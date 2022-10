Outras maldades

Planos são feitos, desfeitos e modificados em uma velocidade impressionante na televisão. Não à toa, Ricardo Pereira sempre acompanhou de perto todas as mudanças intensas dos bastidores de tevê. No elenco de “Cara e Coragem” desde o início da escalação como o vilão Danilo, o ator português precisou exercitar a paciência até pisar nos estúdios da novela das sete pela primeira vez. Por conta do efeito cascata da pandemia, o folhetim sofreu com alguns adiamentos ao longo da pré-produção. “Esse projeto foi sendo adiado por conta da pandemia, mas chegou no momento certo. Sei que tudo tem sua hora e agora era a vez de ‘Cara e Coragem’. Feliz porque reunimos uma equipe e um elenco incríveis. Sinto que todo mundo está muito unido para fazer um projeto especial e de qualidade. Isso faz a diferença no vídeo”, afirma.

Na história escrita por Claudia Souto, Danilo é um empresário sem escrúpulos e ambicioso. Casado com Rebeca, papel de Mariana Santos, ele faz de tudo pela felicidade da mulher. Rebeca, inclusive, é ex-esposa de Moa, de Marcelo Serrado. No passado, o dublê e o empresário eram melhores amigos. Os caminhos dos dois se cruzam novamente na busca pela pasta com a fórmula secreta. “O Danilo se junta aos outros vilões da história com o mesmo objetivo: se dar bem. Ele é um grande vilão, mas é discreto. É um cara determinado e objetivo. Sabe captar a atenção de quem deseja”, defende.

Sua última novela havia sido “Éramos Seis”, que foi ao ar entre 2019 e 2020. Após um período em Portugal por conta da pandemia, como surgiu a oportunidade para “Cara e Coragem”?

Esse convite chegou há algum tempo, mas foi sendo adiado por conta da pandemia. Porém, acho que engatou no momento que deveria engatar. Acredito muito que as coisas acontecem no momento certo. Foi um convite irrecusável da Claudia Souto (autora) e da Natalia Grimberg (diretora). Conhecia o trabalho da Claudia e já nos cruzamos pelos Estúdios Globo, mas nunca tínhamos trabalhado juntos. Desde o início, eu senti que a entrega desse trabalho seria diferente.

Como assim?

Logo no começo das preparações, eu vi que estava todo mundo muito focado em fazer esse projeto funcionar e dar certo. Um elenco incrível, uma direção maravilhosa e uma autora talentosa. A Claudia é muito presente no nosso dia a dia e no trabalho. Acho que tudo isso faz um grupo funcionar. Durante os encontros virtuais e presenciais de preparação, eu vi que tínhamos um elenco muito interessado em fazer mais e melhor. Isso tudo transparece no vídeo, torna o trabalho mais fácil, mais leve. Tem uma energia muito gostosa essa novela.

Você colecionou inúmeros mocinhos, mas ganhou bastante destaque com os vilões também. Estava com saudades de viver um antagonista na tevê?

Sim, era uma volta esperada às novelas e aos vilões. É algo que eu gosto muito, tive a oportunidade de fazer vários vilões. Mas acho que o Danilo é diferente, talvez pela construção dele. A gente preparou o Danilo nas virtudes. É um vilão, mas não é um vilão clássico. Você não consegue identificar logo de cara que é um vilão. É um cara agradável, conquistador no seu jeito e forma de falar. Ninguém imagina que ele vá fazer vilanias. Acho, inclusive, que conhecemos muitas pessoas assim. Gente que ilude você ou engana. Pessoas que fazem você acreditar que vai por um caminho de sua escolha, mas, na verdade, foi uma manipulação.

Durante seu processo de composição, você teve alguma preocupação para humanizar esse personagem em algum aspecto?

Sim, até porque os personagens da Claudia não são óbvios, têm muitas camadas, uma certa dualidade. Isso é de uma riqueza incrível para criar. Então, acho que esse lado mais humano dele está na relação com a Rebeca. Ele é de fato apaixonado por essa mulher. Mulher que é, inclusive, a ex do melhor amigo dele. Ele tem esse desejo de fazer essa família funcionar ao lado do filho da Rebeca com o Moa. Se eu pudesse montar um passado para o Danilo, diria que isso é falta de amor dentro da família dele no passado.

Por quê?

