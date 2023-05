Personagens fiéis

No elenco de “Tudo Igual… SQN”, Camilla Camargo se reencontra com público infantojuvenil

Camilla Camargo está sempre atenta aos momentos de interação. Não apenas com seus colegas de cena, mas também com o público. Nos últimos anos, ela encontrou uma conexão direta e forte com um tipo bastante específico de espectador: o infantojuvenil. Após participar de “Carinha de Anjo”, do SBT, Camilla retoma ao universo infantil e adolescente na segunda temporada da série “Tudo Igual…SQN”, que tem estreia prevista para 2023, na plataforma Disney+.

“Estamos falando de um público muito sem filtro e fiel. Quando eles gostam, gostam mesmo. Senti, por exemplo, um amor e apoio desinteressado e genuíno durante toda a construção da Diana (de ‘Carinha de Anjo’) e em todo momento que ela estava no ar”, explica.

Na produção nacional voltada para o streaming, Camilla vive uma artista plástica. A história é baseada no romance infantojuvenil “Na Porta Ao Lado”, da escritora brasileira Luly Trigo, e conta a trajetória da protagonista Carol, papel de Gabriella Saraivah. A produção, que é ambientada no Rio de Janeiro, mostra uma trama divertida sobre família, amores e amizades numa ambiência típica de uma trama adolescente.

“É uma personagem ligada às artes, moderna, antenada… No decorrer da trama, ela vai tentar ajudar a resolver um conflito familiar também através da arte, mais do que isso não posso falar porque seria spoiler (risos)”, desconversa Camilla, que já acompanhava a primeira temporada da série antes de integrar o elenco. “A primeira temporada me conquistou. É uma produção muito bem-feita, com ótimo elenco e equipe. Tem roteiro inteligente e bem-humorado”, completa.

Para se aproximar do universo das artes da personagem, Camilla mergulhou no dia a dia dos alunos da tradicional FAAP – Fundação Armando Alvares Penteado, que fica localizada em São Paulo. “A personagem também é formada na FAAP assim como eu. Então, me baseei em algumas pessoas que conheci na época da faculdade. A personagem aflorou ainda mais em mim algo que sempre existiu: a paixão pelas artes plásticas”, aponta.

As artes, inclusive, sempre rondaram o cotidiano de Camilla. A atriz é filha do cantor Zezé Di Camargo com a empresária Zilu Godoi. Ela também é irmã da cantora Wanessa. Recentemente, Camilla tem reorganizado sua rotina para conciliar a maternidade com os estúdios. Casada com o produtor e empresário Leonardo Lessa, ela é mãe de Joaquim, de 3 anos, e Julia, de 1 ano.

“Faço questão de ser o máximo presente em suas vidas e de todas as formas possíveis, mas tem sido muito prazeroso (voltar ao trabalho) também porque o trabalho engrandece e quero passar isso para os meus filhos também. Existe a culpa e a saudade por vezes, mas eu também preciso ter um tempo para exercer meu ofício, que tenho a sorte de também ser uma paixão, algo que amo fazer”, valoriza.

“Tudo Igual… SQN” – Disney+ – Estreia da segunda temporada prevista para 2023.