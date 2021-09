O ator da hora

No elenco de “Pega-Pega”, João Baldasserini emplaca terceiro trabalho em sequência no horário das sete

Aos 17 anos, Baldasserini trocou o curso de Direito pelo de Artes Cênicas no Conservatório Dramático e Musical Doutor Carlos de Campos, em Tatuí - Foto: Divulgação

João Baldasserini está com certa dificuldade para se desapegar do horário das sete. Ainda no ano passado, ele voltou ao ar como o tímido Zezinho, de “Salve-se Quem Puder”. A novela inédita, no entanto, foi interrompida poucos meses após a estreia em virtude da chegada da pandemia de Covid-19. Com isso, o ator teve a chance de revisitar seu trabalho na edição especial de “Haja Coração”, em que interpretou o atrapalhado empresário Beto. E, logo após finalizar a segunda parte inédita de “Salva-se Quem Puder”, João se deparou com mais um trabalho seu no ar.

Atualmente, ele curte a reprise de “Pega-Pega”, que foi ao ar originalmente em 2017. “Eu já fiquei muito feliz quando soube que ia reprisar ‘Haja Coração’, então, fazendo a regrinha de três, o resultado é muita felicidade. É praticamente uma missão impossível o que está acontecendo comigo, três novelas em sequência no mesmo horário. Só realmente nesse momento de pandemia. ‘Pega-Pega’ é uma novela na qual me diverti muito, fui muito feliz. Foi uma fase em que eu realmente me realizei bastante como ator. Tive a oportunidade de exercitar o lado do humor, da comédia, e conhecer diretores, atores, fiz amizades”, valoriza João, que viveu o malandro Agnaldo na trama de Claudia Souto.

Encarando sua terceira reprise em sequência, o ator valoriza suas últimas escolhas profissionais na emissora. João estreou na tevê em “Tempos Modernos”, em 2010. Porém, só veio chamar a atenção do público ao protagonizar a série dramática “Felizes Para Sempre?”, que foi ao ar em 2015.

“É muito gratificante rever um trabalho porque vem sempre a lembrança da época em que a novela foi gravada. Relembrar a fase, o momento, como estava minha vida na época, como eu estava me sentindo naquela cena. Relembrar os bastidores, todos os detalhes. É divertido reviver, poder assistir novamente. Estou assistindo com o maior prazer e relembrando os momentos felizes e divertidos, e foram muitos”, vibra.

Na trama, Agnaldo é um dos integrantes do quarteto que roubou o cofre do fictício Carioca Palace. Recepcionista no hotel, ele é um cara boa-praça, comunicativo, mas inveja os bens dos hóspedes, achando que merece o mesmo ou mais do que eles. Namorado de Sandra Helena, papel de Nanda Costa, por quem é apaixonado, é o primeiro a topar a proposta de Malagueta, de Marcelo Serrado, de assaltar o hotel.

A oportunidade para viver o ambicioso Agnaldo surgiu logo após o fim das gravações de “Haja Coração”. “Eu fiquei muito feliz porque eu vinha de um trabalho que estava sendo um sucesso no ar, a novela em si estava indo muito bem, e eu também, através do Beto, conquistando uma popularidade que até então eu não tinha. Eu já estava em êxtase. Praticamente saí de uma novela e entrei em outra em sequência, e mergulhei no universo do Agnaldo”, explica.

Enquanto vivia o malandro Agnaldo, João tinha certa dificuldade para defender as escolhas do personagem. Apesar de ter participado do roubo do Carioca Palace, Agnaldo não tinha toques de vilania ao longo dos capítulos. “Teve um momento que quase metade do elenco estava na cadeia (risos). Seria ótimo se na vida real fosse assim, né? O personagem toma atitudes inconsequentes, mas todo mundo pode ter esse tipo de atitude. Ele não era mau caráter, mas era complicado de defender. Acho um momento interessante para rever a novela. A população está questionando com mais rigor o que acontece no país. Tanto é que a gente torce para que essa CPI (da Covid) venha aí e coloque cada um em seu lugar”, aponta.

União e amizade

A rotina de gravações de uma novela é pesada. No entanto, em “Pega-Pega”, João Baldasserini contou com um longo período de folga. Enquanto o personagem estava preso, ele conseguiu otimizar boa parte de suas cenas em um único dia. “Saía o bloco de capítulos e todas as cenas eram na cadeia. Gravava tudo em um dia. Folguei bastante nessa época. Mas foi quando surgiu uma dança encabeçada pela Nanda Costa nos bastidores. Ela postava nas redes sociais e fazia o maior sucesso. Uma vez eu estava no shopping e um rapaz me parou para perguntar se teria dancinha naquela sexta”, relembra.

O bom clima dos bastidores é uma das principais lembranças de João de seu trabalho em “Pega-Pega”. Na novela, ele renovou laços de amizade com Nanda Costa e se aproximou bastante de Thiago Martins e Marcelo Serrado. “Essa profissão tem disso, né? A gente se envolve bastante e depois tem de desapegar, se despedir, se afastar. Dar um tchau temporário. Sou apaixonado por relações humanas. Acho que é meu grande prazer nessa profissão”, aponta.