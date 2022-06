Natal fora de época, cozinha à distância e sobremesa ‘mexicanizada’

O programa “Cozinhe se Puder – Mestres da Sabotagem” deste sábado, 28 de maio, chega com uma farta refeição, típica de almoço de domingo em família. Otaviano Costa recebe os chefs Beto, Eveliny, Fukuda e Grace, que preparam uma entrada salpicada de sabores, um prato digno de uma mamma italiana e uma sobremesa ácida que corta qualquer climão.

Tudo isso tendo que lidar com um natal fora de época, cozinhando à distância e ainda dando aquele ‘mexicanizada’ na sobremesa. No fim, quem conseguir agradar mais o chef Giuseppe se torna um verdadeiro mestre das sabotagens e leva no bolso o que restar do seu dinheiro para deixar as refeições de casa fartas.

Sobre o programa

A cada episódio, quatro chefs buscam um prêmio em dinheiro que pode chegar a até 25 mil reais. Mas o caminho para a vitória exige bons pratos e desenvoltura para contornar as maiores sabotagens dentro da cozinha, como perder ingredientes, ficar sem fogo ou ser obrigado a usar os piores utensílios. São três rodadas emocionantes de desafios gastronômicos em que os cozinheiros têm pouco tempo para entregar os melhores pratos enquanto sabotam e são sabotados.

Antes e durante os desafios, são realizados leilões de produtos e ingredientes bem inusitados. O cozinheiro que der o maior lance terá o poder de sabotar um concorrente.

A cada rodada, um concorrente é eliminado sem nenhum tostão no bolso pelo chef Giuseppe, que prova os pratos sem fazer ideia do que os cozinheiros enfrentaram. Cada competidor começa a disputa com 25 mil reais, que devem ser gastos com astúcia nos leilões. Na hora das sabotagens, os ‘Sabotinos’, Renato Lima e Manu Pestana, são os responsáveis por auxiliarem os participantes, deixando tudo ainda mais divertido.

Saber administrar o dinheiro no momento da compra e identificar qual adversário vai se dar mal com as sabotagens são estratégias indispensáveis nos leilões. Cada lance pode significar centenas de reais perdidos, mas também investidos em sabotagens que podem eliminar os oponentes. O vencedor do episódio recebe o valor que restar em seu bolso após os leilões. O programa é a competição que coloca num só prato disputas emocionantes, receitas saborosas, leilões eletrizantes e muitas sabotagens.

“Cozinhe se Puder – Mestres da Sabotagem” é uma parceria com o Discovery Home & Health e vai ao ar aos sábados, a partir das 22h30, no SBT.