Peça estratégica em ‘The Voice Brasil’

Depois de seis anos no “The Voice Brasil”, Michel Teló experimentou nova posição no reality e torce por vitória na final

Quando se atua em um mesmo programa ao longo de anos, às vezes é difícil conseguir ter experiências novas. Ainda mais se a produção em questão for de um formato comprado. Michel Teló, no entanto, vivenciou algo inédito na atual temporada do “The Voice Brasil”.

Como quinto técnico na disputa musical, ele vinha à espreita de Carlinhos Brown, Claudia Leitte, Iza e Lulu Santos, agindo em paralelo e resgatando para o próprio grupo vozes que acabavam sobrando nas decisões que aconteciam nos quatro outros times.

“É sempre bom poder viver algo diferente. A alegria de dar uma segunda chance a uma voz que não seguiria, não estaria mais na competição, foi muito especial para mim”, valoriza o paranaense, que fez 40 anos em 2020.

Para Teló, agora já chega o momento de começar o saudosismo – Foto: Divulgação

Às vésperas da final – o último episódio vai ao ar nesta quinta-feira, dia 23 -, agora já chega o momento de começar o saudosismo. “Vivemos momentos lindos, que dão um quentinho gostoso no nosso coração”, entrega. A sensação de dever cumprido, porém, parece já ter batido. “Tenho certeza de que peguei grandes vozes, um time com sangue nos olhos para mostrar que é capaz”, elogia. E garante que, assim como nos outros anos, deve incomodar os amigos. “O Time Teló vai dar muito trabalho”, avisa ele, que foi o técnico vencedor da quarta, sua temporada de estreia no programa, até a oitava, ou seja, entre 2015 e 2018.

Na fase “Batalha dos Técnicos”, Teló também foi surpreendido. Foi a primeira vez, em dez temporadas, que um técnico votou no outro. “Quando eu fiquei sabendo que seria desse jeito, deu até uma acelerada no coração”, assume. Afinal, apesar de serem amigos, todos sabem que a competição envolve o principal sonho de muitos competidores que conquistam uma chance de ganhar a disputa no “The Voice Brasil”. “É uma responsabilidade grande”, pontua.

O carinho que os técnicos têm entre si pode até ser grande, mas o compromisso de tentar fazer valer o que é certo no reality, Teló garante, prevaleceu. “Existe a vontade muito grande de tentar ser o mais justo possível em cada apresentação, em cada voto”, afirma. Mesmo porque o clima de competição é muito mais externo do que interno. “Há uma parceria e uma torcida muito fortes entre a gente”, jura.

Desde o dia 14 começaram os “Shows Ao Vivo” no “The Voice Brasil”, quando os candidatos passaram a lidar, pela primeira vez, com a opinião direta do público. A votação popular, então, tirou dos técnicos o poder de decidir o futuro da competição. A despedida de quem não garante uma vaga para seguir na disputa não é fácil. Mas Teló sabe que se tratam de artistas que ainda devem brilhar muito fora do programa. “São grandes vozes. Pessoas que vivem da música, conhecem esse universo e, sem dúvida nenhuma, vão surpreender”, prevê.