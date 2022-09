Personagem em dose dupla

Taís Araújo garante que não tem medo de trabalho. Apesar da disponibilidade, ela utiliza os 25 anos de contrato com a Globo a seu favor para poder formatar a carreira com autonomia. De olho em trabalhos que respeitem a coerência de sua trajetória, Taís viu nas sósias Clarice e Anita de “Cara e Coragem” uma forma de abordar diferentes olhares sobre duas mulheres pretas em busca da própria felicidade. “São duas mulheres muito possíveis. Temos mulheres à frente de empresas, então a figura forte da Clarice é muito inspiradora. Ao mesmo tempo, a Anita é a personagem despachada que qualquer atriz ama fazer. Estou muito feliz com essa experiência”, valoriza.

Natural do Rio de Janeiro, aos 43 anos, Taís vive um dos momentos mais intensos de sua carreira. Depois de uma estreia tímida, aos 16 anos, em “Tocaia Grande”, novela exibida pela Manchete em 1995, acabou como protagonista de “Xica da Silva”, trama exibida na mesma emissora um ano depois. Contratada da Globo, Taís se destacou no “remake” de “Anjo Mau” e em “Porto dos Milagres”, mas foi no sucesso “Da Cor do Pecado”, de 2004, que ela mostrou seu poder de fogo ao viver Preta, a primeira protagonista negra de novelas globais. Cinco anos depois, foi convidada por Manoel Carlos para o mítico papel de Helena em “Viver a Vida”. “Assim como a Xica, a Preta me deu muita força e mostrou que eu estava no caminho certo. No caso da Helena, tive alguns problemas com a personagem, não guardo boas lembranças da época, mas é um trabalho importante e que me fez ter jogo de cintura para momentos de adversidade. Nem tudo são flores na minha trajetória, mas olho para trás e me orgulho muito de tudo o que fiz”, destaca, com sua usual objetividade.

Personagens duplas em novelas são mais ligadas à figura de irmãs gêmeas. Como é viver sósias em “Cara e Coragem”?

Acho que a maior diferença é que não existe ambiente de disputa. Clarice e Anita são duas mulheres de origem e atitudes muito diferentes. Anita é mais popular, tem mais comédia. A Clarice tem uma coisa mais misteriosa, mas tem um romance de fácil identificação com o público. Uma está meio perdida no mundo e a outra é presidente de uma empresa. A partir delas, acho que a novela aborda um novo mundo e um novo Brasil.

Em que sentido?

O texto é muito contemporâneo. A Claudia (Souto, autora) vai apresentando as personagens e as tramas de forma muito pontual e inteligente, respeitando o público, passando o recado de diversas questões do agora. Podem até dizer que é apenas mais uma novela das sete, mas entendo esse trabalho como uma trama das sete que aposta no entretenimento, mas também apresenta as “bandeiras” e referências do mundo de hoje.

Isso a motivou a aceitar o convite?

Sim. Mas preciso dizer também que sou uma grande fã das novelas das sete. Fui muito feliz nesse horário atuando em produções como “Meu Bem Querer”, “Da Cor do Pecado”, “Cobras & Lagartos”, “Cheias de Charme”. Quando alguém diz que quer falar comigo sobre um novo papel às 19h eu já abro um sorrisão. Indo além, acredito que “Cara e Coragem” é um grande marco para a Globo.

Por quê?

Por muitos anos, apenas os homens mandaram na televisão. Essa novela tem uma autora e uma diretora à frente dos trabalhos. No ano em que completo 25 anos de Globo é maravilhoso participar deste acontecimento. Por mais diálogo e abertura que eu tivesse nos trabalhos que fiz na casa, nunca minhas ideias foram tão bem recebidas como em “Cara e Coragem”.

Você teve mais autonomia para criar?

Exato. É muito bom ver uma autora que não se coloca no lugar de Deus, apesar de brincar de Deus durante cento e poucos capítulos (risos). A Claudia também entende que nós, atores, também somos um pouco autores. É uma profissional que está vivendo o seu tempo plenamente, um tempo de construção, de outro entendimento, e a equipe escolhida para essa caminhada também está na mesma frequência.

Você chegou a questionar algumas ações ou situações das suas personagens?

