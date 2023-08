Paixão antiga

Tony Ramos é fiel. Com 60 anos de carreira, o ator tem uma trajetória longeva na tevê, no cinema e no teatro. Mas foram as telenovelas que deram ao cidadão mais ilustre de Arapongas, no Paraná, um alcance gigantesco entre o público. Não à toa, mesmo diante das mais crescentes e inventivas séries e minisséries, as novelas permanecem como a grande fonte de prazer do ator. E todo esse deleite se renova através do ambicioso Antônio La Selva, de “Terra e Paixão”, da Globo.

“Gosto muito de fazer novela e nunca escondi isso. Mas é fundamental que o autor respeite o folhetim nas novelas. Essa estrutura, inclusive, você encontra nas aclamadas ‘Breaking Bad’, ‘The White Lotus’ e ‘Succession’. Quem fica? Como fica? Como será? Como termina? Tudo isso é folhetim”, explica o ator, que aproveitado os trabalhos da novela das nove. “Tem trato de cinema. A gente filma por eixo. É extenuante ao final do dia, mas é cinema. Ainda assim, o folhetim está lá dentro e é respeitado”, completa.

Na história escrita por Walcyr Carrasco, Antônio La Selva é o maior produtor rural da região, dono de terras a perder de vista. É um homem autoritário e irascível. Foi muito apaixonado por Agatha, mãe de Caio, papel de Cauã Reymond, e culpa o menino pela morte da mãe no pré-parto. É casado com Irene, de Gloria Pires, com quem tem dois filhos, Daniel e Petra, interpretados por Johnny Massaro e Debora Ozório. Ela tenta manipulá-lo em favor dos próprios filhos.

A trama de “Terra e Paixão” marca seu retorno ao horário nobre após “O Sétimo Guardião”, que foi ao ar em 2018. De que forma o texto de Carrasco chamou a sua atenção?

Existe uma importância fundamental de novelas falarem sobre vários assuntos. Isso, inclusive, vale para todas essas séries-sensação americanas, inglesas, nórdicas… Todo tema é possível em qualquer ambiente. Então, foi bom ver a novela abordar o agronegócio, mas como ele está mesclado dentro dessa família cheia de altos e baixos.

Essa alta carga de segredos e mistérios deixa o personagem mais atrativo?

Sim. Essa novela, na verdade, tem um dos maiores agrupamentos de mistérios por personagem que eu já encontrei. Eu já fiz várias novelas. Acho que passo dos 50 folhetins. É óbvio que, após tantas novelas, já encontrei uma boa dose de mistérios. Mas um grande folhetim/novela passa sempre por isso: amor, paixão e suspense. Tudo isso envolvido por situações policialescas, tragédias, humor… Esse suspense é que vai nos envolvendo.

O Antônio La Selva é um personagem amoral e controverso. Como isso foi abordado ao longo dos capítulos?

O Antônio aumentou a fortuna da família que começou na geração do avô, é um homem de muitas ambições, até desmedidas. Ele se preocupa com a família, prega sempre a união, mas de uma forma muito, muito controversa. Porque, na verdade, é homem muito preocupado com o legado dele, o que vai deixar pra família no futuro. Tem uma relação conturbada com o filho mais velho. É um personagem sem afeto, sem toque, voltado para o trabalho. Confesso que é um dos trabalhos mais complexos que encarei.

Por quê?

É um personagem fascinante, difícil, mas, principalmente, palpável. O que mais me estimula na criação de um personagem é que quanto mais controverso ele for, por melhor ou pior que ele possa ser no seu caráter, é isso que me inspira.

Junto com a estreia de “Terra e Paixão”, você também está em “Encantado’s”. Estava com saudade de fazer humor na tevê?

O humor é parte importante da minha carreira. Estou sempre estou pronto a fazer humor ou textos que, de alguma forma, discutam situações de comportamento em que o drama está presente. A cada cena, a cada bloco, eu fui surpreendido por novos estímulos que as autoras me deram. O humor é um instrumento poderoso de reflexão.

De que forma?

Humor, mas um humor com reflexão, é o que eu mais gosto. Sempre que você faz rir, mas após rir, diz “Pera aí, eu já vi alguém assim ou uma situação assim”, sem dúvidas é porque o humor funciona. O humor é um pouco sobre a gente expiar nossos ridículos e, também, criticar situações que o ser humano tem de enfrentar no cotidiano. Eu acho “Encantado’s” um belo espetáculo, uma grande diversão e muita reflexão.

O Madurão é um personagem de muita composição. O que foi mais desafiante nesse processo de construção?

Tudo é desafiante para mim fazendo o Madurão: a sua postura, a sua estética. É um personagem surpreendente com a estética porque ele é vaidoso; onde tem cabelo, ele puxa, estica, tinge. É uma vaidade absoluta. Cuida das unhas quase diariamente. Isso é desafiador para mim porque eu não tenho nada disso. Mas aí é que está o interesse do exercício.

“Terra e Paixão” – Globo – De segunda a sábado, às 21h30.

“Encantado’s” – Globo – Terça, às 22h35. Primeira temporada completa disponível para os assinantes do Globoplay.

De outros Carnavais

A trama de “Terra e Paixão” e os rumos de Antônio La Selva são inéditos para Tony Ramos. O ator, no entanto, reedita uma parceria que já foi repetida inúmeras vezes na tevê e no cinema ao lado de Gloria Pires. “Me reunir com a Glorinha novamente é sempre um prazer. Um prazer que se renova a cada ano. É muito bom trabalhar ao lado de alguém que você já conhece o tempo dramático, seja na comédia ou uma história mais romântica”, valoriza.

Um dos principais nomes do elenco, o ator também celebra o reencontro com outros colegas e os encontros inéditos da produção do horário nobre. “Novela é a possibilidade de encontros e comunhão. Temos uma grande turma fazendo essa novela. Isso me enche de alegria e ânimo nesses meus 60 anos de televisão. Temos um ambiente leve e descontraído. Importante ter humor no trabalho, mas nunca confundir com desleixo. O humor é a reunião do congraçamento. Nossa profissão depende dessa união”, aponta.

Toque de vilão

Em “Terra e Paixão”, Antônio La Selva é o protagonista de atitudes imorais e até assassinas. Mas, em “Encantado’s”, Tony Ramos encara um vilão mais leve. Madurão é o grande antagonista de Eraldo e Olímpia, vividos Luís Miranda e Vilma Melo. O bicheiro quer comprar o supermercado dos irmãos para construir um cassino clandestino. “Desde muito jovem, ele cresceu naquele bairro e, aos poucos, foi conquistando várias coisas, desde uma fábrica de gelo até pequenos expedientes, como transporte, frete, culminando na lotação de bicho. Ele está sempre querendo mais alguma coisa e aí, obviamente, o grande objeto de desejo dele é o Encantado’s”, explica.



O ator, porém, aproveita da carga de humor da série para aliviar a vilania do personagem. “Apesar de haver um drama embutido, há um humor claramente explícito. O humor mascara um pouco a vilania tradicional de suspense, mas não deixa de ser vilania. O que mostra a série é que a vilania pode ter muita simpatia, muita tranquilidade por trás. Naquele humor e naquela ‘bondade’ escondem-se grandes e perigosos planos”, defende.