Pontapé inicial

O Nordeste é um personagem recorrente na literatura brasileira. Com toques de realidade e fantasia, a região já povoou a mais diversas obras clássicas de autores renomados, como Ariano Suassuna, Jorge Amado e João Cabral de Melo Neto. Longe do já exaurido eixo Rio-São Paulo, “Mar do Sertão”, próxima novela das seis da Globo, levará o Nordeste para a frente das câmeras através da fictícia cidade Canta Pedra, que reproduzirá amores, amizades, coronelismo e questões envolvendo água. “Escolhemos ambientar a história em uma cidade fictícia para mostrar o sertão que existe, mas com liberdade para também apresentá-lo de forma metafórica, fabular. Quero trazer para essa novela o Nordeste que está dentro de mim, que vivi durante toda a minha vida”, explica o autor Mário Teixeira.

Com estreia prevista para 22 de agosto, a produção deu início às gravações no final de maio. Por duas semanas, Pernambuco e Alagoas receberam cerca de 60 profissionais para os primeiros trabalhos liderados pelo diretor artístico Allan Fiterman e pelo diretor geral Pedro Brenelli. “Aproveitamos ao máximo os dias em que estivemos pelo sertão nordestino para captar as melhores e mais lindas imagens da região. Ao longo da novela, passaremos mais tempo trabalhando nos estúdios e cidades cenográficas dos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, então, viajamos com o objetivo de iniciar o projeto completamente mergulhados no ambiente onde a obra se desenrola. Vamos também captar muitas cenas de stock shot e de paisagens para usarmos ao longo da trama. Estou tentando trazer para a novela poesia na imagem”, explica Fiterman.

A jornada teve início pelo Vale do Catimbau, em Pernambuco. Localizado entre o Agreste e o Sertão Pernambucano, é o segundo maior parque arqueológico do Brasil. Os trabalhos seguiram em Piranhas, Alagoas, onde foram gravadas cenas que mostram a exuberância do Rio São Francisco, assim como as cores e a alegria da cidade de aproximadamente 25 mil habitantes, que teve seu centro histórico como inspiração para a criação de Canta Pedra. “Foi mágico e me dá muito orgulho, como paraibano, ter nosso nordeste mostrado na novela”, vibra Everaldo Pontes, que vive Adamastor no enredo. Os trabalhos também contaram com as participações de Isadora Cruz, Sérgio Guizé, Renato Góes e Enrique Diaz. Agora, as gravações continuam no Rio de Janeiro, nos Estúdios Globo, e em locações pela cidade.

A fictícia pequena cidade de Canta Pedra será o cenário da história de amor entre Candoca e Zé Paulino, vividos por Isadora Cruz e Sérgio Guizé. Noivos, os dois estão próximos do altar, mas os sonhos do casal serão interrompidos. Após um grave acidente, Zé Paulino é dado como morto. Porém, cerca de 10 anos depois, o rapaz ressurge mais vivo do que nunca, afetando a vida de Candoca e de todos os moradores da pacata cidade. Os dois ficarão entre o dilema de viver o que sentem ou deixar que a mágoa fale mais alto. “Foi muito especial começar pela viagem no Nordeste porque nos imbuímos da energia mágica do Vale do Catimbau e de Piranhas, que nos inspirou muito e me ajudou na chegada da personagem. Tomei banho no Rio São Francisco e me senti ‘batizada’ de Candoca pelas águas”, ressalta a atriz paraibana, que encara sua primeira protagonista na tevê.