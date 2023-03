Para além do crime

Curta, mas intensa. Assim foi a trajetória de Pedro Dom, um conhecido criminoso da classe média carioca que chefiou uma violenta quadrilha especializada em assaltar edifícios de luxo no Rio de Janeiro no começo dos anos 2000. O jovem de cabelos loiros e olhos azuis viu sua vida terminar precocemente, com um tiro no tórax, aos 23 anos. Mesmo com sua efêmera carreira no crime, Pedro acumulou histórias o suficiente para ganhar uma segunda temporada da série “Dom”, original Amazon Prime Vídeo, que estreia dia 17.

A produção, que já tem uma terceira temporada em gravação, é estrelada por Gabriel Leone. “A série é uma potência e o sucesso que a primeira temporada alcançou é graças à atenção que recebeu, desde o cuidado e tratamento com o roteiro, o tempo de filmagem e as pessoas envolvidas na produção”, afirma Leone.

Os sete episódios inéditos serão disponibilizados semanalmente até 14 de abril. Na trama produzida pela Conspiração, Dom se torna o criminoso mais procurado do Rio de Janeiro. A polícia fecha o cerco e, acuado, ele tenta fugir, mas acaba preso. Com a criminalidade por todos os lados, só lhe resta uma opção: se passar por outra pessoa para sobreviver a este inferno.

“Eu não conhecia a história do Pedro Dom. Quando soube da série e comecei a pesquisar, fiquei em choque com as histórias e como ele conseguia fazer o que fazia. Na segunda temporada acontece algo que quando eu li o roteiro, eu jurava que era inventado. Quando fui pesquisar, vi que era real. Não vou contar aqui para não dar spoiler”, despista Isabella Santoni, que interpreta Viviane, uma das criminosas que acompanha o protagonista Pedro Dom.

Ao longo da temporada, haverá sequências como a recriação de um conflito entre indígenas e madeireiros ambientada na Amazônia, a recriação de uma rebelião dentro de um presídio com mais de 200 figurantes e uma perseguição ambientada no Nordeste, já nos anos 2000, envolvendo quatro caminhonetes e troca de tiros, além de uma entrega de carregamento de drogas feita com um avião de verdade em pleno voo.

“Tenho muito orgulho do reconhecimento que a série recebeu no mundo todo. A produção trata de temáticas sociais muito importantes e que muitas vezes não são abordadas. Tive retorno de pessoas que assistiram à primeira temporada e conseguiram conversar sobre dependência química em casa e resolver algumas questões”, aponta Flávio Tolezani, que encarna Vitor, o pai de Pedro Dom.

A segunda leva de episódios ainda contará com a direção de Breno Silveira, que faleceu em maio do ano passado. Lançada em 2021, a primeira temporada de “Dom” foi, na época, a produção mais assistida no Prime Vídeo no fim de semana de lançamento no Brasil, e tornando-se a série internacional Original Amazon mais assistida no mundo.