Sim e sem receios. Olhei uma cena no roteiro e disse que aquilo não combinava muito com a vivência dessas duas mulheres pretas. Ela foi muito gentil e fez leves alterações para que tudo fluísse melhor. Já fui completamente ignorada na tevê e ver isso acontecendo é um grande passo na teledramaturgia, na nossa história. E acho que isso só é possível com duas mulheres no comando.

É nítida a preocupação com o visual para diferenciar as duas personagens. Qual resultado a agradou mais?

Não consigo escolher. A caracterização me ajudou muito no processo de busca por essas mulheres. Nenhuma das personagens são meu estilo. Até porque eu nem sei qual é meu estilo (risos). A equipe de figurino buscou inspirações muito diferentes. A Anita é mais essa moda que está na rua e a Clarice é uma coisa mais empresarial. Nesse processo de criação muito coletiva da imagem para esses papéis, a gente também buscou falar sobre classes sociais.

Como o tema é abordado?

Através dos cabelos delas. São duas mulheres pretas que usam laces. Mas qual a diferença entre elas? Uma custa fortuna e a outra é muito mais barata. Isso acontece muito com a gente. A questão do cabelo é muito séria e importante para nós, mulheres. Vendo esse movimento nos bastidores, a Claudia escreveu uma cena muito bonita de encontro das duas falando justamente sobre cabelo. Achei o máximo!

“Cara e Coragem” – Globo – de segunda a sábado, às 19h20.

Nome forte

Taís Araújo já viveu os típicos altos e baixos de quem se destaca na televisão. Sua estreia em “Tocaia Grande”, da extinta Manchete, acabou chamando a atenção do diretor de teledramaturgia da emissora, o renomado Walter Avancini, que a escalou para o posto de protagonista de “Xica da Silva”, um ano depois. “Foi tudo muito intenso e estranho. Não adianta se preparar muito para as coisas, o mais interessante é você ter jogo de cintura para lidar com o que for acontecendo”, filosofa.

A função de ser a principal atriz de uma trama passou a ser comum na trajetória de Taís. Antes de “Cara e Coragem”, ela segurou o posto nos sucessos “Da Cor do Pecado” e “Cheias de Charme”, mas também na controversa “Viver a Vida”. “Protagonizar uma novela requer paciência e serenidade. Afinal, sucesso ou fracasso, mesmo o intérprete sendo a pontinha de um trabalho coletivo, ele vai ter de lidar com as críticas ou a valorização de seu trabalho”, destaca.

Quase voz

Personagens musicais fizeram Taís Araújo convencer o público que tem talento para a carreira de cantora. Em “Cheias de Charme”, de 2012, ela deu vida à doméstica Penha, que ao longo da trama acabou integrando o bem-sucedido trio Empreguetes, ao lado das também domésticas Cida e Rosário, de Isabelle Drummond e Leandra Leal, respectivamente. “Gravei as vozes e dublava em cena. Não teria coragem de encarar um público e cantar ao vivo. Não tenho talento para tanto”, assume.

Em “Mister Brau”, que ficou no ar de 2015 a 2018, Taís também viveu a cantora Michele, que depois de tomar conta da vida de Brau, protagonista de Lázaro Ramos, acabou por ganhar vida própria e tornou-se uma estrela da música, chegando a ofuscar o marido. “Amo fazer cenas musicais, mas os bastidores são bem cansativos. É preciso sincronizar dublagem, música, dança. O resultado me enche de orgulho, mas a realização me exige bastante”, desabafa.

Instantâneas

A atriz completou 18 anos dois meses depois da estreia de “Xica da Silva”. O diretor Walter Avancini estava ansioso pela data para que Taís pudesse fazer a primeira cena mais ousada da personagem.

Em 2017, ao lado de nomes como Beyoncé, Rihanna e Lupita Nyong’o, Taís apareceu na lista do Instituto MIPAD, que apontou as 100 personalidades afrodescendentes mais influentes do mundo abaixo dos 40 anos. Além disso, também foi nomeada Defensora dos Direitos das Mulheres Negras pela Organização das Nações Unidas.

Além de apresentar o “reality” musical “PopStar”, Taís esteve recentemente como jurada da disputa “The Masked Singer Brasil”.