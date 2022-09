Politicamente violento

À primeira vista, “Arcanjo Renegado” pode até parecer uma série sobre a violência do Rio de Janeiro. Mas a temporada inicial, disponibilizada pelo Globoplay em fevereiro de 2020 e exibida pela Globo no ano passado, já deixou claro que a história ali era diferente. Na verdade, são esquemas políticos podres e a intensa busca pelo poder que dão o tom à trama, o que torna a produção ainda mais instigante e ousada. Inclusive porque estão entre os personagens de destaque o governador do estado – no caso da nova leva de episódios, a governadora Manuela, que marca uma fase mais madura de Rita Guedes, hoje já com 50 anos – e a presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, Maíra, vivida por Cris Vianna.

Mikhael, papel de Marcello Melo Jr., no entanto, segue como o grande protagonista. No começo, ele liderava a equipe Arcanjo no Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar do Rio de Janeiro, o famoso Bope. Mas, em sua fase de renegado, se tornou o principal suspeito no assassinato do ex-governador do estado e precisou fugir, com a ajuda do jornalista Ronaldo Leitão, interpretado por Álamo Facó. Por anos, ele integra um grupo militar privado com missões no continente africano, mas retorna ao saber que o parceiro nas investigações contra a corrupção corre perigo. Disposto a provar sua inocência, Mikhael é na verdade um anti-herói, que esbarra em conflitos políticos e sociais ao longo de toda a sua jornada.

A passagem de tempo é facilmente percebida nas próprias atitudes de Mikhael. Conforme os episódios vão passando, dá para perceber que o justiceiro está mais maduro, dando valor a coisas diferentes. O que não significa, no entanto, que tenha se tornado menos letal. Até pela solidão em que vive – e isso já acontecia mesmo antes de se tornar um fugitivo –, o personagem não tem muito tempo e nem condições de desenvolver laços afetivos. Talvez por isso sua dedicação ao trabalho e, posteriormente, às missões que estabelece para si, seja tão intensa.

A fragilidade das relações políticas é mostrada na convivência entre Manuela e Gabriel, papel de Leonardo Brício, o secretário da Casa Civil na gestão dela. A história parece querer mostrar o quanto essas alianças se criam e se desfazem de acordo com interesses que nem sempre miram no bem-estar e na garantia de direitos da população. Outros personagens passam por mudanças, como Sarah, defendida por Erika Januza. Irmã de Mikhael, ela perdeu o marido em uma operação policial na primeira temporada. Com sede de vingança e sem condições de criar o filho, a jovem consegue entrar para a carreira militar. No batalhão, Sarah se torna amiga de Diana, uma espécie de estreia para Ludmilla como atriz. A cantora já apareceu em novelas como ela mesma e até experimentou o gostinho de dar vida a uma personagem em participações no “Vai Que Cola”, do Multishow, e em “Mister Brau”, na Globo. Agora, porém, tem a chance de mostrar mais uma faceta em sua trajetória artística.

Outro ponto que chama atenção em “Arcanjo Renegado” é que a série reforça uma prática que já vem sendo adotada pelo Globoplay nas estreias. Antes a plataforma disponibilizava integralmente os episódios na data de lançamento, mas agora a estratégia é outra. No dia 25 de agosto, quatro episódios foram liberados, seguindo com publicações semanais às quintas-feiras, com dois capítulos incluídos por semana. De certa forma, é uma maneira de aproximar o telespectador do período em que as séries eram acompanhadas, semanalmente, pelas emissoras de tevê. É chato para quem prefere maratonar, mas certamente aumenta o burburinho sobre a história nas redes sociais, que são tão importantes na divulgação de tudo nos tempos atuais.

“Arcanjo Renegado” – Globoplay.