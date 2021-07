Passado a limpo

Assim que foi convidado para dar vida ao descontraído Caleb de “Gênesis”, Bruno Ahmed tratou de mergulhar no universo épico. Na novela bíblica da Record, seu personagem é o melhor amigo de Isaque, papel de Guilherme Dellorto.

E o ator confessa: as próprias produções bíblicas da emissora serviram de inspiração para seu trabalho de composição. “Assisti à série ‘The Bible’ e a filmes bíblicos. Acompanho as novelas da Record também. Li muitos artigos e tive workshop com o historiador e arqueólogo Rodrigo Silva, além da preparação com os coaches da Record”, explica.

Antes de “Gênesis”, Bruno marcou presença em “Jezabel”, “Lia”, “Os Dez Mandamentos” e na série “Milagres de Jesus” – Foto: Divulgação

Fazer trabalhos de época, aliás, é um dos prazeres de Bruno em sua carreira. Antes de “Gênesis”, ele já marcou presença em “Jezabel”, “Lia”, “Os Dez Mandamentos” e na série “Milagres de Jesus”. Desta vez, porém, o trabalho veio com algumas mudanças. Afinal, a pandemia do novo coronavírus mudou completamente a rotina da equipe nos estúdios de gravação. “Não é fácil, mas é necessário. E todos estão respeitando as medidas de segurança. Isso não interfere, ajuda a deixar a gente mais concentrado nas ações”, avalia.

O interesse pela atuação surgiu bem novo, na época do período escolar. “Desde novo, faço atividades extras. Um dia, minha mãe sugeriu uma aula de teatro em uma escola pequena onde eu estudava, no Méier, na Zona Norte do Rio. Depois desse dia, nunca mais parei”, lembra. Posteriormente, Ahmed ainda estudou em Los Angeles, no Ivana Chubbuck Studio. Um de seus maiores sonhos é seguir carreira internacional.

Raio X de Bruno Ahmed Piemonte Mouaness

Nascimento: 6 de maio de 1991, no Rio de Janeiro.

Atuação inesquecível: “No esquete ‘Invidere’, com o grupo de teatro que formei com Armando Amaral e Junior Vieira”.

Momento marcante na carreira: “Minha estreia no cinema, com o filme ‘A Novela das 8’, de Odilon Rocha, no Festival do Rio”.

O que falta na televisão: “Mais séries”.

O que sobra na televisão: “Reality shows e telejornais”.

Com quem gostaria de contracenar: Oscar Magrini.

Se não fosse ator, seria: Produtor cultural.

Ator: Rodrigo Santoro.

Atriz: Lilia Cabral.

Novela: “Avenida Brasil”, escrita por João Emanuel Carneiro e exibida originalmente pela Globo em 2012.

Vilão marcante: Carminha, interpretada por Adriana Esteves em “Avenida Brasil”.

Personagem mais difícil de compor: “Leandro, no esquete ‘Invidere’, do meu grupo de tetro”.

Que novela gostaria que fosse reprisada: “Rebelde”, produzida pela Record entre 2011 e 2012.

Que papel gostaria de representar: Capitão Jack Sparrow, personagem principal da série de filmes “Piratas do Caribe”, feito por Johnny Depp.

Filme: A série de filmes “Piratas do Caribe”.

Autor: William Shakespeare.

Diretor: Christopher Nolan.

Vexame: “Discussão de casal em pleno réveillon”.

Mania: “De comer antes de dormir”.

Medo: “De não participar do crescimento da minha filha”.