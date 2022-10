No caminho certo

Gloria Perez sabe fazer novela. A autora já mostrou isso em diversos trabalhos, ao longo de seus quase 40 anos de carreira na televisão. Com “Travessia”, porém, isso fica explícito novamente após um hiato de cinco anos sem estrear uma trama inédita – sim, porque a autora teve “A Força do Querer”, justamente seu trabalho mais recente até então, reprisado entre setembro de 2020 e março de 2021, em função da paralisação das gravações nos Estúdios Globo com a pandemia do coronavírus. E, assim como em outros momentos, Gloria encara mais uma vez a tarefa de substituir um folhetim de sucesso. Desta vez, o remake da emblemática “Pantanal”, que mexeu com a teledramaturgia em 1990, na extinta Rede Manchete, e também agora, em pleno 2022.

Como de costume, Gloria gosta de abordar temas ousados e, ao mesmo tempo, bem contemporâneos. Foi assim quando lançou tramas como “Barriga de Aluguel”, em 1990, “Explode Coração”, em 1995, e “O Clone”, em 2001, além de outras criações. Desta vez, a acreana se propõe a trabalhar questões como as “fake news” e o metaverso. Na história, a mocinha Brisa, papel de Lucy Alves, é vítima de uma brincadeira adolescente: seu rosto é posto no corpo de uma sequestradora de crianças, fazendo com que a maranhense seja confundida com a criminosa e enfrente problemas sérios. A inspiração vem de um fato real, que acabou de forma trágica: a morte de uma inocente do Guarujá, no litoral de São Paulo, que foi espancada, arrastada pelo bairro, amarrada e torturada por multidão enganada por um retrato falado que circulava pela internet naqueles dias, mas era, na verdade, de dois anos antes e de fatos ocorridos no Rio de Janeiro.

No elenco, Lucy pode ser considerada a aposta mais inusitada. O que não significa que seja arriscada. “Travessia” esbanja nomes já consagrados em outros folhetins da Globo, a maioria deles, inclusive, acostumados ao protagonismo. Caso de Cassia Kis, Rodrigo Lombardi, Giovanna Antonelli, Chay Suede, Drica Moraes, Humberto Martins, Alexandre Nero, Alessandra Negrini e Vanessa Giácomo, entre outros. Giovanna e Nero, aliás, retomam o hilário casal Helô e Stênio, que fez sucesso em “Salve Jorge”, entre 2012 e 2013. E Gloria foi sábia, porque não ressuscitou apenas a dupla, mas também a fiel escudeira de ambos: a emprega “cupido” Creusa, uma interpretação marcante da carreira de Luci Pereira. A julgar pelo que se viu na década passada, o trio deve entregar alguns dos momentos mais engraçados da novela.

De cara, algumas atuações chamaram atenção. Cassia Kis, como a calculista Cidália, está impecável. Lucy Alves também se sai bem em sua primeira protagonista de novela – ela chegou a interpretar a batalhadora Lurdes “Amor de Mãe”, papel que entregou depois para Regina Casé, mas foram apenas algumas cenas do passado da nordestina. Mas o que marcou mesmo o começo de “Travessia” foi a passagem curta, mas extremamente marcante de Grazi Massafera. A atriz deu vida à inconsequente Débora, que morreu já no primeiro capítulo, em um acidente de carro. Porém, se destacou principalmente na cena em que sua personagem é flagrada pelo noivo com o melhor amigo e sócio dele em um hotel.

Antes da estreia de “Travessia”, a escalação de Jade Picon deu o que falar nas redes sociais. Muitas críticas surgiram, já que a influenciadora e empresária ganhou um dos principais papéis do folhetim depois de uma participação antagônica no “Big Brother Brasil 22”. Com as cenas dela indo ao ar, o que dá para perceber é que Chiara, personagem da paulistana, tem muitas das características que costumavam ser apontadas em Jade quando ela estava confinada no reality. Ou seja, apesar de se tratar mesmo de um papel de peso – ela é antagonista da mocinha Brisa na disputa pelo coração do herói Ari, interpretado por Chay Suede –, Jade não parece correr tantos riscos. Principalmente se a máxima de que “a primeira impressão é a que fica” for mesmo real.

“Travessia” – Globo – Segunda a sábado, na faixa das 21h.