Para criar o Danilo, eu peguei referências de muitas coisas e tantos lugares. A história, na verdade, não é toda contada porque a gente não sabe como é esse passado dos personagens, mas também não sabe sobre o futuro. Como é uma obra aberta, vamos escrevendo a história no ar. Por isso, gosto de pensar na vida anterior dos personagens para ter algum Norte. Vamos com calma nesse processo de descoberta de comportamentos, como age, como fala… A criação de um personagem é um trabalho coletivo enorme. Vamos construindo detalhe por detalhe.

A sua estreia na tevê brasileira foi na novela “Como Uma Onda”, há quase 20 anos. Como você analisa essas quase duas décadas no Brasil?

Com certeza esses 20 anos passaram rápido demais. Uma vez escutei que, quando a gente não se dá conta do tempo passando, é que vivemos intensamente cada momento. Acho que foi exatamente isso que aconteceu. Me encantei pelo Brasil, pelos brasileiros. São tantos lugares diferentes e sou bem recebido em todos. Não só pelo público, mas pelos colegas de profissão. Todos foram incríveis comigo do começo ao fim. Certeza de que ainda tenho mais histórias para contar por aqui. Nunca imaginei que, após quase 20 anos, eu teria três filhos cariocas (risos).

De que forma você divide seu tempo entre Portugal e Brasil atualmente?

Minha base passou a ser o Brasil, né? Passo a maior parte do meu tempo aqui e fico alguns períodos em Portugal. Me sinto em casa no Brasil. Cresci como ator aqui, meu lado humano e pessoal também cresceram demais durante todo esse tempo que estou aqui. Cheguei aqui um jovem, né? Hoje já sou pai, tenho mais idade, um outro olhar sobre a vida.

Nos últimos anos, você tem aberto espaço para atuar como apresentador e esteve à frente de programas, como “Mais Você”, “É de Casa” e o “Sem Cortes”. Como surgiu esse desejo de abrir seu leque profissional?

Eu queria ter outras formas de me comunicar e alcançar ao público. É uma forma de expressar nossa arte também, né? Gosto muito de programas ao vivo, semanais, diários. Fico feliz de ter tido a chance de estar em programas de sucesso, exercendo esse meu outro lado. Quero poder sempre mostrar esse meu perfil entrevistador e viajar nos mais ricos bate-papos. É algo que continuarei fazendo e conciliando com meus projetos de ator. É algo que me preenche e me dá muito prazer.

“Cara e Coragem” – Globo – Segunda a sábado, às 19h30.

Muitos talentos

Apresentador e ator, Ricardo Pereira gosta mesmo é de fazer arte. Por isso, ele se empolga com oportunidades que vão além do lugar-comum. Antes de integrar o elenco de “Cara e Coragem”, ele participou da novela portuguesa “Amor Amor”, da SIC, em que viveu um famoso cantor. “É muito gostoso fazer coisas diferentes e poder se jogar nas mais variadas artes. Tive a chance de cantar muitos hits bacanas e populares”, explica.

O folhetim, que foi ao ar no ano passado, fez um sucesso estrondoso pelo país. Ricardo, inclusive, faturou o prêmio Globos de Ouro como melhor ator de ficção. “Foi muito legal me colocar no lugar de ator e cantor. A história era muito boa e contava das tradições de Portugal”, afirma.

Boas lembranças

Assim que finalizou seu trabalho em “Éramos Seis”, Ricardo Pereira ainda permaneceu no ar por alguns meses. Por conta da chegada da Covid-19 ao Brasil em março de 2020, o ator viu seu trabalho em “Novo Mundo” voltar ao ar na faixa das seis em uma edição especial. “Foi muito bacana rever esse projeto. Foi uma novela muito bonita e retrata um momento muito importante na história do Brasil. Essa personagem me deu muito prazer de fazer”, afirma Ricardo, que viveu o botânico Ferdinando.

Para o ator, a novela, que foi ao ar originalmente há cinco anos, reuniu um grupo sólido de amigos até os dias de hoje. “Tinha muita gente legal no elenco. O Rômulo Estrela, Caio Castro, Letícia Colin, Jonas Bloch, Sheron Menezzes, Caco Cioccler, Júlia Lemmertz, entre tantos outros. Somos um elenco que se cruzou muito. Ganhamos grandes e fortes amizades”, valoriza.

Instantâneas

No final de julho, foi lançado o filme “Aos Nossos Filhos”, de Maria de Medeiros, que tem Ricardo Pereira no elenco.

O ator é casado com Francisca Pinto desde 2010.

Ricardo é natural de Lisboa, em Portugal.