quanto Mais Vida, Melhor”, Solano ficou surpreso com o convite para integrar a bancada do talent-show. “Sou de um tempo em que as pessoas assistiam a tevê todas juntas num mesmo horário, o que acabou se perdendo com as muitas opções que existem hoje. Esse programa consegue a proeza de juntar todo mundo num domingo para assistir, se divertir e torcer junto”, valoriza Solano.

Fantasias

Apesar dos nomes grandiosos no time de jurados, as grandes estrelas do “The Masked Singer” são as fantasias. Exagerados, brilhosos e criativos, os figurinos são idealizados e produzidos por Gabriel Haddad e Leonardo Bora – carnavalescos da escola de samba Acadêmicos do Grande Rio, atual Campeã do Carnaval Carioca. “O trabalho com o Carnaval nos oferece o domínio técnico de uma série de pontos importantes para a execução das fantasias de um programa como o ‘The Masked Singer Brasil’. Há diferenças de linguagens, claro, dadas as naturezas distintas dos eventos, mas também pontos de contato – e estes foram os aspectos que mais enfatizamos quando executamos as fantasias. Estruturas, materiais, técnicas de acabamento, esculturas, tudo foi levado em conta”, afirma Leonardo.



Fotos: Divulgação-Globo

A lista de fantasias do “Masked” será extensa nesta temporada. Broco Lee, Capivara, Circo, Coruja, Dinossauro, DJ Vitória-Régia, Filtro de Barro, Galo, Milho de Milhões e Vovó Tartaruga são algumas das figuras exóticas que passarão pelo palco da competição comandada por Ivete. “As fantasias são pensadas para engrandecer as performances dos talentos que se escondem dentro delas, valorizando os espetáculos que artistas tão múltiplos conseguem dar. A preocupação mais óbvia é não revelar a silhueta de nenhum corpo, afinal, o objetivo do programa é tentar descobrir quem são os mascarados. Também nos preocupamos com o impacto visual das fantasias, trazendo algumas características do carnaval como penas, pedrarias e bordados”, explica Gabriel.