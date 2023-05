Novas fontes

Em gerações passadas, profissionais das artes cênicas geralmente ganhavam fama quando conquistavam um papel de destaque em novelas ou no cinema. Nos últimos anos, porém, os serviços de streaming têm se revelado grandes celeiros de talentos. A atriz paulistana Danielle Olímpia, de 25 anos, é um exemplo. Hoje, ela se despede da iludida Karina de “Travessia”, sua primeira novela. Antes, porém, ficou conhecida por dar vida à batalhadora Cacau da série “Sintonia”, produção brasileira da Netflix cuja quarta temporada deve ser lançada em breve pela plataforma. “Estou aprendendo muito como atriz e como pessoa. Tenho a oportunidade de trabalhar com atores e profissionais que admiro muito, levando um assunto extremamente importante para todos”, derrete-se Danielle, que na novela das 21h da Globo encarna uma garota viciada nas redes sociais que foi enganada, virtualmente, por um pedófilo.

Desde que começou a descobrir mais sobre Karina, Danielle soube que a personagem estaria diretamente ligada a uma trama sobre assédio e pedofilia. Um detalhe que não só chamou a atenção da atriz, mas também a deixou instigada. “Sinto gratidão por contar uma história tão importante, mas também a responsabilidade de conscientizar todas as gerações sobre os riscos que corremos nas redes sociais”, valoriza.

Para participar de “Travessia”, Danielle teve de se mudar para o Rio de Janeiro. Essa experiência, de cara, já serviu como uma espécie de prévia na preparação para a personagem. “Eu nunca tinha vindo para o Rio. Quando cheguei, fui conhecer Vila Isabel, as praias e os pontos turísticos. Conversei com cariocas, principalmente com as jovens, para entender esse estilo de vida de quem foi criado aqui”, entrega. A pesquisa, no entanto, precisou se aprofundar em temas mais delicados, até mesmo pela trajetória de Karina no folhetim de Gloria Perez.

“Me preenchi de informações vendo documentários, lendo matérias e falando com responsáveis da área de psicologia e da tecnologia, para compreender melhor como esses predadores sociais agem”, lembra. A parte mais difícil, porém, ainda estava por vir. “Ouvi relatos de mulheres que passaram por situações semelhantes à da Karina”, diz.

O primeiro contato de Danielle com as artes cênicas aconteceu ainda na infância, na própria escola. Ali, aos 11 anos, protagonizou uma peça e, dois anos depois, chegou ao teatro profissional. Certa de que já havia definido a carreira que seguiria, partiu para os estudos e, em 2016, se formou em Artes Cênicas, Maquiagem, TV e Cinema. “Desde criança, gostava de como me sentia apresentando um espetáculo ou uma dança. E o melhor era saber o que as pessoas sentiam quando assistiam às apresentações. Quando cresci, ouvi o meu coração e escolhi fazer Artes Cênicas”, conta ela, que chegou a cursar Direito enquanto esperava oportunidades no audiovisual.

Em “Sintonia”, da Netflix, Danielle retrata uma jovem bem diferente de Karina. Na série, sua personagem, Cacau, foi criada em uma comunidade de São Paulo e é a melhor amiga de Rita, a protagonista interpretada por Bruna Mascarenhas. Na história, Cacau chegou a ser presa no Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente, ao ser pega com droga da amiga em sua bolsa.

“Como atriz, meu maior interesse é contar as histórias com a maior veracidade possível”, defende Danielle, que em “Travessia” precisou usar, em algumas cenas, roupas curtas e que expõem mais seu corpo. “Na trajetória da Karina, faz sentido e eu abraço a ideia. Sobre cenas de nudez, me sinto querida e acolhida por toda a equipe, o que me faz ter segurança e tranquilidade para fazer um trabalho com muita qualidade”, explica.

“Travessia” – Globo – Segunda a sábado, na faixa das 21h. Último capítulo no dia 5 de maio.