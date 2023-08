Pluralidade necessária

Intérprete da sofrida Mariana, Juliana Schalch valoriza a aposta do SBT na diversidade em “A Infância de Romeu e Julieta”

Fala-se bastante em diversidade na televisão ultimamente. Para Juliana Schalch, a sofrida Mariana de “A Infância de Romeu e Julieta”, o tema não ficou de fora na atual novela infantojuvenil do SBT. Esse detalhe foi, inclusive, um diferencial na hora de aceitar se comprometer com o folhetim da emissora, que costuma apostar em produções bem longas em sua teledramaturgia. “Tem uma diversidade racial e cultural muito bacana ali. Temos os Monteiro, que são negros; a Pórcia (Beatriz Oliveira), que é deficiente auditiva; a Trapaça (Zaira Harue), que é asiática… Isso é inovador, é o futuro e eu fico muito feliz de estar em uma obra que tenha isso como fundamento”, valoriza Juliana, que é paulistana e tem 38 anos.

Outro fato que contou bastante para a atriz fazer questão de integrar o elenco de “A Infância de Romeu e Julieta” foi a própria personagem oferecida a ela. “Fiquei muito instigada, pois é minha primeira mãe e uma mãe de adolescente. Além disso, é a mãe da Julieta (Vittória Seixas)”, explica a atriz, que se diz uma fã do texto original de William Shakespeare. “É um dos que mais gosto dele! Também gosto de ‘A Tempestade’ e ‘Sonho de uma Noite de Verão’”, acrescenta.

Na história, Mariana é filha de Hélio e Clara, vividos por Luiz Guilherme e Lu Grimaldi. Ela foi presa quando a filha tinha apenas um ano e meio, por conta de uma injustiça. Na época, foi acusada de um crime que não cometeu: o sequestro de Romeu, papel de Miguel Ângelo. “Isso marca muito a vida dela e a torna complexa, uma personagem com camadas profundas de mágoa. É um trauma que compromete as relações afetivas de Mariana”, defende Juliana. O período que passou na prisão refletiu na relação de Mariana com Julieta.

“Tem uma lacuna. Às vezes, ela consegue se aproximar da filha, mas há momentos em que fica muito distante, porque acha que a avó de Julieta tem mais espaço afetivo com a menina, que a Clara construiu mais laços com Julieta desde pequena”, lamenta a atriz.

Essa, porém, não foi a primeira vez que conversas entre Juliana Schalch e o SBT aconteceram. “Eu já tinha sido consultada para alguns outros projetos. Dessa vez, a agenda bateu e havia a possibilidade de fazer”, entrega. A chance de interpretar Mariana em “A Infância de Romeu e Julieta” veio logo depois que Juliana tinha finalizado outro trabalho direcionado ao público infantojuvenil, mas do Globoplay.

“Eu tinha acabado de gravar a série ‘Vicky e a Musa’ e estava em São Paulo quando surgiu a oportunidade de fazer o teste”, conta ela. “Vicky e a Musa” estará disponível na plataforma de streaming da Globo a partir do próximo 19 de julho e terá uma versão editada especificamente para o Gloob, com cenas exclusivas que priorizam o núcleo infantil e estreia prevista para o ano que vem.

“A Infância de Romeu e Julieta” – SBT – Segunda a sábado, às 20h45, e cinco capítulos disponíveis todas as segundas-feiras no Prime Video.

Inspirações pessoais

Para Juliana Schalch, foi fundamental ter se tornado mãe antes de fazer “A Infância de Romeu e Julieta”. Isso ajudou até mesmo na hora do teste realizado pela emissora. “Vim com a carga da maternidade, isso foi essencial para entender algumas camadas da Mariana”, afirma. Para a atriz, um fato foi determinante nessa relação que ela criou entre a sua própria experiência e a realidade da personagem da trama escrita por Iris Abravanel.

“A prisão da Mariana acontece justamente quando a Julieta tinha a idade do meu filho hoje. São essas coincidências da vida”, justifica. A sinopse de “A Infância de Romeu e Julieta” fez com que Juliana tentasse se colocar na mesma situação de sua personagem. Porém, ela parece não ter conseguido. “Não posso imaginar estar sem o meu filho nesse momento, porque a cada semana é uma surpresa e ele evolui mais. Entendo essa falta que Mariana sente de não ter vivido essa etapa da vida da Julieta”, solidariza-se.

Um ponto que está impressionando Juliana Schalch enquanto se assiste na pele de Mariana é o contato com o público infanto-juvenil. “Eles engajam, são animados, querem perguntar coisas e se interessam em se comunicar com a gente”, garante. A proximidade com essas crianças e adolescentes tem acontecido, principalmente, nos canais digitais. “Sinto muita diferença nas redes sociais”, diz. Viver a mãe de uma adolescente também é algo que tem desafiado a atriz.

“Tem coisas que a gente não consegue falar ou não sabe como falar, assuntos que são mais delicados para essa idade. A dramaturgia é conduzida de uma forma diferente de quando é para um público adulto. Tem outro tempo e isso é muito interessante”, atesta. A experiência também parece fazer Juliana tentar projetar como será quando o próprio filho, Martim, nascido em setembro de 2021. “Não sei como vai ser quando ele tiver essa idade. Acho que é a fase mais difícil para uma mãe”, supõe.

Instantâneas

Meses antes de conquistar o primeiro papel na televisão, Juliana precisou se mudar de São Paulo para o Rio para participar da Oficina de Atores da Globo.

Juliana protagonizou, junto com Rafaela Mandelli e Michelle Batista, a série “O Negócio”, da HBO, que teve quatro temporadas e acompanha a rotina de três garotas de programa de luxo que, a partir de estratégias de marketing, conquistaram espaço no mercado e criaram uma bem-sucedida empresa.

Além da Globo e do SBT, Juliana se destacou em outro canal aberto. Na Record, ela integrou o elenco de “Jezabel”, em 2019, e de “Gênesis”, em 2021.