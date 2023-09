Novas mulheres

As sete protagonistas de “Elas por Elas”, nova novela das 6, que estreia amanhã, na Globo - Foto: Globo/Divulgação

Desde sempre, o protagonismo feminino dominou as novelas. Só que essa importância vem crescendo em tamanho e qualidade tanto no Brasil quanto no mundo em todas as esferas da produção audiovisual. Na década de 1980, por exemplo, Cassiano Gabus Mendes se apoiava na força das mulheres ao colocar sete amigas movimentando toda a história de “Elas por Elas”.

O que muda agora, pouco mais de 40 anos depois, são as aspirações das próprias mulheres. Antes, o objetivo girava em torno do romance e do casamento. Agora a novela ressurge em um novo mundo bastante pautado pelas discussões feministas e o reposicionamento das mulheres nos âmbitos familiares e profissionais.

O remake das seis, que conta com assinatura de Alessandro Marson e Thereza Falcão, estreia amanhã, dia 25, mostrando uma trama totalmente atualizada e alinhada aos novos tempos.

“A grande mudança da nova leitura está nos perfis das protagonistas. Agora são todas mulheres entre 40 e 50 anos, diferentes entre si, mas mulheres atuais, mais independentes, proativas, exercem uma atividade profissional. É uma obra totalmente atualizada”, explica a autora Thereza Falcão.

Na trama, Lara, Taís, Helena, Adriana, Renée, Natália e Carol, interpretadas por Deborah Secco, Késia, Isabel Teixeira, Thalita Carauta, Maria Clara Spinelli, Mariana Santos e Karine Teles, se conheceram em um curso de inglês e, inseparáveis, compartilharam as alegrias e desafios típicos da juventude.

Porém, em uma viagem de fim de semana, a morte de Bruno, irmão gêmeo de Natália vivido por Luan Argollo, quebra esse laço e provoca um hiato nessa amizade. Duas décadas e meia depois, Lara encontra uma foto antiga e tem a ideia de juntar o grupo novamente em sua casa, sem desconfiar que o momento do reencontro, que deveria ser apenas de alegria, iria trazer também grandes revelações e desenterrar mágoas.

“Sinto que a Lara volta um pouco inédita. É uma personagem quase infantil, divertida e ingênua. Não sei se minha construção está certa, mas estou me divertindo muito”, explica Deborah. É na reunião nostálgica que Taís descobre que seu grande amor é, na verdade, o marido de Lara. O advogado se apresentava como Herbert e dizia trabalhar como coach.

“Na primeira versão, a personagem era branca. Então, vamos ter mudanças profundas. Estou pensando a Taís como uma mulher que foi enganada. Ela não conta a verdade para a Lara para proteger a amiga. Não quer que ela sinta essa dor de ser enganada”, afirma a estreante Késia.

O reencontro será a oportunidade perfeita para Natália esclarecer a misteriosa morte do irmão gêmeo. Ela tem certeza de que uma das pessoas do grupo de amigas é a responsável pelo assassinato dele. Seu primeiro alvo é Carol, hoje fisioterapeuta, neurocientista premiada e professora universitária. Sabendo que no passado Carol era apaixonada por Bruno, Natália insiste para que seu irmão mais velho, Pedro, de Alexandre Borges, se aproxime dela e tente descobrir se ela teve alguma coisa a ver com o que aconteceu.

“Fui a última a entrar no elenco e estou em um verdadeiro turbilhão de emoções. A Natália é uma personagem complexa e cheia de oscilações. Eu era criança quando a novela passou e lembro de algumas coisas como a minha família sentada no sofá assistindo”, afirma Mariana, que chegou ao elenco após a saída de Mônica Iozzi por problemas de saúde.

Quem também tem a vida tirada dos eixos após o reencontro com as amigas é Adriana. Ao ficar frente a frente com Helena, ela vê as feridas do passado reabrirem. É que, mesmo sabendo que Jonas, de Mateus Solano, e Adriana estavam apaixonados e eram noivos, Helena usou o fato de ser rica e a promessa de ajudá-lo a conseguir um emprego na empresa de sua família para seduzi-lo por uma noite e, de quebra, ainda engravidou. A notícia caiu como uma bomba para Adriana, que desapareceu da vida deles, deixando o caminho livre para a rival.

“Acredito que ‘Elas por Elas’ tem uma trama que gera identificação porque começamos a relembrar nossa adolescência, as músicas da época, e a nos perguntarmos como estão os amigos daquela época que perdemos contato. Acho que todo mundo tem um pouco essa nostalgia. Acho que a Adriana é uma personagem que vai falar sobre cura emocional”, aponta Thalita.

Enquanto isso, Renée acreditava que vivia a vida perfeita ao longo dos últimos anos. Após o reencontro com as amigas, ela sofre um revés: o marido desaparece, levando todo o dinheiro da família. Sem entender os motivos do amado, ela se vê sozinha com os filhos e, sem ter como pagar o aluguel, acaba tendo de fechar a padaria. “Estamos fazendo esse trabalho com muito amor para entregar para o universo e para o público. Espero que isso se reflita na tela e que nosso trabalho toque o coração das pessoas. Quero que o público se apaixone e torça pela Renée, assim como eu já estou encantada por ela”, torce Maria Clara.

