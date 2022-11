Pluralidade necessária

Os caminhos trilhados pelos profissionais de tevê podem ser bem diferentes uns dos outros. Valéria Almeida, por exemplo, sabe o quanto batalhou para chegar onde está. Apresentadora, repórter e documentarista, hoje ela está à frente do “Bem Estar”, que já teve espaço de programa nas manhãs da Globo, mas agora é um quadro do “Encontro”, com Patrícia Poeta. Antes, porém, ela precisou batalhar muito para conseguir, primeiro, se graduar como jornalista. “Para acessar e me manter no ensino superior, fiz faxina, comi em albergue e aceitei bilhetes de transportes públicos doados por professores”, lembra ela, que nasceu e cresceu na periferia de Santos, no bairro Areia Branca.

Suas raízes foram fundamentais nessa escolha pelo jornalismo. Na adolescência, algo chamou a atenção de Valéria e a fez tomar essa decisão na hora de encarar o vestibular. “Ficava muito incomodada em ver meu bairro somente nas páginas policiais. Conhecia muitas pessoas incríveis, mas que não tinham a chance de compartilhar seus conhecimentos e suas vivências. Resolvi que contaria histórias de quem, em geral, não é ouvido”, explica a apresentadora, que já atuou como assessora de imprensa e fotógrafa da revista “Carta Capital”, antes de chegar à televisão.

Já são 16 anos de carreira, 11 deles ligados a programas nacionais e documentários. Por mais de cinco anos, participou do “Profissão Repórter”, liderado por Caco Barcellos. Ali, sugeriu diversas pautas com viés social e cultural que ganharam espaço em episódios produzidos. Caso, por exemplo, da que gravou em 2014, em Moçambique, sobre HIV. “Foi a que mais me desafiou e também a que mais me emocionou. Foi a primeira vez que pisei em solo africano e a sensação de me reconhecer e me conectar foi linda demais. No entanto, se falar sobre HIV/AIDS é um desafio no Brasil, em Moçambique a dificuldade foi ainda maior, pelas diferenças culturais”, conta Valéria. Para reportar a realidade e problemas locais, teve 12 dias de convivência, escuta, choro e risos no país. “Foi uma reportagem que sensibilizou muita gente”, garante.

Antes de comandar o “Bem Estar”, Valéria atuou como repórter do programa. Na verdade, desde 2016, quando saiu do “Profissão Repórter”, passou a ser figura fácil nas manhãs da Globo, com reportagens também em produções como o “Encontro com Fátima Bernardes”, “Mais Você” e “É De Casa”. A chance de se tornar a titular do quadro veio há dois anos, em setembro de 2020. “Foi no auge da pandemia, o que deixou a tarefa mais complexa e delicada. Era o momento de explicar à população o que estava acontecendo de um jeito compreensível, sem causar alarde, que estimulasse as pessoas a se protegerem e protegerem os seus”, avalia.

Para se comunicar com todos os tipos de público, a estratégia é simples. E pode-se dizer que também tem relação direta com o próprio passado de Valéria. Sua mãe tinha lúpus, mas o diagnóstico veio tarde demais e, por complicações renais, faleceu quando Valéria tinha apenas 10 anos. Com isso, Valéria foi criada pelos avós, que não tiveram acesso à educação. É pensado em pessoas como eles que a santista se esforça para tentar proporcionar acesso a informações de qualidade para todos. “Sempre tento fazer com que a comunicação seja clara tanto para quem tem pós-doutorado quanto para quem não foi alfabetizado. Todo mundo precisa saber como se cuidar”, frisa.

Além do “Bem Estar”, Valéria atua como palestrante, mestre de cerimônias e mediadora em eventos corporativos. Na Globo, também se destacou como produtora de conteúdo do especial “Falas Femininas” e, em 2021, assinou o roteiro e a produção de “A Vida Depois do Tombo”, série documental do Globoplay sobre Karol Conká. No mesmo ano, pôs seu nome no roteiro e apresentou o especial “Falas Negras”. “Eu adoro estar nessa mistura de entretenimento e jornalismo. Sou formada em Jornalismo e me especializei em áreas de Gestão Audiovisual e de Direitos Humanos para ampliar meus horizontes e aproveitar os diferentes meios e formas de comunicação”, valoriza Valéria, que encara que tem uma missão de vida no espaço que conquistou. “É contribuir para que tenhamos um país mais justo, onde pessoas como eu, negras ou de origens periféricas, consigam enxergar e acreditar em um futuro mais leve e bonito”, defende.

“Bem Estar” – Globo – Quadro exibido no “Encontro” com Patrícia Poeta, de segunda a sexta, às 9h30.