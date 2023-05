O “X” da questão

É comum que alguns projetos de teledramaturgia se apoiem na tecnologia como tema importante de alguns núcleos. O que mais se vê é um enaltecimento sobre o quanto essa evolução das máquinas pode ser benéfica para o ser humano. Em “Travessia”, novela das 21h da Globo, porém, outro aspecto ganhou destaque: recursos tecnológicos são ferramentas que, quando não utilizadas da maneira certa, podem ser extremamente nocivas para a humanidade.

“Theo, meu personagem, chama muita atenção porque retrata uma realidade muito preocupante nos dias de hoje, que é o vício e a dependência em tecnologia. Um assunto importante, mas também delicado, é o quanto a tecnologia pode ser boa ou ruim na vida das pessoas”, defende Ricardo Silva, ator que interpreta o filho do casal Monteiro e Laís, vividos por Ailton Graça e Indira Nascimento na trama escrita por Gloria Perez.

Para conquistar o papel, Ricardo fez um teste na própria emissora. A partir do momento que descobriu que tinha garantida a sua participação no folhetim, tratou de estudar para não fazer feio no ar. “Fiz muitas pesquisas sobre vícios e dependência na internet. Conversei com amigos e, além disso, passei a observar as pessoas de maneira geral”, lembra. De cara, um fator foi crucial para deixá-lo mais à vontade no estúdio. “Tive uma ótima interação com todos os atores do meu núcleo. Formamos uma família feliz, eles são incríveis”, valoriza.

Com 15 anos completados no fim de novembro, Ricardo garante que a sua própria relação com a tecnologia é saudável. “Felizmente, nenhuma dependência”, diz. Ter um papel com tamanho destaque no horário nobre também é algo com o qual lida bem. “Não sinto pressão. Estou com bons atores que acabam me ajudando. Mas eu sei da responsabilidade que é e me sinto honrado”, conta ele, que sempre sonhou com a carreira de ator e estuda interpretação desde que tinha apenas 8 anos de idade.

Nome: Ricardo Pereira da Conceição Silva.

Nascimento: 30 de novembro de 2007.

Interpretação memorável: Joaquin Phoenix protagonizando o filme “Coringa”, de Todd Phillips, lançado em 2019.

Momento marcante na carreira: “Quando eu soube que tinha sido escalado para um papel na novela ‘Travessia’”.

O que falta na televisão: “Atores e atrizes negros”.

O que sobra na televisão: “Política”.

Com quem gostaria de contracenar: Will Smith.

Se não fosse ator, o que seria: “Não sei, só me vejo ator”.

Ator: Will Smith.

Atriz: Zendaya.

Novela preferida: “Travessia”.

Vilão marcante: Coringa, papel de Joaquin Phoenix no filme de mesmo nome.

Personagem mais difícil de compor: Aírton, da série “Impuros”, da Fox. “Era uma realidade muito distante da minha”.

Que novela gostaria que fosse reprisada: “A Força do Querer”, escrita por Gloria Perez, exibida originalmente pela Globo em 2017.

Filme: “Pantera Negra”, dirigido por Ryan Coogler, lançado em 2018 e baseado no super-herói das histórias em quadrinho publicadas pela Marvel Comics.

Autor: Gloria Perez.

Diretor: Mauro Mendonça Filho.

Medo: “De montanha-russa”.

Projeto: “Ser um ator diferenciado, capaz de encarar personagens relevantes. No mais, sou muito novo e muitos interesses podem surgir. Então, deixo por conta da vida”.

“Travessia” – Globo – Segunda a sábado, na faixa das 21h.