Exibida originalmente em 1982, “Elas por Elas” sofreu uma série de atualizações para se adequar aos tempos atuais. A diretora artística de Amora Mautner, no entanto, ainda quer manter alguns pontos de ligação com a obra original assinada por Cassiano Gabus Mendes. Ivete Sangalo, Preta Gil e Duda Beat regravaram a canção original de abertura, que foi interpretada pelo grupo The Fevers na década de 1980. “Queremos manter a memória afetiva do público. Espero que afete o público para que ele venha se divertir conosco”, torce Amora.

Além disso, a música “Melô do Piri Piri”, famosa na voz de Gretchen, continuará como trilha sonora do personagem de Mário Fofoca, agora interpretado por Lázaro Ramos. Em 1982, quem deu vida ao detetive foi o saudoso Luis Gustavo. “É uma música que já tem alma. Casa demais com o personagem. Então, aproveitamos para relembrar. Botar no ar uma novela com tanta diversão, tantos atores especiais, é quase uma autoajuda para o público”, afirma a diretora.

Quem é quem?

Núcleo Lara

Lara (Kiria Malheiros/Deborah Secco) é uma mulher vaidosa e divertida. Ela é a responsável por reunir as amigas novamente após 25 anos. Casada com Átila (Sérgio Guizé), é mãe de Cris (Valentina Herszage) e Yeda (Castorine). Quando o marido morre, percebe que sua história era uma farsa e dá um novo rumo para a sua vida. Se aproxima de Mário (Lázaro Ramos) quando o contrata para descobrir quem era a amante de Átila.Lara, porém, terá de lidar com Roberto (Cassio Gabus Mendes). Sócio de Átila, ele é um homem ambicioso que vai tentar impedir que a viúva investigue sobre quem era a amante de Átila.

Núcleo Taís

Modelo com uma carreira de sucesso, Taís (Liza Del Dala/Késia) tem um romance com Átila, que ela pensa se chamar Herbert. Descobre que é amante do marido de sua amiga no dia em ele morre. Tem pavor de ser descoberta por Lara e por Mário, seu irmão, que foi contratado para investigar quem era a tal amante. É filha de Raquel (Mariah da Penha) e Evilásio (Cosme dos Santos).

Núcleo Helena

Voluntariosa e acostumada a sempre ter tudo o que quis, Helena (Fernanda Lasevitch/Isabel Teixeira) comanda com mãos de ferro a fábrica de cosméticos que foi fundada por seu pai, Sérgio (Marcos Caruso). É mãe – superprotetora – de Giovanni (Filipe Bragança) e casada com Jonas (Mateus Solano), mas vive uma crise no relacionamento. As coisas pioram quando Adriana (Thalita Carauta), ex-noiva de Jonas, volta a fazer parte da vida deles, e Helena se vê novamente diante de sua grande rival, de quem será uma pedra no sapato. Para completar a rixa com Adriana, Giovanni se apaixona por Ísis (Rayssa Bratillieri), filha de Adriana, ex-namorada de seu pai. Ele também vai despertar o interesse da mimada Cris.

Núcleo Adriana

Adriana (Mari Oliveira/Thalita Carauta) é dona de uma clínica veterinária e é muito dedicada aos animais. Ao reencontrar as amigas, volta a cruzar também com seu amor da adolescência, Jonas, a quem ainda ama. No passado, Adriana terminou o noivado com Jonas após descobrir que Helena (Isabel Teixeira) estava grávida. Adriana conta com o apoio incondicional de Marlene (Maria Ceiça). Alto astral, ela é tia de Adriana e apoia muito a sobrinha. É a única a conhecer a verdade sobre a paternidade de Ísis.

Núcleo Renée

Renée (Shi Menegat/Maria Clara Spinelli) é mulher de Wagner (César Mello), madrasta de Tony (Richard Abelha) e de Vic (Bia Santana). Ela trabalha na padaria da família. Sofre um revés da vida quando é abandonada por Wagner e vai precisar se reinventar. Nesse processo, ela contará com a força da irmã Érica (Monique Alfradique). Personal trainer, ela é casada com Edu (Luís Navarro). Desconfia das traições do marido, mas prefere acreditar que ele é fiel. É alvo do amor platônico de Mário.

Núcleo de Natália

Natália (Jade Mascarenhas/Mariana Santos) é atormentada há 25 anos pela morte do irmão gêmeo, Bruno (Luan Argollo). Na ocasião, sofreu um trauma e perdeu a memória do que aconteceu. Decidida a saber quem o matou, vê o reencontro com as amigas como uma oportunidade de descobrir se foi uma delas. Seu primeiro alvo é Carol (Karine Teles), mas ela irá desconfiar de todas. Mora com Pedro (Alexandre Borges), seu irmão, que quer que Natália esqueça a obsessão em descobrir quem matou Bruno.

Núcleo de Carol

Carol (Sabrina L’Astorina/Karine Teles) é uma fisioterapeuta e neurocientista premiada. Ela passou a vida estudando, se preparando e hoje é professora universitária. Nunca se permitiu ficar sem fazer nada, nem gastar o tempo com algo que não fosse produtivo. Só após reencontrar as amigas se dá conta de que o tempo passa depressa demais. Na universidade, irá se envolver com Ulisses (Chao Chen), colega de trabalho.