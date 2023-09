Pelas beiradas

Cada novo bloco de capítulos de “Terra e Paixão” é motivo de surpresa e motivação para Charles Fricks. No ar como o controverso Ademir, o ator entrou no projeto sabendo apenas que seria tio do protagonista, Caio, e irmão do grande vilão da trama, Antônio, personagens de Cauã Reymond e Tony Ramos respectivamente. Com o desenvolvimento da novela, entretanto, Ademir ganhou nuances e história própria. Recentemente, foi mostrado que teve um caso com sua cunhada, Irene, de Glória Pires. Apesar da pinta de bom-moço – e mesmo apaixonado –, o personagem também resiste em assumir sua relação com Rosa, de Letícia Laranja, pelo fato dela já ter trabalho no bordel da cidade.

“Ademir foi ficando cada vez mais humanizado. Acho que é mais rico para o personagem mostrar que ele não é um cara perfeito. Ao mesmo tempo em que consegue ser justo e benevolente, também tem seu lado machista, pensa de forma atrasada sobre as mulheres e tem dificuldade em demonstrar afeto. O texto me surpreende toda semana”, ressalta.

Natural de Cachoeiro do Itapemirim, no Espírito Santo, Charles desde muito novo já demonstrava interesse pela atuação. Foi por conta das lições teatrais na escola que, aos 15 anos, ele resolveu procurar grupos de teatro na cidade. “Foi um processo muito bonito. A paixão foi crescendo e dura até hoje. Não me vejo fazendo outra coisa”, destaca.

Nos anos 1990, se mudou para o Rio de Janeiro, onde começou a fazer teatro e flertar com a televisão, onde apareceu pela primeira vez na minissérie “Chiquinha Gonzaga”, de 1999. Nos últimos anos, chamou a atenção como o promotor Abel de “O Outro Lado do Paraíso”, como o médico Ronaldo de “Amor de Mãe”, e ainda esteve em produções como “Homens?”, da Prime Video, e “Reality Z”, da Netflix.

Aos 51 anos, o ator aguarda o final das gravações da atual trama das nove para realizar uma nova turnê do monólogo “O Filho Eterno”, que apresenta desde 2012 e pelo qual ganhou prêmios importantes como Shell e o da Associação dos Produtores de Teatro. “Pretendo voltar com o espetáculo no início do ano de 2024. Além de ser muito importante para minha trajetória, é uma chance de aproveitar a visibilidade da novela e ver o público de perto”, avalia.

Seu personagem é guardião de muitos segredos da trama de “Terra e Paixão”. O que mais o instigou a interpretar o Ademir?

Fui descobrindo aos poucos que ele tinha informações privilegiadas dentro da história. Quando fui convidado para o projeto, me disseram apenas que meu personagem ajudaria o sobrinho, Caio (Cauã Reymond) e que teria muitas desavenças com o irmão, Antônio (Tony Ramos), o principal vilão da novela. Ao longo dos capítulos, ele foi ganhando outros contornos e história própria. Isso me deixou muito feliz e justificou toda minha expectativa sobre esse trabalho.

Como o personagem chegou até você?

Em julho do ano passado, o produtor de elenco Fábio Zambroni me ligou, a pedido do diretor artístico Luiz Henrique Rios e do Walcyr Carrasco, me chamando para fazer parte do elenco da novela. Guardei esse segredo por meses até começarem a divulgação, no início deste ano. Em “O Outro Lado do Paraíso”, também escrita por Walcyr, entrei para fazer uma participação em alguns capítulos da novela e acabei ficando até o final. Acho que isso tem a ver com o chamado para viver o Ademir.

Era um crescimento previsto?

Já estive em algumas novelas e sei que, em uma obra aberta, tudo pode acontecer. Isso assusta e encanta ao mesmo tempo. A cada novo bloco de capítulos que recebemos, somos surpreendidos com novas camadas do personagem. Algo me dizia que Ademir teria mais destaque por conta do núcleo que ele está envolvido. A força que tudo tem acontecido é muito gratificante.

Como isso influenciou no processo de composição para a novela?

A gente teve bastante tempo para pensar nessa construção. A temática da novela me fez voltar ao interior e revisitar algumas memórias de infância. Meus avós maternos eram fazendeiros em um pequeno município chamado Presidente Kennedy, no interior do Espírito Santo. Visitava a fazenda e tinha contato com o povo local, com pequenos agricultores. A realidade retratada na novela é bem diferente disso. Ali são os grandes produtores rurais, com seus equipamentos e alta tecnologia. Mas acho que o amor pelo trabalho é o mesmo.

Além da novela, você tem participado de produções para o streaming. Como avalia esse momento de oportunidades no audiovisual?

Com muito entusiasmo. Nós atores queremos contar história. A possibilidade de mais gente produzindo no Brasil é uma forma de contar histórias diferentes, novos olhares. Além de uma possibilidade de fortalecer a indústria do audiovisual no país. Torço para isso. Brasileiros contando as histórias brasileiras para nós e para o mundo.

“Terra e Paixão” – Globo – de segunda a sábado, às 21h.