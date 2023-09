Tudo que envolveu a chegada de Maria Gal ao elenco de “Amor Perfeito” ocorreu de forma acelerada. Ainda em outubro, a atriz havia finalizado as gravações de “Poliana Moça”, do SBT. Menos de um mês depois, ela já encarava os primeiros testes para viver a doce Neiva, personagem da atual novela das seis. A chance de participar de uma trama que carregava temáticas sobre representatividade racial na história e no elenco encheram os olhos da atriz a partir das primeiras linhas do texto.

“Praticamente emendei um projeto no outro, mas estou feliz de retornar à Globo. Já havia feito algumas participações na casa. É muito bom retornar em um momento histórico. A pauta da representatividade é uma missão pessoal minha, faz parte do meu DNA como cidadã. É uma questão humanitária”, explica.

Sem folga após o encerrar o projeto do SBT, Maria ficou feliz com a chance de debater sobre a representatividade social no horário das seus. Com boa parte do elenco negro na novela, a atriz chama a atenção para o maior espaço nas novelas. “Muito importante ver essa mudança diante do vídeo. Parece que os investidores descobriram que as pessoas negras quer ser ver e também consomem”, defende.

Na história assinada por Duca Rachid e Júlio Fischer, Neiva é uma antiga amiga da mocinha Marê, papel de Camila Queiroz. É grande confidente da protagonista. Substitui a mãe, Olímpia, já falecida, trabalhando na casa de Gilda, de Mariana Ximenes, e vive o conflito com a grande vilã. “Muito gostoso viver uma personagem mineira. Acho que temos um núcleo que fala muito sobre afeto. Isso era algo que faltava na dramaturgia. É algo tão humano do nosso cotidiano”, aponta.

A amizade entre Neiva e Marê, inclusive, tem extrapolado os Estúdios Globo, no Rio de Janeiro. Maria tem aproveitado o bom entrosamento com Camila dentro e fora do set nos últimos meses. “A Camila é uma parceira extremamente generosa. A gente fica muito afetada pelas cenas de amizade das duas. Estamos construindo uma parceria de muito afeto e cuidado”, elogia.

“Amor Perfeito” – De segunda a sábado, às 18h30, na Globo.