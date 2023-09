Notas do coração

Isabel Fillardis, que pode ser vista na trama de “Amor Perfeito”, está de volta às novelas da Globo após mais de 10 anos. Segundo ela, esse período longe permitiu uma rotina mais calma longe das câmeras. A atriz utilizou esse tempo para se reinventar em sua caminhada artística e profissional. “É um prazer enorme voltar às novelas da Globo após esses anos. Mas nesses mais de 10 anos eu aprendi muita coisa. Me refiz de várias formas. Me vi e me descobri, por exemplo, produtora de teatro”, relembra a atriz, que interpreta a sensível Aparecida na novela das seis.

Em “Amor Perfeito”, Aparecida é casada com Antônio, papel de Alan Rocha. Eles formam um casal apaixonado e são ele pais de Sônia e Manoel, interpretados por Bárbara Sut e Ygor Marçal. Uma mulher de coração bom e extremamente maternal, Aparecida ajudou os religiosos da Irmandade dos Clérigos de São Jacinto a criarem Marcelino, de Levi Asaf, quando ele foi abandonado ainda bebê. “Aparecida é uma mulher feliz, que tem uma família estruturada. Temos isso em comum, somos mães provedoras e que trabalham. Dá para perceber que ela é o pilar dessa família. Logo de cara, eu percebi que ela é a grande mãe da novela”, explica.

Outro detalhe importante da personagem é sua paixão pela música. Aparecida cultiva o sonho de se apresentar pelos palcos. Nos próximos capítulos, inclusive, ela ficará animada com a chegada da cantora Carminha Laranjeiras, vivida por Dhu Moraes. A artista chegará com sua comitiva e fará uma apresentação no café-concerto do Grande Hotel Budapeste, para a felicidade de Aparecida, sua devotada fã. “A música está na vida dela de forma genuína. Ela começou a cantar por indicação do marido pois estava sempre cantarolando. Eu comecei a cantar que nem ela, cantarolando em casa… a música está na vida dela de uma forma natural”, defende.

Antes de integrar o elenco de “Amor Perfeito”, Isabel participou da segunda temporada de “The Masked Singer Brasil”, em que deu vida ao personagem Abacaxi até a semifinal da competição comandada por Ivete Sangalo. “Fico muito feliz de participar de uma novela novamente. ‘Amor Perfeito’ tem uma trama delicadíssima em todos os núcleos. Sou muito grata por essa personagem porque tenho a chance de trabalhar várias camadas”, elogia.

“Amor Perfeito” – de segunda a sábado, às 18h30, na Globo.

Mais que colegas

A trama de “Amor Perfeito” proporcionou diversos encontros e reencontros para Isabel Fillardis ao longo dos últimos meses. Na produção, ela teve a chance de trabalhar ao lado de Elísio Lopes Jr, que colabora para o texto do folhetim ao lado de Duca Rachid e Júlio Fischer. “A gente vem construindo uma história de admiração e amor pela arte há muitos anos. Ele é um roteirista e diretor que me ajudou a experimentar demais”, explica.

Além disso, ela finalmente concretizou o desejo de atuar sob o texto de Duca Rachid. “Era um namoro antigo. Sempre tínhamos essa vontade de trabalhar juntas. Era uma admiração mútua. Finalmente conseguimos. Ficamos muito felizes que a hora chegou”, valoriza.

Instantâneas

Isabel também pode rever seu trabalho em “A Lua Me Disse”, que chegou recentemente ao catálogo do Globoplay.

Assim como sua personagem em “Amor Perfeito”, Isabel também tem uma carreira dedicada à música.

Aos 15 anos, a atriz começou a carreira profissionalmente como modelo.