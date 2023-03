Olhos bem abertos

Lucy Alves assume duas posições distintas ao longo do trabalho em “Travessia”, da Globo. Além da porção atriz dedicada aos momentos em estúdio, ela também é uma assídua telespectadora da obra assinada por Gloria Perez. Mesmo envolvida em todos os percalços da protagonista Brisa, Lucy também fica curiosa para descobrir quais serão os caminhos futuros da personagem. “Tem muita água para rolar. Fico muita curiosa. Acho que temos uma heroína muito interessante, forte. Quero que venham muitas surpresas. Estou vivendo um dia de cada vez. Cada dia nos estúdios é um aprendizado novo. Espero boas notícias para Brisa nos próximos meses”, torce.

Nos primeiros capítulos do folhetim, porém, Brisa vem enfrentando intensos percalços. Sem notícias de Ari, papel de Chay Suede, ela decide viajar para o Rio de Janeiro para entender os motivos pelos quais o noivo anda diferente. Mas, prestes a embarcar no ônibus rumo à capital fluminense, sua vida muda completamente. Ela não entende por que está sendo apontada pelas pessoas na rua. Entende menos ainda por que está sendo agredida. Brisa é confundida por todos como uma sequestradora de crianças. “Acredito piamente que tantos acontecimentos vão transformando a personagem. São muitas perdas. Ela é obrigada a encarar caminhos diferentes. Precisa se organizar rapidamente para recuperar o que perdeu. A Brisa não é boba, é uma mulher forte e extremamente sagaz. Ela está sempre reagindo aos momentos da vida de forma intensa e corajosa”, defende.

A trama de “Travessia” marca a estreia de Lucy no posto de protagonistas. Ainda desbravando os detalhes da personagem, a atriz já identificou algumas diferenças básicas entre sua própria personalidade e o perfil de Brisa. “Acho que a Brisa é bem mais leve do que eu. É menos preocupada, sabe? Acho que ela enfrenta tudo de uma forma muito espontânea. Eu tremeria na base em algumas situações, mas a Brisa não. Fico muito curiosa ao modo como ela reagirá diante de algumas situações”, explica.

Natural de João Pessoa, na Paraíba, Lucy estreou na tevê no horário nobre. Porém, não foi na dramaturgia. Ela apareceu diante das câmeras como uma das participantes da segunda temporada do “The Voice Brasil”, em que conquistou o segundo lugar. Logo depois, integrou o elenco de “Velho Chico”, participou de “Tempo de Amar” e fez uma rápida participação na primeira fase de “Amor de Mãe”. “Estou muito feliz com a oportunidade de viver uma protagonista. A Gloria é uma autora que sempre traz assuntos muito pertinentes para nossa sociedade. É uma responsabilidade muito bonita, que estou amando, e ainda começando pelo Maranhão, uma terra que eu já conhecia um pouco, mas que agora estou tendo a oportunidade de mergulhar profundamente na cultura”, valoriza.

“Travessia” – Globo – Segunda a sábado, na faixa das 21h30.

Por dentro

Lucy Alves já tinha algum conhecimento da cultura maranhense. No entanto, foi “Travessia” que fez a atriz mergulhar de vez nas curiosidades e histórias por trás dos famosos azulejos de São Luís. “Sou paraibana, mas o Maranhão é muito peculiar, tem uma coisa só dele. Estou tendo muito cuidado para entender toda essa musicalidade que estamos levando para a personagem. No Maranhão é diferente, é uma cultura que exige muita pesquisa. O Boi, por exemplo, tem vários ritmos, diferentes sotaques”, afirma.

Na história, Brisa faz parte de grupos de Bumba Meu Boi e Tambor de Crioula. Até o início do trabalho, Lucy não conhecia tão de perto o Boi e o Tambor de Crioula, mas está feliz com a responsabilidade de exaltar essas manifestações artísticas e tem se aprofundado cada vez mais na cultura local. “A gente conheceu as pessoas, vivenciou a afinação dos tambores, as comidas, o misticismo… Maranhão é um lugar cheio de história e fantasias. Foi incrível visitar os Lençóis. Cada estado é muito único. O Nordeste não é uma coisa só”, aponta.

Instantâneas

Além de “Travessia”, Lucy Alves também estrela a série “Só Se For Por Amor”, original Netflix.

Lucy se graduou em Música pela Universidade Federal da Paraíba.