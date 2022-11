Ostentação interior

Sucesso de Benedito Ruy Barbosa, “O Rei do Gado” retorna à tevê aberta como acalanto aos “órfãos” do “remake” de “Pantanal”

Em meados dos anos 1990, Benedito Ruy Barbosa já era considerado um autor do primeiro escalão da Globo. Depois do êxito conquistado por “Pantanal”, na extinta Manchete, em 1990, e a repercussão de “Renascer”, de 1993 – primeira novela do autor no horário nobre global –, Benedito juntou-se novamente ao diretor Luiz Fernando Carvalho para criar uma de suas obras mais lembradas, “O Rei do Gado”.

Na esteira do recente sucesso da nova versão de “Pantanal”, a trama protagonizada por Antônio Fagundes volta ao ar a partir de amanhã, dia 7 de novembro – em sua terceira reprise vez na faixa saudosista “Vale a Pena Ver de Novo”. “Foi um trabalho muito feliz. O texto ultrapassa a temática rural e a imigração italiana. Fala sobre questões fundamentais para o Brasil daquela época”, avalia Edmara Barbosa, filha do autor e uma das colaboradoras da trama.

Dividida em duas fases, o folhetim teve os primeiros sete capítulos ambientados no interior de São Paulo dos anos 1940. E contava a história de guerra por dominação territorial entre as famílias dos imigrantes italianos Giuseppe Berdinazzi, de Tarcísio Meira, e Antônio Mezenga, de Antônio Fagundes.

“Eram pessoas sofridas. E conseguiram enriquecer com muito esforço. Por isso, defendiam seus interesses de forma passional”, explica Edilene Barbosa, também filha e colaboradora de Benedito neste trabalho. O ponto em comum entre os clãs surge do amor “shakespeariano” protagonizado por Giovanna Berdinazzi, de Letícia Spiller, e Enrico Mezenga, de Leonardo Brício.

“Era um romance puro. Só participei dos primeiros capítulos, mas é um trabalho muito importante na minha formação de atriz. Fizemos um laboratório intenso e a direção do Luiz foi muito profunda”, elogia Letícia, referindo-se ao cuidadoso processo de gravação da novela.

Luiz Fernando Carvalho tratou minuciosamente de cada detalhe. Desde a densa preparação dos atores principais até a luz especial usada nas cenas da primeira fase do folhetim, que ganharam um tom cinematográfico com a fotografia de Walter Carvalho, prestigiado fotógrafo de cinema.

“Dirigi esses capítulos sozinho. Os pintores italianos românticos foram referências para essa fase do trabalho. A luz do ‘set’ tinha de captar aquela atmosfera”, filosofa Luiz Fernando. A ponte para a segunda fase da novela é o nascimento de Bruno, de Antônio Fagundes – único ator presente nas duas fases –, filho de Giovanna e Henrico. O jovem casal fugiu dos conflitos entre suas famílias. E aos poucos conquistou terras e rebanhos de gado, fazendo de Bruno, o único herdeiro. “O Bruno era muito bem-sucedido, mas era triste e solitário”, define Fagundes.

Glória Pires e Raul Cortez em cena de O Rei do Gado

Tarcísio Meira interpretou Giuseppe

Ambientada na cidade de Ribeirão Preto, a segunda parte de “O Rei do Gado” mostrava o desenvolvimento do interior paulista nas figuras de Bruno, alto empresário da agropecuária, e Jeremias Berdinazzi, tio de Bruno, e considerado o Rei da cafeicultura e da produção de leite na região, interpretado por Raul Cortez. Jeremias ficou rico depois de dar um golpe na família e procura, a todo custo, a filha de seu irmão Giácomo, de Manoel Boucinhas, para se redimir da traição. A procura de Jeremias parecia ter fim com a chegada de Marieta, de Glória Pires, que se dizia filha de Giácomo.

No entanto, a verdadeira herdeira surge na pele da inocente boia-fria Luana, de Patrícia Pillar. A personagem perdeu a memória depois de sobreviver a um acidente que vitimou toda sua família. Com isso, se juntou a um grupo de sem-terra organizado por Regino, de Jackson Antunes. Luana é outro ponto de encontro entre as famílias, já que em uma das invasões do grupo, se apaixona por Bruno, seu primo, e ainda se descobre sobrinha de Jeremias.

“Ela tinha tudo e nada ao mesmo tempo. Estava em busca da sua história, se apaixonou e ainda ajudou a falar sobre a reforma agrária”, relembra Patrícia. Ao longo de 209 capítulos, a trama conquistou o Brasil e deu destaque para muitos nomes de seu elenco, como Silvia Pfeifer, Fábio Assunção, Mariana Lima, Almir Sater, Oscar Magrini e Ana Beatriz Nogueira, entre outros. “‘O Rei do Gado’ é um trabalho importante para todo mundo que participou. A boa troca de experiências entre o elenco e a audiência incrível só fizeram tudo se tornar ainda mais representativo. Sinto o carinho do público toda vez que a história volta a ser exibida”, valoriza Pfeifer.

“O Rei do Gado” – Globo – Estreia dia 7 de novembro.