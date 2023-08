Novata, mas nem tanto

Atriz, dançarina e cantora, Emily Matte estreia na tevê em “Reis”, na oitava fase da novela bíblica da Record. Ela dá vida a Keren, uma jovem que, segundo a sinopse, transita entre a inocência e a maturidade de uma mulher. Na trama, a personagem se vê em meio a um turbilhão de acontecimentos e precisa de força para superar medos. “Quando fui apresentada à personagem, senti algo muito especial. É muito significativo porque ela é especial e tem me transformado”, deslumbra-se a jovem, que aos 24 anos tem mais de 15 peças teatrais no currículo e chegou a fazer cursos de atuação nos Estados Unidos e na Espanha, onde viveu.

Na sinopse, Keren é uma jovem de 20 anos que nasceu em Hebrom e é filha de Amí, papel de Sidney Guedes, um ancião muito respeitado na cidade. “Ela chega na família de Davi com prestígio, pois se envolve com seu filho Absalão (Ricky Tavares). É a partir disso que sua vida começa a ser impactada”, descreve a atriz, que deixa claro quão envolvida está pela trama de sua personagem. “Keren se apresenta com a inocência de uma jovem descobrindo amores, afetos e desejos, mas que rapidamente precisa amadurecer para sustentar e resistir”, defende.

Assim que foi selecionada para integrar o elenco de “Reis”, Emily tratou de se aprofundar na história como um todo, pesquisando sobre a cultura, costumes, vivências, princípios e convenções da época. Um exercício que, na verdade, fez despertar alguns conhecimentos prévios que até já tinha. “As histórias bíblicas fazem parte do que sou, pois cresci tendo contato com elas. Então, de certa forma, já estava habituada e ambientada com boa parte do que iria interpretar”, reconhece.

Fisicamente, foi preciso mudar o cabelo. “Coloquei megahair bem grande e com bastante volume. Isso já deu outra camada e esfera para minha construção”, conta. O que de fato influenciou esse processo de criação, porém, foi justamente o texto. “Essa trama é bem intensa. O mais complexo foi detectar pontos e sutilezas que não poderiam passar despercebidos e que tornam Keren interessante e fundamental ali”, entrega Emily, que teve o suporte da preparadora de elenco Nara Marques.

Emily foi apresentada às artes bem nova. Aos 3 anos, já atuava em peças bíblicas e, um ano depois, começou a cantar e tocar violão. Com 5 anos, aprendeu a balé e dança folclórica e, assim, com uma agenda repleta de atividades culturais, não tem memórias de como era sua vida antes de estar nos palcos, camarins e coxias da vida. “A arte sempre me permitiu sonhar e me imaginar alcançado voos bem altos”, defende.

Mesmo com esse contato intenso com atividades culturais desde cedo, Emily chegou a traçar um plano B, caso não conseguisse se estabilizar no mercado artístico. “Até os 14 anos, morei em cidades bem pequenas no Paraguai e não via a arte como profissão, porque era uma realidade muito distante para mim”, assume. Primeiro, no Rio de Janeiro, chegou a cursar faculdade de Cinema, mas acabou não se encontrando naquele momento. Foi então que veio a ideia de apostar na graduação em Administração.

“Era uma oportunidade de me desafiar como pessoa e também de conhecer teorias que, mesmo em outra área, ampliariam meu horizonte. O curso que me dá uma gama alta de possibilidades, seja em minha própria carreira artística ou em um negócio próprio”, explica.

“Reis” – Record – Segunda a sábado, na faixa das 21h.