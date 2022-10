Piada própria

Há tempos, Clarice Falcão queria retomar sua porção roteirista. Porém, com três discos lançados, muitos shows na agenda e convites pontuais para atuar, a criação de histórias para a tevê acabou em segundo plano. Tanto que “A Eleita”, série que ela acaba de estrear na Amazon Prime Video no qual é criadora, ao lado de Célio Porto, e protagonista, demorou sete anos para sair do papel.

“Voltar a escrever foi como reencontrar uma amiga das antigas. Os diálogos iam chegando, a gente ia pensando nas personagens, nas piadas e no elenco. Foi um processo realmente longo, mas fiquei feliz com o resultado”, garante. Da sinopse concebida em 2015 ficou apenas a temática política. Por mais “nonsense” e distópica que a história fosse, a realidade sempre fazia questão de superar os devaneios do roteiro. Por conta disso, o que chega ao público é um texto que foi se atualizando e ficando cada vez mais exagerado ao longo do tempo.

“Quando começamos esse trabalho, o (Michel) Temer era presidente. Muita coisa mudou e piorou ao longo dos anos. A gente teve que ir pegando novas referências e criando outras situações para não ficar tão documental”, analisa, entre risos.

A série de sete episódios se passa em um futuro não muito distante, no qual o estado do Rio de Janeiro está caindo aos pedaços. O governo fluminense não tem um tostão e o resto do país não está muito melhor: não existem mais livros, professores, editoras ou imprensa profissional. É neste cenário caótico que Fefê, influenciadora digital com aversão a qualquer tipo de responsabilidade, decide brincar de se candidatar ao governo do estado.

“A Fefê tem uma carência bizarra, vontade de ser muito fanfarrona e ganhar sempre pela piada. Ela acha a ideia muito divertida e, mesmo sem saber nada de política, vence as eleições”, conta. O problema, no entanto, é que a protagonista sente uma enorme dificuldade em conciliar sua vida de festas e eventos com as demandas do posto de governadora de uma das maiores e mais complexas capitais do país. “As mulheres são sempre a gostosa ou a muito inteligente nas comédias. Na série, a graça surge do quanto as atitudes da Fefê constrangem o público. É muito comum encontrar protagonistas masculinos que proporcionam essa sensação”, explica Clarice, que se inspirou em séries como “The Office” e “Fleabag”.

A ideia inicial era que Clarice interpretasse a si mesma na série. Porém, na primeira revisão do roteiro ficou claro que a história precisava de alguém um tanto mais anárquica, apolítica e autocentrada para se tornar governadora. O resultado final, entretanto, é uma jovem híbrida entre a atriz e sua criação. “A Fefê é um retrato do que há de pior em mim e, por conta de convenções sociais, acaba não aparecendo tanto em público”, diverte-se. Sempre muito ligada no cenário político, Clarice acabou aprendendo muito mais sobre o assunto durante a pesquisa para eleita. Porém, para manter o frescor e a surpresa em cena, deixou alguns detalhes no escuro para que a reação fosse bem realista na hora de gravar. “Quantas cadeiras têm na Assembléia Legislativa? Não sei. O desconhecimento era muito bem-vindo na hora de botar a atriz para fora”, destaca.

Natural de Recife, criada em São Paulo e radicada no Rio de Janeiro, já era esperado que Clarice fosse seguir pelo universo da criação e do entretenimento. Filha do casal João e Adriana Falcão, ele um diretor prestigiado e ela uma das principais roteiristas do país, Clarice contou com o incentivo dos pais para dar seus primeiros passos na tevê, no teatro e na música.

“Na minha casa tem humor e trabalho o tempo todo. É como a gente encara a vida e não enlouquece tanto”, entrega, entre risos. Com passagem pela trupe da Porta dos Fundos e diversos trabalhos na Globo, como “As Brasileiras” e “Shippados”, o público agora pode conferir na reprise de “A Favorita”, atual trama do “Vale a Pena Ver de Novo”, o trabalho de estreia de Clarice no Vídeo como a rebelde Mariana. “Eu tinha 18 anos e estava crua demais para um papel com todas as cenas dramáticas que o texto exigia. Foi sofrido. As pessoas comentam a novela nas redes sociais e eu sempre digo que, para mim não, vale a pena ver de novo”, assume, gargalhando e com a maturidade de seus 32 anos.

“A Eleita” – Amazon Prime Video – sete episódios disponíveis.