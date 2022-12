Novas emoções

Alguns eventos estão cristalizados no calendário social há muitas décadas. A época de festas de fim de ano, inclusive, é recheada de festejos e situações tradicionais consolidadas. Entre as costumeiras trocas de presentes natalinos e as confraternizações entre amigos e familiares, Roberto Carlos fincou seu espaço na programação da Globo há mais de 40 anos.

O cantor, que é um dos grandes representantes da Jovem Guarda, retorna à grade para mais uma edição de seu tradicional Especial de fim de ano, que vai ao ar no próximo dia 23. Gravado no último dia 29 de novembro, no Rio de Janeiro, a produção musical resgata canções clássicas e românticas da música popular brasileira. “Eu sempre me impressiono com o impacto que o Roberto causa, não apenas com seu público, mas com os artistas quando eles sobem no palco”, afirma o diretor artístico, LP Simonetti.

Ao contrário da última edição, o especial aconteceu fora dos Estúdios Globo, localizados na Zona Oeste do Rio. Com uma plateia de cerca de 3 mil pessoas, a apresentação foi gravada no Qualistage, casa de espetáculos localizada na Zona Oeste carioca.

Lucy Alves, protagonista de “Travessia”, foi uma das convidadas da noite. A intérprete da destemida Brisa cantou ao lado do Rei as canções “De Volta Pro Meu Aconchego” e “Como Vai Você”. “Acho que estou terminando o ano da melhor maneira possível. Não tenho do que reclamar de 2022. Foi um ano muito bom para mim, profissionalmente e pessoalmente, mas fechar participando do especial Roberto Carlos é demais, né, gente? Quando ele me convidou, ‘eu zerei a vida’, foi a primeira coisa que eu falei”, vibra Lucy.

Além de Lucy, a dupla Maiara & Maraisa também subiu ao palco ao lado de Roberto Carlos. As técnicas da última temporada do “The Voice Kids” interpretaram músicas, como “Medo Bobo” e “Eu Te Amo, Te Amo, Te Amo”. “Ele é uma referência muito grande como artista, uma grande inspiração. Só tenho a agradecer. Eu vivi esse momento, aos 13, com a minha mãe, e saber que ela está aí também, hoje, presenciando isso, só tenho gratidão. Ele é incrível, maravilhoso, uma energia maravilhosa”, aponta Maiara.

Samba

O sertanejo e as baladas românticas não serão os únicos gêneros musicais presentes no Especial. O samba estará representado através do grupo Raça Negra, que interpretará as canções “É Tarde Demais” e “O Portão”. O vocalista Luiz Carlos, inclusive, valoriza a importância de Roberto Carlos na trajetória do grupo musical. “O Raça Negra tem uma maneira de tocar, que muita gente estranhou na época, e foi isso: uma mistura de Roberto Carlos com Jorge Ben Jor e Martinho da Vila. Então, o romantismo do Roberto ficou na nossa mente até hoje e o Raça Negra tem tudo a ver com ele, que foi uma inspiração enorme pra gente”, ressalta.