Pequenos heróis

Primeiro grande sucesso do Gloob, a aventureira “Detetives do Prédio Azul” completa uma década no ar

A Globo preparou a extinção de sua programação infantil com bastante antecedência e cuidado. Com as diversas restrições para a veiculação de propaganda para crianças na tevê aberta e já prevendo a debandada deste público para os canais pagos, o grupo decidiu lançar o Gloob dentro da antiga plataforma Globosat, hoje Canais Globo. No processo de desenvolvimento do projeto, a direção executiva começou a procurar produções que tivessem boas doses de brasilidade e apelo com os pequenos. Seguindo este conceito, o canal lançou “Detetives do Prédio Azul” – ou “D.P.A.”, para os mais íntimos -, sua primeira série original, que este mês completa 10 anos de exibição. “É uma data muito especial. Durante todo esse tempo, tivemos o privilégio de contar boas histórias, com muito bom humor, segredos e aventuras. Divertimos toda uma geração de fãs que cresceu assistindo a essa série que começou pequenininha e, hoje, está presente em todas as nossas plataformas, em experiências de marca, produtos licenciados, ‘spin-offs’, games, espetáculos e filmes”, valoriza Flávia Costa, gerente de conteúdo da Unidade Infantil da Globo.

Produzida pela Conspiração Filmes e com 16 temporadas nas costas, a série conta a história de três amigos inseparáveis que vivem em um prédio antigo e cheio de mistérios, decidindo desvendá-los em aventuras mirabolantes. No clubinho secreto, que tem uma entrada camuflada no pátio do prédio não conhecida pelos adultos, eles vestem suas capas superequipadas e se tornam os Detetives do Prédio Azul. Na primeira fase da história, que teve seis temporadas e foi exibida entre 2012 e 2016, o trio protagonista era formado por Mila, Capim e Tom, personagens de Letícia Pedro, Cauê Campos e Caio Manhente, respectivamente. Carismáticos e muito à vontade em seus personagens, os três foram escolhidos após uma intensa bateria de testes que envolveu mais de 80 inscritos. “O ‘D.P.A.’ me fez amadurecer muito na profissão. Provavelmente, foi a época em que mais trabalhei na vida, mesmo sendo muito novo. Até hoje sou reconhecido pelo projeto e isso é motivo de alegria e orgulho para mim”, entrega Caio.

Com o elenco original chegando próximo dos 15 anos de idade, outro trio teve de ser selecionado para que o programa não perdesse a conexão com seu público-alvo. Em 2016, a estreia da sétima temporada marcou a entrada da segunda geração de detetives, formada por Bento, Pippo e Sol, papéis de Anderson Lima, Pedro Motta, e Letícia Braga. Nos novos episódios, a série passou a ganhar cenários mais robustos, efeitos especiais elaborados, sequências em locações externas e uma participação maior do elenco mais experiente, que contou com nomes como Luciana Braga, Miriam Freeland, Tamara Taxman e Suely Franco. “O carinho do público infantil é algo muito puro e intenso. A série é dinâmica e me surpreendo com o texto sempre original e criativo de cada nova temporada. Me divirto muito e adoro a troca de experiências com o elenco infantil”, analisa Suely, intérprete da Vó Berta, do alto de seus 82 anos.

Foi com a segunda geração que o “D.P.A.” viveu seu momento de maior popularidade, celebrada pelos longas “D.P.A. – O Filme” e “D.P.A. 2: O Mistério Italiano”, ambos sucessos de bilheteria e no streaming. Apesar da repercussão, a idade avançada dos atores acabou fazendo o Gloob buscar novos protagonistas. Em 2020, Max, Zeca e Flor, de Samuel Minervino, Stéfano Agostini e Nathália Costa assumiram os papéis principais e logo caíram no gosto do público. A pandemia fez o terceiro filme da saga ser adiado algumas vezes. No último mês de abril, estreou nos cinemas o “D.P.A. 3 – Uma Aventura No Fim do Mundo”. Na sequência, o Gloob lançou a 16ª e atual temporada, onde os detetives colocam suas capas e assumem seus postos para resolver um novo mistério: o surgimento de excêntricos personagens de livros da Biblioteca Banida de Ondion. “A verdade é que eu sempre fui muito fã da série, aprendi com os acontecimentos no prédio azul, os mistérios, a investigação dos antigos detetives. Meu sonho sempre foi ser a detetive da capa vermelha e, hoje, estou aqui realizando algo que desejei e estudei muito para ser”, ressalta Nathália Costa.

“D.P.A. – Detetives do Prédio Azul” – Gloob – de segunda a sexta, às 19h.