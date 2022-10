Na trilha da fama

No elenco de “Rensga Hits!”, Alice Wegmann valoriza trabalho duro por trás dos bastidores do sucesso

Alice Wegmann saiu se sentindo diferente das gravações de “Rensga Hits!”, série recém-chegada ao catálogo do Globoplay. Após quase três meses de mergulho no universo do showbiz sertanejo, a intérprete da protagonista Raíssa conheceu os bastidores de um mercado intenso e concorrido. Por isso mesmo, mais do que nunca, ela viu de perto como conseguir um lugar nos holofotes está cada vez mais complexo. “Hoje em dia, os jovens pensam que é fácil fazer sucesso. Você escreve uma música, ela viraliza na internet e pronto. Ou então que vão chamar você para novela e vai fazer sucesso rapidamente. Uma carreira tem de ser construída a longo prazo. Se você quer chegar em algum lugar, precisa comer muito arroz com feijão”, explica.

Uma carreira musical, no entanto, é exatamente o que a protagonista Raíssa vai buscar no início da história. Após descobrir uma traição e largar o noivo no altar, a jovem deixa a fictícia Lucas do Rio Claro rumo a Goiânia dirigindo a Bandida, sua velha e amada Chevrolet Caravan, e levando na bagagem uma voz poderosa e o violão do falecido pai, que nem chegou a conhecer. Já nos primeiros momentos na capital, faz sua melhor amiga: Carol, papel de Maíra Azevedo. Ela lhe oferece um emprego e o primeiro de muitos palcos de sua carreira. Mas, bem ali, Isaías, de Mouhamed Harfouch, um compositor passando por um bloqueio criativo, escuta Raíssa cantando a música que fez inspirada na própria trajetória e a entrega para a cantora Gláucia Medeiros, vivida por Lorena Comparato, que grava a canção na famosa casa de composição Rensga Hits!, comandada por Marlene, interpretada por Deborah Secco.

“Acho a Raíssa uma personagem de fácil identificação com o público. Empurrada por um chifre, ela decide ir atrás de um sonho que parecia inalcançável ou muito distante. Ela é bastante convicta do que quer. Mais do que fama, a Raíssa quer o reconhecimento de seu talento. Não é exatamente do sucesso que ela corre atrás”, defende.

Para encarnar uma jovem cantora, Alice precisou descobrir em si mesma um talento musical ainda inexplorado. A ideia de cantar e tocar violão diante das câmeras era amedrontadora para a atriz inicialmente. Ao longo da pré-produção, ela contou com aulas de canto e também relembrou de um presente que ganhou do melhor amigo há algum tempo. “Cantar e tocar violão são duas coisas que me deixam completamente vulnerável, porque não tenho o domínio de nenhuma delas. O Francisco Gil (neto do Gilberto Gil, filho da Preta Gil), meu melhor amigo, me deu um violão de aniversário em 2021. Parecia que era o destino me dizendo ‘vai treinando aí, porque já já você vai ter de cantar para o Brasil ouvir’ (risos)”, conta Alice, que não tem pretensões de seguir uma carreira musical por enquanto. “Estamos tendo uma oportunidade muito boa de cantar, mas acredito que ninguém tenha ambição de se lançar cantor da noite para o dia. É um processo de anos. Exige dedicação e tempo”, completa.

Aos 26 anos, Alice estava distante das câmeras desde uma participação no especial “Juntos a Magia Acontece”, que foi ao ar em dezembro de 2019. Após uma longa parada forçada em virtude da pandemia de Covid-19, a atriz chegou ao “set” de gravações com as energias renovadas para encarar os quase três meses de trabalho longe de casa. “A gente enfrentou tanta coisa difícil, né? Rir é o que há de melhor. Por isso, cheguei sabendo que queria ser feliz e ter prazer durante esse projeto. Sei que sendo feliz, eu também faria as pessoas em casa felizes”, valoriza.

“Rensga Hits!” – Primeira temporada disponível no Globoplay.

Percalços longe de casa

Logo no primeiro dia em Goiânia, Alice Wegmann começou a perceber a força e o misticismo da série ao redor de sua rotina. Ainda no hotel, a atriz deu de cara com um Carcará na janela de seu quarto. “Tomei um susto com aquele carcará imenso. Encarei como um sinal. Peguei meu violão e tinha uma águia por perto também. Uma das músicas da série se chama ‘Pássaro Sem Ninho’. Não sei exatamente o que significa, mas encarei como um sinal de muita força”, analisa.

O período em Goiânia rendeu uma série de aventuras para Alice. Pouco habituada ao volante, a atriz estava apreensiva com as cenas da personagem na estrada. “No carro, eu estava acompanhada com mais três pessoas da equipe. Não estou acostumada a dirigir em BR. Estava desesperada. Se eu morrer, tudo bem, mas não queria matar ninguém. As cenas com a (Caravan) Bandida deram trabalho porque até enguiçou e a gente precisou empurrar. Companheira de perrengues”, relembra.