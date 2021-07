No caminho certo

Está certo que “Malhação” é, em sua essência, um programa voltado principalmente para o público adolescente. Mas, nem por isso, deixa de se tornar marcante para alguns profissionais mais experientes que passam por ali. É o caso de Helena Fernandes, intérprete da rígida Lucrécia de “Malhação – Sonhos”.

Apesar de se entregar para todos os trabalhos que assume, a atriz sabe as recompensas que teve na época em que gravou a trama, atualmente em reprise na Globo. “Lucrécia me enriqueceu muito. Tanto como pessoa, quanto na minha carreira. Ela me deu segurança, cresci e amadureci. Chegou em um momento em que eu já estava mais madura e me marcou muito”, garante.

Helena guarda com carinho a relação que teve com as pessoas que mais dividiam cenas com ela – Foto: Edu Rodrigues / Divulgação

Na trama, escrita por Rosane Svartman e Paulo Halm, Lucrécia é uma mulher dura com os alunos na escola e também com a filha Jade, papel de Anaju Dorigon. “Na verdade, ela projeta na garota sua própria realização, já que quando era a primeira bailarina do Theatro Municipal, na juventude, sofreu um acidente e teve a carreira interrompida”, defende Helena, reconhecendo que sua personagem não chega a se questionar os sonhos pelos quais luta são dela ou da filha.

Após descobrir um nódulo na mama, a professora da Ribalta passa por uma bateria de exames, mas esconde a verdade da filha. Para isso, ela recorre a Edgard, vivido por Guilherme Piva, amigo de longa data que acompanha Lucrécia em mais um procedimento importante. “Foi um momento muito especial, principalmente a cena do autoexame. Ficou linda, emocionante e lembro que, na época, foi exibida no Outubro Rosa. Foi uma ação social para mostrar às mulheres o quão importante é fazer o diagnóstico o mais cedo possível”, recorda.

A doença de Lucrécia já estava prevista na sinopse. Mesmo assim, Helena entrega que foi uma surpresa quando essa parte da trama começou a ser desenvolvida. Inclusive porque o problema de saúde acabou, ao longo dos capítulos, amolecendo o coração dela. Foi um fator que resultou em uma desconstrução para, aos poucos, se tornar praticamente outra pessoa. “Lucrécia começa a novela dura e vai revendo a vida dela com a filha e com os amigos na escola. Isso foi muito maravilhoso”, elogia.

Da época, Helena guarda com carinho a relação que teve com as pessoas que mais dividiam cenas com ela. Guilherme Piva, por exemplo, é amigo da atriz há muitos anos. E Anaju se revelou alguém que entraria em sua vida e não sairia mais dela. “Foi minha filha na ficção e virou minha isso também na vida real. É uma pessoa que veio para ficar. Sou mãe de três filhos homens e tenho um enteado. Então, posso dizer que Anaju é a filha que a arte me deu”, derrete-se.