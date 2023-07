Nobre retorno

Tatá Werneck tinha planos bem-estruturados para seu futuro na tevê. E, nos últimos anos, ela vinha bastante segura em sua meta de se dedicar à sua porção apresentadora à frente do bem-sucedido “Lady Night”, do Multishow. Uma ligação de Walcyr Carrasco, no entanto, mudou drasticamente a rota profissional da atriz. Na chamada, o autor convidou Tatá para retornar aos folhetins após cinco anos de folga do formato dramatúrgico.

“Além da profunda gratidão por ele ter mudado a minha vida, sou uma grande fã do trabalho dele. Uma admiradora mesmo, ele é surpreendente. Estou sem atuar há quatro anos ou até mais. E estou ao lado de ídolos da tevê. Será um ciclo de muito aprendizado e diversão”, valoriza Tatá, que vive a divertida Anely em “Terra e Paixão”.

Nos últimos anos, você esteve bastante voltada para as temporadas do “Lady Night”, que vai ao ar no Multishow. Após cinco anos de folga das novelas, como está sendo esse retorno aos folhetins?

Estava seguindo um outro caminho na carreira, de focar no meu programa, o “Lady Night”. Então, estava há cinco anos meio que fazendo meus horários. O programa também era bastante puxado, mas eu estava à frente da minha rotina. Eu estava um pouco destreinada para esse ritmo de novela, mas estou me acostumando. Novela tem realmente um ritmo muito intenso. Tem muita demanda, não dá para conciliar com outro projeto. Eu sabia que só o Walcyr poderá me fazer voltar às novelas.

Por quê?

Ele mudou a minha vida. Tenho muita gratidão por ele. Ele me deu a minha primeira chance em uma novela. Quando o Walcyr me ligou, eu não tinha como recusar. Ele é muito maravilhoso, pode fazer novela em qualquer horário. Aprendi muito com ele. Sou uma grande fã do trabalho dele. Uma admiradora mesmo, ele é surpreendente.

Na história, a Anely produz conteúdo para um site adulto. Como é a abordagem dessa temática no enredo das nove?

Tudo é muito bem tratado. A Anely tem medo de perder o amor da irmã, que vem de uma família mais conservadora. Tem medo de perder o namorado que ela ama. Então, para não perder esses amores, ela finge ser alguém que ela não é. Ela entrou nesse site para ganhar dinheiro e gostou. Mas não fala para ninguém com medo dos julgamentos. Não sei se eu conseguiria guardar tanto segredo assim. Pego um Uber e conto minha vida toda (risos).

Como foi sua preparação para mergulhar em um universo digital relativamente novo?

Eu cheguei a pensar em criar um perfil falso para entrar nessas lives. Mas fiquei com medo de me sentir dando um golpezinho. Aquelas pessoas estão ali se expondo de verdade. Não seria o meu caso. Iria ficar desconfortável de ver essas pessoas mostrando a intimidade delas sem eu estar me expondo também. Conversei com muita gente e foi uma pesquisa interessante.

De que forma isso funcionou?

Então, eu conversei com algumas pessoas desse meio mesmo. Tem muita gente que entra nesses sites para conversar, criar um laço, pegar algum conselho, ser escutado… Tem de tudo e é interessante ver os motivos de cada um. As motivações são inúmeras e todas legítimas.

Na novela, você aparece em algumas cenas com roupa íntima. Como tem sido gravar essas sequências?

Eu acho que todos os meus ângulos são ruins (risos). Só tenho um ângulo bom. Eu não tenho problemas com as cenas. Topo fazer tudo.

Apesar de ter uma personalidade escrachada e divertida, você se mantém reservada sobre sua vida pessoal. Como você lida com toda essa curiosidade sobre a intimidade?

Essa curiosidade não me tira do sério. Eu fico chateada quando inventam coisas, né? Porque vão inventando e outros vão replicando. Eu respondo às vezes, mas vou tentar parar. Quando eu vejo, já respondi. Fico bolada quando não ligam para perguntar se determinada informação é verdade ou não.

Parceria afinada

Tatá tem conciliado a carreira diante do vídeo com a maternidade nos últimos anos. A atriz é mãe da pequena Clara Maria, que completará 4 anos em outubro. A menina é fruto da união com o também ator Rafael Vitti. “O Rafa é um pai cheio de pesquisa, leitura e teorias. Eu sou uma mãe mais intuitiva. Mas nós dois temos a mesma responsabilidade com a Clara”, afirma.

Envolvida com o ritmo intenso de gravações da novela das nove, Tatá tem contado com o apoio de Rafael para cuidar da pequena Clara Maria. O ator está de folga do vídeo desde o fim de “Além da Ilusão”. “Somos bastantes grudados na Clara. Agora, como estou na novela, ele está mais com a Clara. Provavelmente, quando ele estiver começando um novo trabalho, vou estar acabando a novela. A gente nem combinou isso, mas aconteceu”, ressalta.

Antes de se dedicar ao enredo de “Terra e Paixão”, Tatá Werneck também integrou a bancada de jurados da segunda temporada do “The Masked Singer Brasil”. O programa foi uma grande diversão para a atriz diante do vídeo. “A gente se apaixona por aqueles personagens, artistas brilhantes que nem sabemos exatamente quem são, e às vezes fica na nossa mão escolher alguém”, aponta.

Ao lado dos colegas de bancada, Tatá tinha a missão de descobrir a identidade dos famosos mascarados. “É um programa de reunião familiar. Reunir a família para ver um programa na televisão é quase uma tradição brasileira. E esse horário de domingo era perfeito para isso”, valoriza.

Instantâneas

O “Lady Night” ganhará uma nova temporada apenas em 2024, quando Tatá finalizar o trabalho na atual novela das nove.

Ainda criança, Tatá participou, como convidada, do programa “Xuxa Park”.

A atriz foi vocalista do grupo musical Renatinho.