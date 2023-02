Outros tempos

Segunda temporada de “As Five” estreia no Globoplay com novas temáticas e personagens

Novos episódios estarão disponíveis para os assinantes a partir de quarta - Foto: Globo / Divulgação

O início da vida adulta é um tema que dá pano para a manga e está em constante atualização. A primeira temporada de “As Five”, original Globoplay, mostrou o início do crescimento de Ellen, Lica, Benê, Tina e Keyla, interpretadas por Heslaine Vieira, Manoela Aliperti, Daphne Bozaski, Ana Hikari e Gabriela Medvedovski. E todo esse processo de amadurecimento, que surgiu na novela “Malhação: Viva a Diferença”, ganha mais um capítulo com a estreia da segunda temporada da série, que estará disponível para os assinantes do Globoplay a partir de quarta-feira, dia 8 de fevereiro.

“É muito lindo ver que entregamos há mais de cinco anos um projeto tão bonito e que ecoa tanto no público. O crescimento do nosso trabalho, na minha opinião, se deve a dois fatores que estão bem atrelados. Um é o fato de as histórias serem muito verdadeiras, condizentes com a realidade de muitas mulheres nessa faixa etária e com questões sociais extremamente importantes para o país. O outro é a identificação do público com todos os temas abordados. O público quer se enxergar nas telas, e a diversidade que entregamos (na frente e atrás das câmeras) faz com que as histórias sejam de fato representativas”, defende Ana.

Na primeira temporada, as cinco protagonistas precisaram reencontrar o ponto de partida de uma amizade estremecida. Nesta nova fase, no entanto, o avanço da vida adulta exige decisões que passam por um maior autoconhecimento. Uma nova personagem vai movimentar a relação do grupo de amigas: Maura, papel de Tamirys O’hanna, uma garota inspiradora e segura de si, que trabalha com Ellen em uma startup de tecnologia.

Enquanto isso, Benê segue uma rotina de transformações e descobertas. Depois de se mudar para a casa de Lica, após o término com Guto, de Bruno Gadiol, e engatar o namoro com Nem, vivido por Thalles Cabral, a jovem passará por uma situação delicada no relacionamento. O que parecia estável, começa a se fragilizar quando seu namorado se muda para o apartamento de Lica, levando-a a ter que conviver com suas manias.

“É um desafio e um privilégio poder construir uma personagem e fazer essa passagem de tempo com ela. Conhecemos a essência de cada uma e, a partir de conversas com a nossa direção, nossa preparação, do texto, muito da troca e relação com os novos personagens que entram na história, enxergamos os novos conflitos”, afirma Daphne.

Já Keyla corta um dobrado para conciliar o sonho de seguir a carreira musical com as obrigações maternas. Na segunda temporada, ela e Tina transformam o antigo restaurante japonês da família da amiga numa casa de shows, porém a convivência promete trazer muitos desafios para as duas jovens. “É um privilégio poder participar de um projeto de tamanho sucesso. Ter surgido na ‘Malhação’, que é uma novela que fez história e lançou tantos grandes atores no mercado, e amadurecer o projeto, as personagens e nós mesmas durante essa jornada, é muito bonito”, aponta Gabriela.

Gravada em São Paulo, a série conta com oito episódios inéditos, sendo lançados dois a cada semana. A cidade, onde foram realizadas as gravações, é explorada em parte das cenas ao trazer pontos importantes como pano de fundo, como a Avenida Paulista, a Rua Augusta e o bairro da Liberdade. Há ainda episódios que se passam em comunidades e no litoral paulista. “Eu vim de Ipatinga, no interior de Minas Gerais, e moro no Rio de Janeiro. Os ritmos são bastante diferentes. As locações ajudam muito a contar a história. É um lugar cheio de símbolos e se tornou especial para mim. Adoro toda a cultura rica, os bons restaurantes e amo como a cidade é diversa”, valoriza Heslaine.