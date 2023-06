Outro patamar

Em quase 20 anos de carreira na televisão, Johnny Massaro já encarou diversos tipos de personagens diante das câmeras. Porém, ele ainda queria desbravar mais. De volta ao horário nobre em “Terra e Paixão”, o ator estreia na função de mocinho da tradicional novela das nove. A oportunidade, que era sonhada há tempos, seduzia Johnny não pelo glamour e sucesso do horário, mas pelos desafios cênicos impostos. “Estar em um projeto como esse é muita coisa. Muito feliz de estar ao lado do Tony (Ramos), da Gloria (Pires), do Cauã (Reymond) e da Débora (Ozório). É o tipo de produção que traz muitos aprendizados e risadas. Sou impactado não só pelos colegas de cena, mas também por toda a equipe. Tenho uma carga de desafios e aprendizados muito boa”, valoriza.

Na história escrita por Walcyr Carrasco, Daniel é filho de Antônio e Irene, interpretados por Tony Ramos e Gloria Pires. Puro de sentimentos, ele ama o irmão Caio, papel de Cauã Reymond, e não costuma ver maldade nas pessoas. É ambicioso, como todos da família, mas não faz jogos para ficar com a herança do pai.

“O Daniel tem uma função de conciliador dentro da família. Pensa muito com o coração. Ele é mais sensibilidade do que razão. Então, como conciliador, ele tenta aparar as arestas dessa família. Fiquei bem animado com esse papel porque tem muitas camadas para explorar”, explica.

Além das brigas pelo controle dos negócios da família, Daniel também encontra percalços no campo amoroso. O jovem advogado se apaixona pela mocinha Aline, principal rival de seu pai interpretada por Barbara Reis. O que Daniel não imagina é a que a professora também despertou o interesse do irmão Caio e de Jonatas, papel de Paulo Lessa.

“Muito delicioso esse quadrado amoroso. Me divirto muito. A gente zoa bastante a Bárbara nos bastidores. Temos umas brincadeiras internas deliciosas. É uma obra aberta, né? Vamos ver o que pode acontecer nos próximos meses”, afirma Johnny, que aguarda pelas cenas em que descobrirá sobre os sentimentos do irmão. “A gente ainda não recebeu essa parte das cenas. Mas acho que teremos um bom conflito. Vai ser algo bastante intenso”, completa.

A trama de “Terra e Paixão” é o segundo trabalho de Carrasco que Johnny participa. Ele esteve no elenco de “Verdades Secretas II”. Assim que soube do novo projeto, o ator entrou em contato com o autor e o diretor Luiz Henrique Rios para sondar sobre a pré-produção e escalação.

“Fiz três testes até a confirmação do Daniel. Gostei muito da mensagem do personagem. É um personagem que fala sobre como a salvação está na relação com o outro. O Daniel é um cara que coloca o outro na frente dele. Acho um diálogo legal com a contemporaneidade porque ficamos muito narcisistas e individualistas. Tudo para proteger nossa noção de ego”, defende.

“Terra e Paixão” – de segunda a sábado, às 21h30, na Globo.

Laços fraternos

A relação fraternal é um assunto que sempre chamou a atenção de Johnny Massaro. Assim como seu personagem em “Terra e Paixão”, o ator conta com um irmão fora da ficção. “Ele é meu grande amigo. Nós moramos juntos e temos uma relação muito boa. Claro que não foi assim a vida inteira, mas entendo esse lugar de ter uma pessoa especial muito ligada”, explica.

Na novela das nove, Caio é a grande referência masculina de Daniel. Os dois criam afetos muito fortes, mesmo com todas as intrigas familiares. “Acho que essa figura pouco afetuosa do pai acaba aproximando os dois. Eles têm muito amor envolvido”, aponta Johnny, que celebra a parceria ao lado de Cauã. “Feliz de ser o irmão do Cauã porque isso me incentiva a malhar mais e comer melhor (risos). Tenho uma grande admiração por ele”, completa.

Instantâneas

O ator estreou na tevê em “Floribella”, que foi ao ar na Band em 2005.

Johnny estreou na direção com o longa “A Cozinha”, que participou de diversos festivais de cinema.

O ator está no elenco da série “Delegado”, que é produzida pelo diretor Kleber Mendonça Filho. O projeto, no entanto, ainda não tem destino de exibição definido.