Na crista da onda

Aos 22 anos, Christian Malheiros parece não ter do que reclamar em relação à carreira. O ator, que nasceu em Santos, está envolvido em diversos projetos de sucesso voltados para o streaming. Na Netflix, é protagonista do filme “7 Prisioneiros”, como o explorado Matheus, e da série “Sintonia”, na pele do criminoso Nando. Já no Globoplay, faz parte do elenco da quinta temporada de “Sessão de Terapia”, interpretando o paciente Tony. “O streaming está aí e veio para ficar. A gente ganha muito em ter nossos trabalhos expostos para centenas de países, com um alcance que o cinema ainda não tem”, valoriza.

Christian Malheiros – Foto: Divulgação

Destes produtos, o lançamento mais recente foi o filme “7 Prisioneiros”, no qual atua com Rodrigo Santoro. O longa aborda a questão do trabalho escravo, um assunto que vem rendendo muita interação do público com Christian. “Por se tratar de um tema pouco falado, muitas pessoas me procuram para expressar indignação. Chegam a me perguntar se isso existe mesmo em São Paulo, mas é uma questão mundial. São mais de 40 milhões de pessoas em situação de trabalho análogo à escravidão no mundo”, alerta.

Mesmo com o sucesso que tem conquistado nas plataformas de streaming, Christian deixa clara sua vontade de fazer mais cinema independente. Principalmente pela autonomia artística que se consegue. “Quando a gente trabalha para o streaming, temos de atender à expectativa de um cliente. No cinema independente, não. As decisões ficam nas nossas mãos e isso não pode ser deixado de lado em nenhum momento”, explica.

Assim como “7 Prisioneiros”, “Sintonia” e “Sessão de Terapia” também levantam discussões importantes sobre problemas sociais. Colocar o público para refletir e não se prender apenas à intenção de entreter é algo que anima Christian. “Tenho a alegria de fazer personagens que são muito realistas e facilmente encontrados na rua. Isso é uma responsabilidade que eu tenho, de entender e humanizar essas figuras, no ponto que o dilema em que elas vivem seja o ponto de reflexão. Acredito que o cinema, principalmente no Brasil, cumpre uma função social”, defende.

Nome: Christian Malheiros.

Nascimento: 14 de agosto de 1999, em Santos, São Paulo.

Atuação inesquecível: “Todas são únicas”.

Momento marcante na carreira: “Quando pisei no palco pela primeira vez”.

O que falta na televisão: “Vida reais”.

O que sobra na televisão: “Tempo gasto à toa”.

Com quem gostaria de contracenar: “Minha mãe”.

Se não fosse ator, seria: “Professor”.

Ator: “Não tenho”.

Atriz preferida: Viola Davis.

Série: “Sintonia”.

Personagem mais difícil de compor: “Todos”.

Que papel gostaria de representar: “Todos possíveis”.

Filme: “7 Prisioneiros”.

Autor: Valter Hugo Mãe.

Diretor: Spike Lee.

Vexame: “É uma banda que eu adoro”.

Mania: “De escovar os dentes antes de tomar banho”.

Medo: “De paralisia do sono”.

Projeto: “Fazer o Mercosul”.