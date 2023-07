Outra versão

A leveza é uma característica cada vez mais presente no dia a dia de Heloísa Périssé. Depois de um tratamento de um câncer raro nas glândulas salivares, a atriz de 56 anos tem tido um gigantesco bom-humor para encarar cada trabalho. E “Cine Holliúdy”, em que Heloísa vive a altiva Socorro, tem contribuído para o olhar mais descontraído da comediante.

“É um projeto que parece um pacote de jujubas coloridas. É uma série muito doce e que mostra o melhor do nordestino. É algo muito sortido e rico artisticamente. Sou bastante feliz nesse projeto”, elogia.

Na atual temporada, Heloísa tem tido trabalho em dose dupla. Ela vive a Prefeita Socorro e também sua versão masculina, Tião Ferrabrás. No humorístico, Socorro começa a ouvir frases preconceituosas dos moradores da cidade, incluindo o delegado Nervoso, papel de Frank Menezes, que acha que lugar de mulher não é na política. Determinada em mostrar sua capacidade e potência, ela decide se apropriar de itens guardados de seu falecido sogro para criar o novo personagem. “Poder viver o Tião nessa temporada foi como a cereja do bolo”, afirma.

Além de viver a suntuosa Socorro, você também interpreta Tião Ferrabrás na nova temporada de “Cine Holliúdy”. Como foi a experiência de encarar dois papéis no humorístico?

Foi uma grata e gostosa surpresa viver o Tião. Foi delicioso porque eu consegui revisitar minha infância na Bahia, né? Peguei como inspiração alguns tios meus. Revisitei aquela voz rouca dos meus tios. Eles falavam muito. Foi gostoso demais reviver essas memórias em um projeto profissional. É muito bom encarar um trabalho que exige uma criação maior.

Por quê?

Fazer o Tião foi um desafio. Inclusive, algumas vezes, eu me enrolava um pouco, né? Era difícil mudar de Socorro para Tião em um curto espaço de tempo. Tem toda uma logística. Isso impactava muito nas minhas cenas com o Olegário (Matheus Nachtergaele). O Olegário e a Socorro têm uma pegada muito sexual. Eles brigam, mas são muito fogosos. Então, quando estava de Tião, tinha aquela energia e tesão do Olegário envolvido. Ficava bem confuso.

Em sua terceira temporada, “Cine Holliúdy” é muito bem avaliada pela crítica e pelo público. Como tem sido a relação nos bastidores ao longo dos últimos anos?

Acho que esse sucesso é um reflexo do ótimo entrosamento do elenco e da equipe. Quando eu recebi o texto da terceira temporada, eu ria muito de todas as situações retratadas. Na hora de contracenar com o Matheus, por exemplo, é maravilhoso colocar isso diante das câmeras. Esse elenco todo tem tesão no trabalho. Temos uma convivência muito bem construída ao longo dos anos.

De que forma?

Na primeira temporada, ficamos três meses morando em Areias, interior de São Paulo. A partir dessa convivência intensa, a gente construiu uma troca de energia muito boa. Depois, trouxemos as gravações para os Estúdios Globo, no Rio, mas chegou a pandemia e os trabalhos foram paralisados logo no início da segunda temporada. Foi um período complicado que passamos. Quando achávamos que iria voltar e estávamos colocando a cabeça para o lado de fora, veio um rabicho de pandemia. Então, a gente sempre precisou se unir para descobrir como estar junto e fazer esse trabalho render.

Você teve alguma preocupação para marcar bem as diferenças entre o Tião e a Socorro no vídeo?

Fazer o Tião foi como aprender tudo. Aprendi a ajeitar as partes fazendo um homem nesta temporada. Mesmo sem ter o que ajeitar, adaptei. O Tião tinha alguns tiques também. Tentei fazer ele mais canalha. Poder compor o Tião foi como uma cereja do bolo. Não tenho o que falar dessa temporada. Meu grau de felicidade é enorme de ver um projeto tão rico indo ao ar. Apesar do ambiente leve, eu sei o quanto de seriedade e empenho tem por trás de todo esse elenco e equipe.

“Cine Holliúdy” foi seu principal projeto na tevê aberta nos últimos tempos. O que mais motiva você na produção?

“Cine Holliúdy” reúne uma gama de sentimentos. Os personagens reúnem tesão, amor, repúdio, ódio… É uma série que dá a chance de revisitar muitas coisas dentro da gente. Isso é muito rico. Tem diabo, tem delegado, tem padre… São muitos personagens bons reunidos. É algo tão sortido que parece um pacote de jujuba de todas as cores. Você não sabe por onde começa. “Cine” é muito isso. Tem esse gosto de doce gostoso, de Nordeste, de brisa quente…

Apesar de ter nascido no Rio de Janeiro, você tem uma relação muito próxima com o Nordeste. Como isso aconteceu?

O Nordeste tem alguma coisa que é genial. Meu avô era de Pernambuco. Com 11 anos, minha família se mudou para a Bahia. Então, o Nordeste corre na minha veia. Enxergo muitas situações que acontecem na série. Tem gente que acha que é pura ficção, mas não é.

Como assim?

Heloísa Esse humor de “Cine Holliúdy” é muito natural do Nordestino. Tem essa ginga de lidar com as situações no fio da navalha. É um humor muito que o Arnaud Rodrigues e o Chico Anysio tinham. A série mostra muito desse bom humor e essa boa vontade do nordestino. O nordestino é muito coração.

Canto e dança

Mesmo com uma carreira longeva e de sucesso, Heloísa ainda quer conquistar áreas novas. Por isso, ela rapidamente se animou ao ser chamada para a competição do “The Masked Singer Brasil”, em que viveu a misteriosa Coxinha no palco comandado por Ivete Sangalo. “Foi uma surpresa o convite. Foi muito legal participar. Eu quero ir de Coxinha a Dercy, Monalisa e Tati. Sou uma pessoa determinada a fazer tudo o que me deixa feliz”, explica.

Assim que pisou nos estúdios da produção, a atriz acendeu a desconfiança dos jurados sobre sua identidade. Além disso, Heloísa desbravou todos os detalhes da produção por trás das câmeras. “Foi legal cantar e conhecer todos os bastidores, a produção foi maravilhosa e a recepção dos jurados também”, valoriza.