Nostalgia em vídeo

Larissa Nunes foi tomada por uma sensação de proximidade e nostalgia ao começar a gravar suas primeiras cenas na série “O Rei da TV”, original Star+, que tem estreia prevista para este ano. A produção, que reconta a trajetória do midiático apresentador Silvio Santos, não acionou apenas memórias de infância da atriz, mas também aprofundou o conhecimento de Larissa sobre o dono do SBT. “Ele faz parte do meu imaginário do que é tevê brasileira. Acho que na vida de todos os brasileiros, né? E esse impacto sempre foi interessante para mim. Mas eu desconhecia o Silvio Santos marido, o homem em família. Não tinha conhecimento até então da primeira esposa e da relação que eles tinham”, explica Larissa, que vive a assistente de produção Cleusa.

Protagonizada por José Rubens Chachá, filmada na cidade de São Paulo e realizada pela Gullane, a série “O Rei da TV” passa por diversas fases da vida de Silvio Santos. A produção mostrará as várias etapas de sua carreira até se tornar um dos principais empresários da televisão brasileira. Dentro dessa linha do tempo, a personagem Cleusa será a junção de diversas pessoas que trabalharam diretamente com Silvio Santos. “Ela é como uma espécie de braço-direito de Silvio Santos. E, nos anos de 1970, torna-se diretora do programa de auditório dele. Determinada e eficiente, ela acompanha a saga do Silvio Santos em ter sua própria emissora de canal. Além disso, ela também precisa enfrentar muitas coisas para viver os bastidores da tevê, extremamente masculino e racista”, adianta.

Ansiosa para ver o projeto no ar, Larissa está envolvida com a produção há pouco mais de dois anos. Em 2019, assim que terminou de gravar a série “Coisa Mais Linda”, da Netflix, a atriz deu início ao processo de testes para “O Rei da TV”. Ao longo de 2020, ela passou o período estudando tudo sobre o famoso comunicador e o universo da televisão no Brasil. “Foi um processo longo e ainda muito atravessado pela pandemia. Quis saber como era a televisão nos anos 1960 e 1970. Tive várias leituras ‘online’, cortei o cabelo bem curto e engordei para a personagem. Precisava que ela fosse uma mulher firme, madura e fui tentando conhecer a história do Silvio. Foi um trabalho longo, mas prazeroso”, ressalta.

Enquanto a data de estreia da série não é definida pela plataforma de streaming, Larissa começa a se despedir da doce Letícia, de “Além da Ilusão”. A jovem professora da trama das seis marcou a estreia da atriz nas novelas. O début reuniu uma série de aprendizados sobre televisão nos últimos meses. “Fui pegando a dinâmica do que é gravar em ritmo de novela – tomei um gosto por essa linguagem. As amizades e a troca com os mais experientes foram inesquecíveis, prazerosas”, valoriza.

Nos últimos capítulos, a vida de Letícia passou por uma intensa reviravolta. Logo após se casar com Lorenzo, papel de Guilherme Prates, a jovem se deparou com o retorno de seu ex-noivo Bento, de Matheus Dias, que havia sido dado como morto. “Ainda tem muita água para rolar. Só torço para que Letícia seja feliz e de quebra que ela não fique sozinha (risos)! Acho bonita e simbólica a ideia de uma jovem negra dos anos 1940 ser retratada como alguém que não desiste do amor e que vai ficar com quem a ama. Mesmo que para isso ela enfrente dificuldades e faça escolhas”, defende.