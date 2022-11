No olho do furacão

Os holofotes não são nenhuma novidade para Jade Picon. A influencer de 24 anos faz parte do novíssimo mundo das redes sociais e está diante das câmeras desde os 12 e ganhou fama na internet ao fazer vídeos para o YouTube. Essa experiência com o implacável tribunal da internet, inclusive, a ajudou a compreender a dimensão de críticas que chegaram com a divulgação de seu nome no elenco de “Travessia”, atual novela das nove da Globo. “Quando essa oportunidade chegou, eu já imaginava que iriam falar. Se eu for cantar, atuar ou empreender, vai ter gente para falar bem ou mal. Mas eu não ia deixar a maior oportunidade da minha vida passar por conta do que as pessoas falam. Tenho muito respeito pela profissão e nada vai me impedir de viver meu sonho”, explica Jade, que vive a mimada Chiara na trama de Gloria Perez.

Mesmo acostumada com a exposição e as lentes das câmeras, Jade rapidamente percebeu que estrelar uma novela era outro patamar de pressão. Há quase um mês no horário nobre da Globo, a atriz está empenhada em agradar primeiramente a autora Gloria Perez e o diretor Mauro Mendonça Filho. “É uma outra dimensão, né? Algo muito maior. É uma pressão gigante, mas não que me paralise ou me deixe com medo. Meu foco é agradar quem idealizou esse projeto: autora e diretor. Se eles olham e falam que está bom, então eu fico feliz”, ressalta.

Em “Travessia”, Chiara é uma jovem mimada, manipuladora e acostumada a ter tudo o que deseja. Todos pensam que é filha de Guerra, papel de Humberto Martins, mas seus pais biológicos são, na verdade, Moretti e Débora, interpretados por Rodrigo Lombardi e Grazi Massafera. Chiara vê sua vida mudar ao conhecer Ari, de Chay Suede. Mesmo sabendo que o rapaz tem uma noiva desaparecida, ela faz de tudo para entrar na vida do arquiteto. “O Ari é diferente de todos os homens que a Chiara já se relacionou. Ele é de outro estado, mais velho do que ela e de outra realidade social. Ela sempre viveu em uma bolha. Tudo isso a encanta demais. Ela acaba se apaixonando por esse mundo desconhecido. Ela vai aprendendo e ensinando ao lado dele”, defende.

Antes de encarar a novela das nove, Jade ficou conhecida entre o grande público ao participar da última temporada do “Big Brother Brasil”. Ela ganhou relevância no jogo de confinamento ao rivalizar com o campeão Arthur Aguiar. O sucesso da jovem influenciadora digital a catapultou para a principal produção de dramaturgia da grade da Globo. “Como é absolutamente tudo muito novo, acho que estou sendo desafiada a todos os momentos. Estou observando tudo. Mas sei que nada seria possível se eu não tivesse sido tão acolhida pelo elenco e a produção. Me sinto muito amparada. Sei que qualquer dúvida vou ter alguém para me ajudar”, elogia.

“Travessia” – de segunda a sábado, às 21h30, na Globo.

Quase irmãs

O universo da mimada Chiara nunca esteve muito distante de Jade Picon. Assim como a personagem, a atriz estreante também dita tendências de moda e maquiagem para seus mais de 20 milhões de seguidores no Instagram. “Somos jovens e antenadas nas tendências e novidades. A Chiara sempre aparece com uma maquiagem diferente. Sinto uma conexão muito forte com ela”, afirma.

Ainda durante o período de construção de figurino e caracterização, Jade e a equipe da novela buscaram criar um guarda-roupa que pudesse ser reproduzido nas ruas pelo público. “Foi a primeira vez que participei do processo de construção de um personagem. A gente foi vendo uma forma de lançar tendências através da Chiara. É algo bacana para se fazer. Temos de aproveitar essa força que a exposição de uma novela traz. A Globo tem uma produção própria. Muitas roupas são feitas dentro dos próprios Estúdios Globo”, revela.

Instantâneas

Jade é irmã do influenciador digital Leo Picon.

Ainda na infância, a atriz começou a trabalhar como modelo fotográfica.

Em 2019, ela lançou sua própria marca de roupas.