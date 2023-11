Papo quase intimista

À frente do “Assim Como a Gente”, Fátima Bernardes estreia no GNT harmonizando convidados em conversas temáticas

Tradicionalmente, a grade do GNT adora uma boa conversa. São inúmeros os programas do canal mais comportamental do Grupo Globo que focam em falas, interações e debates. Os resultados são oscilantes, indo do enfadonho e raso “Papo de Segunda”, passando pelo divertido “Que História é Essa, Porchat?” e chegando ao necessário “Saia Justa”, produção que tem como grande trunfo manter a relevância e atualidade ao longo dos anos.

É difícil encontrar justificativa para mais um programa de entrevista no canal, mas com roteiro e direção de João Jardim, Fátima Bernardes estreia no GNT no comando do “Assim Como a Gente”. Trata-se de um reencontro profissional, visto que a dupla se conheceu na redação do jornal O Globo, nos anos 1980, discutiram pautas no “Jornal Nacional” e Jardim também fez parte da equipe do “Encontro”, programa apresentado por Bernardes durante uma década. É fato que toda essa sintonia resulta em um programa cheio de fluidez e pensado para a embocadura da apresentadora. Foi com esse propósito que a pauta busca um tema que toque diretamente a dupla de convidados.

Exibido na esvaziada faixa noturna de sexta – mas também disponível no Globoplay –, a cada episódio do “Assim Como a Gente” a apresentadora recebe dois convidados que possuem alguma questão de vida em comum e irão compartilhar relatos, se deixando conduzir pela sintonia e por suas afinidades. O formato permite que eles compartilhem dores, erros, acertos e recomeços. Esperta na condução, Fátima tem intimidade suficiente com nomes como Lulu Santos e Ludmilla, personagens do primeiro episódio, para ter uma conversa mais séria e aprofundada, principalmente quando o elo entre a dupla é a questão de ser um artista LGBTQIAP+ no universo pop brasileiro.

Com a segurança e liberdade da tevê paga e do streaming, a conversa flui sem grandes eufemismos e em tons sinceros. O problema fica por conta da participação da plateia, que acaba quebrando o clima de intimidade ao trazer a figura do fã ao jogo cênico. Fica nítido que a ideia é mexer na dinâmica e descentralizar as atenções dentro do cenário, fazendo uma espécie de homenagem aos entrevistados, mas a participação do público mais atrapalha do que agrega.

É notório que Bernardes tem um jeito muito próprio de se comunicar com o público. Os vitoriosos anos à frente do “Encontro” foram fundamentais para que ela se tornasse um exemplo de transição de carreira ao deixar o jornalismo e seguir pelo entretenimento. Naturalmente, a vontade da apresentadora de mudar um pouco a rota e focar em projetos de duração mais curta é compreensível.

Mas não parece ser o “Assim Como a Gente” o programa que vai novamente marcar sua carreira. Com 10 episódios já gravados, a produção utiliza todo o aparato dos Estúdios Globo, o que garante um cenário elegante e soluções técnicas eficazes. Com convidados do porte de Cauã Reymond, Dira Paes, Fábio Assunção, Felipe Camargo, Serginho Groisman e Taís Araújo, entre outros, Bernardes se mostra em casa e bem confortável, e é exatamente esse tom ameno que faz a conversa reverberar na falta de originalidade.

“Assim Como a Gente” – GNT/Globoplay – sextas, às 21h30.