O avesso do espelho

Muitos fatores podem ajudar um artista na hora de se destacar na disputa por um papel. Ramille, que faz a mimada Melissa de “Encantado’s”, já tinha feito alguns testes para outros projetos na própria Globo quando recebeu uma ligação de um produtor de elenco para a seleção da série do Globoplay, lançada em novembro. E, de cara, percebeu muitas semelhanças entre sua própria realidade e a trama. “A história tem a ver com samba, com o subúrbio do Rio de Janeiro, que é de onde eu sou. Os personagens são reais. Me reconheci nos meus colegas, no humor, na leveza”, conta.

Em “Encantado’s”, Melissa é uma jovem que não gosta de trabalhar e não curte o mundo do samba como a família. “Mas ela é cheia de atitude, fashionista, cara-de-pau, verdadeira, safadinha e, apesar de tudo, ama aquelas pessoas”, defende a intérprete. Para o papel, Ramille tratou de observar bem os jovens ao seu redor. “Coloquei um pouco das pessoas que conheço junto com o que já havia estabelecido para a personagem”, entrega.

Esta, na verdade, é a primeira experiência de Ramille como atriz. “No primeiro dia de gravação, acordei bem ansiosa”, lembra. Mesmo assim, garante que a experiência foi bem tranquila. Principalmente em função do tempo de preparação que foi dado para estabelecer as relações entre a equipe. “Quando começamos a gravar, já tínhamos intimidade e química. Eu só me joguei”, diz.

Ramille começou a se tornar conhecida ao participar do “Got Talent Brasil”, na Record, em 2013. Lá, conheceu Milton Cunha, que atuava como jurado do programa. Ele a indicou para um teste no espetáculo “Ginga Tropical”, que proporcionou à atriz a experiência de passar três meses na China, atuando como cantora e dançarina. “No início, foi bem difícil, principalmente a alimentação. Mas, a gente foi se adaptando. Foi muito doido, mas também muito importante para o meu amadurecimento”, avalia ela, que também foi passista da escola de samba carioca Salgueiro e estudou por alguns anos no Tablado, tradicional escola de teatro do Rio de Janeiro.

Nome completo: Ramille Xavier Santana.

Nascimento: 12 de fevereiro de 1998, no Rio de Janeiro, RJ.

Atuação inesquecível: Melissa, em “Encantado’s”.

Interpretação memorável: Adriana Esteves como Carminha em “Avenida Brasil”, novela escrita por João Emanuel Carneiro e exibida originalmente pela Globo em 2012.

Momento marcante na carreira: “O hoje, que é poder fazer parte de um projeto lindo na Globo”.

O que falta na televisão: “Mais negras e negros ocupando espaços de destaque”.

Com quem gostaria de contracenar: Fernanda Montenegro, Letícia Colin e Laura Cardoso.

Se não fosse atriz, seria: Cantora.

Ator: “Não tenho um preferido, mas amo o trabalho do Lázaro Ramos e do Will Smith”.

Atriz: Zendaya.

Novela: “Avenida Brasil”.

Vilão marcante: Nazaré Tedesco, papel de Renata Sorrah em “Senhora do Destino”, novela escrita por Aguinaldo Silva e exibida originalmente pela Globo entre 2004 e 2005.

Personagem mais difícil de compor: “Como só tive uma experiência profissional, digo que foi Melissa”.

Que novela gostaria que fosse reprisada: “Amor à Vida”, escrita por Walcyr Carrasco e exibida originalmente pela Globo entre 2013 e 2014.

Que papel gostaria de representar: “Uma vilã. Seria muito irado e desafiador”.

Filme: “O Senhor dos Anéis”, trilogia dirigida por Peter Jackson, com base na obra homônima de J. R. R. Tolkien.

Autor: João Emanuel Carneiro.

Medo: “De perder quem eu amo”.

“Encantado’s” – disponível no Globoplay.