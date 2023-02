No foco da ação

Protagonista de “Mila no Multiverso”, Laura Luz aposta no crescimento profissional

Laura Luz não foge do trabalho duro. A atriz, de apenas 20 anos, encara com coragem sua primeira protagonista no audiovisual na série infantojuvenil “Mila no Multiverso”, já disponível para os assinantes da plataforma Disney+. O trabalho trouxe uma série de novidades e empolgantes aprendizados, mas também apresentou uma rotina diária exaustiva de gravações para a jovem atriz, que ainda está no início de sua jornada profissional. “Eu ficava extremamente cansada, além da carga horária no audiovisual ser pesada, de 12 horas, estar dentro do estúdio durante as 12 horas era puxado, mas a equipe sempre foi muito atenciosa e divertida, fazendo com que o cansaço só surgisse após a gravação e nunca durante”, afirma.

A produção é a primeira série nacional de ficção científica do Disney+. Na história, ela vive a protagonista Mila, que é filha da grande cientista Elis, papel de Malu Mader, que desaparece ao explorar universos alternativos. Então, em seu aniversário de 16 anos, a heroína ganha um dispositivo capaz de viajar por essas dimensões e sai em busca de sua mãe, encontrando novas versões de seus melhores amigos pelo caminho. “Digo que a Mila é a pessoa certa para ter acesso a diversos universos porque ela tem muita empatia, se preocupa muito com seus amigos e faz de tudo para que eles fiquem bem. Ela é o tipo de pessoa que bota a mão no fogo pelo que acredita e ainda planeja como não se queimar”, defende.

Para construir a determinada Mila, Laura buscou um equilíbrio entre a força e doçura durante a composição do papel. A atriz foi atrás de inspirações em produções da própria Disney, como “A Princesa e o Sapo”, e também em filmes clássicos de heróis, como “Homem-Aranha – Longe de Casa”. “As diretoras Julia Jordão e Jéssica Queiroz e a preparadora de elenco Marina Medeiros me ajudaram bastante a construir isso. Também fiquei muito preocupada em mostrar as diferenças entre as Milas que são apresentadas ao público”, aponta.

A plataforma Disney+, no entanto, não é o único projeto de Laura no streaming. Ela também integra o elenco da série “Dr4g0n”, original Globoplay, que conta a história de uma família que está à beira da falência e passa a ter seu sustento através do talento dos filhos para e-sports. “Fico feliz demais por ter conseguido esse papel, pois passei meses construindo uma força dócil para Mila e, de repente, sou a casca grossa Kami. Tenho certeza de que quem assistir vai gostar muito dela, além da série no geral que é incrível”, valoriza a atriz, que precisou pausar a faculdade de Audiovisual recentemente, mas planeja voltar em breve aos estudos. “Sou muito sonhadora e, às vezes, preciso manter minha mente no agora. Quero continuar estudando e pretendo conhecer todos os ritmos de cada tipo de produção, ou seja, trabalhar também em filmes, novelas, e se Deus quiser, continuar nas séries. Quero ter um currículo enorme e continuar sendo feliz na carreira da qual escolhi ter para a vida”, completa.

“Mila no Multiverso” – Primeira temporada disponível para os assinantes do Disney+.