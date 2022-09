Negócios do sabor

Com apresentação de Sheron Menezzes, “Self-Made Brasil” foca nas novidades do mercado alimentício

O empreendedorismo é uma das palavras de ordem do mercado atual. Muito mais do que negócios, uma atitude empreendedora também gera histórias inspiradores e encorajadoras. E é justamente essa combinação de sucesso que o inédito “Self-Made Brasil”, do Sony Channel, quer buscar diante das câmeras. O programa comandado por Sheron Menezzes, que estreia quinta, dia 22, é uma competição que vai desafiar empreendedores, que procuram conquistar uma fatia do mercado alimentício -, a desenvolverem seus produtos em todo o seu potencial.

“Era emocionante estar no estúdio porque vimos como os participantes chegaram ali para lutar pelas suas vidas. Eles estão com tudo ali, em jogo, e nós tratamos isso com o devido respeito e reverência, proporcionando a eles momentos e insights preciosos. Demos palco a histórias que valem a pena serem contadas”, explica o diretor geral Roberto d’Ávila (homônimo do jornalista do GNT).

A cada semana, quatro participantes terão de apresentar suas receitas e projetos em diferentes etapas de eliminação para a apresentadora e os três jurados. O time é composto por Monique Evelle, empresária, fundadora da Inventivos, uma plataforma de desenvolvimento de novos empreendedores; Guga Rocha, empreendedor e chef de cozinha com carreira internacional; Fernando Andreazi, cofundador e Diretor Criativo do Rebu, estúdio de branding, design e criação, além de Mestrando em Branding na School of Visual Arts de Nova Iorque.

“Além de uma dinâmica divertida, a proposta do ‘reality’ também é criar oportunidades para empreendedores e fomentar novos negócios, e o público também vai aprender bastante, assim como eu estou aprendendo”, valoriza Sheron.

Com a ajuda do time de especialistas, os participantes do programa vão embarcar em uma jornada de empreendedorismo repleta de aprendizados. Ao final de cada episódio, o vencedor ganhará um passaporte para a aceleração do seu produto no mercado, além de R$ 25 mil para dar o pontapé inicial no seu negócio e a oportunidade de se tornar o mais novo empreendedor self-made do país.

“É um lugar de aprendizado para todos. Não é sobre sim ou não, ou quem vai ganhar ou perder. Vamos construindo algo junto com os participantes. O público também tem uma jornada muito boa de aprendizado. Pude ser jurada e mentora. Era algo que faltava em um programa de televisão”, aponta Monique.

Valorização

Ao longo dos 13 episódios da primeira temporada, Guga quis focar na contribuição profissional que poderia dar para pequenos e médios produtores. “É muito bom valorizar essa galera que vai atrás de um sonho que não é fácil. Existem tantas variáveis que atrapalham esse ciclo. Estamos falando de um setor que investe e gera renda na gastronomia”, ressalta.

Cada jurado tem sua área de atuação bem definida durante a competição, mas Andreazi também viu uma união de conhecimento muito forte com os demais jurados do programa. “Passar tanto tempo junto com a Monique e o Guga me fez abrir os olhos pra um tanto de coisa relacionada ao produto e também ao negócio. Eles são feras. No fim, acho que a gente formou um timaço e avaliamos os empreendedores pelo todo e com muita justiça. Claro que partimos de perspectivas diferentes, mas temos nossos corações no mesmo lugar”, afirma.

“Self-Made Brasil” – Sony Channel – Estreia dia 22 de setembro.