Na hora certa

Com paralisação na pandemia, Davi Campolongo agora tem a mesma idade do imaturo Bento, seu papel em “Poliana Moça”

De maneira geral, atores acabam se acostumando a interpretar tipos que se distanciam mais das suas próprias realidades. Para quem está começando a carreira, no entanto, esse é um desafio e tanto. Que o diga Davi Campolongo, o adolescente Bento de “Poliana Moça”, do SBT. Quando começou a dar vida ao personagem, ainda em “As Aventuras de Poliana”, Davi tinha apenas 13 anos e Bento, 15. Mas, com a pandemia do novo coronavírus e a paralisação necessária nos trabalhos, papel e ator estão alinhados na faixa etária. “O tempo em que fiquei em casa, durante o isolamento social, me ajudou. No retorno às gravações, em setembro do ano passado, eu já estava com 15 anos, ou seja, vivendo as mesmas experiências do Bento”, analisa.

Assim como Davi mudou de fase na própria vida pessoal, “Poliana Moça” também passou por alterações em relação à primeira parte da trama, “As Aventuras de Poliana”. Como, por exemplo, na própria narrativa, para conquistar o público infanto-juvenil, que também cresceu um pouco nesse período sem gravações. E, na visão de Davi, a estratégia deu certo. “É bem interessante ver como as pessoas se adaptaram a essa nova linguagem. Agora, é mais ‘teen’, diferente da primeira fase. As pessoas estão se conectando com os personagens e cada um tem sua característica, sua identidade”, valoriza.

Davi sabia, desde o começo, que “Poliana” era uma obra com possibilidade de continuação. Mas, confessa, jamais tinha imaginado que a novela seguiria a mesma tendência do livro e que, com isso, ficasse tanto tempo interpretando um mesmo personagem. “Já surgiam rumores de outra novela e, para mim, acabaria mesmo. Quando soube que ia continuar em ‘Poliana Moça’, fiquei muito feliz. É uma sensação sem igual”, diz ele, que também enxerga uma evolução na trajetória de Bento na história. “Ele era muito imaturo, ciumento e com uma carência muito grande. Agora, está amadurecendo, mais seguro, tentando suprir essa insegurança e ficando mais descolado”, avalia.

Nome completo: Davi Campolongo e Silva.

Nascimento: Em sete de junho de 2006, em Praia Grande, na Região Metropolitana da Baixada Santista, SP.



Atuação inesquecível: Como João Carlos Martins no filme “João, O Maestro”, dirigido por Mauro Lima e lançado em 2017.

Interpretação memorável: Daniel Day-Lewis no filme “Sangue Negro”, de Paul Thomas Anderson, lançado em 2008.

Momento marcante na carreira: “Me apresentar em Buenos Aires, ao piano”.

O que falta na televisão: “Programas culturais e educativos, principalmente os voltados para nós, adolescentes e crianças”.

O que sobra na televisão: “Nada sobra. É só organizar para acrescentar mais programas educativos e culturais”.

Com quem gostaria de contracenar: “Difícil escolher, pois são vários. Mas contracenar com Fernanda Montenegro e Ary Fontoura seria surreal”.

Se não for ator, será: “Só me vejo como ator e músico. Dedico meus estudos à área artística desde os meus 3 anos e hoje, aos 15, não tenho dúvida de que essa é minha essência”.

Ator: Daniel Day-Lewis.

Atriz: Meryl Streep.

Novela: “Avenida Brasil”, escrita por João Emanuel Carneiro e exibida originalmente pela Globo em 2012.

Vilão: Coringa, interpretado por Heath Ledger em “Batman: O Cavaleiro das Trevas”, lançado em 2008.

Personagem mais difícil de compor: Bento, em “As Aventuras de Poliana”, no SBT. “Era um personagem que não era vilão, mas, ao mesmo tempo, tinha algumas atitudes de vilão”.

Que novela gostaria que fosse reprisada: “As Aventuras de Poliana”.

Que papel gostaria de representar: “Um bem sofrido, com muita dramaticidade e entrega”.

Filme: “O Pianista”, de Roman Polanski, lançado em 2002.

Autor: “Charlie Chaplin, pela contribuição pioneira ao cinema”.

Diretor: “Mauro Lima, que é um diretor com quem já trabalhei e é espetacular”.

Vexame: “Não me lembro”.

Mania: “Assistir a jogos do Santos sempre com a mesma camisa”.

Medo: “De perder alguém que amo”.

“Poliana Moça” – SBT – Segunda a sexta, às 20h30.