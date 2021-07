Passos recorrentes

Na vida de um ator, volta e meia acontece a oportunidade de reviver um personagem. Para Nelson Freitas, no entanto, o momento atual traz de volta uma atuação já conhecida, mas não na pele de um personagem. Ele é um dos participantes da “Super Dança dos Famosos”, edição especial do quadro do extinto “Domingão do Faustão”, da Globo, que reúne competidores que se destacaram em temporadas passadas.

Para Nelson, o mais complicado na competição é a intensidade e a complexidade das coreografias – Foto: Divulgação

Para o paulista, que completa 59 anos no dia 25 de julho, essa nova chance tem um sabor especial, graças a um marco que as apresentações de dança trouxeram há dez anos, na primeira vez em que fez parte da atração. “O cara que entrou na competição não foi o mesmo que saiu. Não só pela prova de resiliência, mas, sobretudo, pela associação da minha imagem ao meu nome, que mudou drasticamente. Até então, eu era só aquele maluco do ‘Zorra Total’”, revela.

A primeira apresentação de Nelson no “Super Dança dos Famosos” já aconteceu, no dia 6 de junho. Competindo com Carmo Dalla Vecchia e Lucy Ramos, o humorista acabou ficando em segundo lugar, caindo na repescagem junto com Carmo. Nelson, porém, sabe bem quais são suas principais dificuldades nesta nova aposta na disputa. “O corpinho já está fora da validade e sem peça de reposição no mercado faz tempo (risos). Depois, tem o fato de que, nessa edição especial, só tem feras. São os finalistas de várias edições”, explica.

Desde o começo, era sabido que não seria uma edição fácil de encarar. Mesmo assim, Nelson se sentiu motivado a aceitar o convite para o “Domingão do Faustão”. “Duas coisas me levaram a aceitar esse desafio: sair da minha zona de conforto e ativar o corpo e a mente, já que sou um dos mais maduros desse elenco e acredito que qualquer estímulo, na minha idade, seja positivo”, avalia.

Quanto aos ritmos, o mais complicado, para ele, é a intensidade e a complexidade das coreografias. Sobre o mais difícil, não há dúvidas. “Tenho respeito e carinho pelo tango. Afinal, morei em Buenos Aires por alguns anos, fazendo ‘Chiquititas’ (no SBT, entre 1997 e 1999). Talvez seja o mais difícil para nós, brasileiros, pela cadência e marcialidade que exige”, opina.

Cria dos musicais, Nelson assume que a dança sempre fez parte de sua vida. “Eu canto, danço, chupo cana assobiando e cuspo fogo ao mesmo tempo”, brinca. Atualmente, ele se dedica também às gravações do filme “Tração”, que gira em torno do universo das competições de motos. “Meu personagem é o Fernando DiMello, um empresário brasileiro muito rico, de sucesso, mas que tem uma personalidade sombria”, adianta.

Outra atividade que, agora, faz parte da rotina profissional de Nelson é a de youtuber. No canal Nelson Freitas Oficial, ele canta, conta histórias e até faz entrevistas. A experiência parece empolgar o artista. Mas sabe que não é um caminho tão simples quanto acreditava.

“É um mundo completamente diferente. Achei que, por ser uma pessoa conhecida, seria fácil. Mas o buraco é mais embaixo”, assume. Um dos principais desafios é se responsabilizar por tudo do início ao fim. “Na televisão, há um exército de pessoas. Você chega com seu texto decorado e manda bala. No canal, temos de produzir de cabo a rabo, dá um trabalho danado”, reconhece.

Outro aspecto que vem quebrando a cabeça de Nelson é mais ligado ao próprio YouTube. “Você não lida com pessoas, efetivamente. É um algoritmo que avalia sua relevância e entrega para quem ele julga que deseja consumir aquele conteúdo. É muito louco”, analisa.