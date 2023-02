Na cadência do samba

Ao lado de Alex Escobar, a apresentadora do “Fantástico” comanda a apresentação dos desfiles do grupo especial do Rio de Janeiro nos dias 19 e 20 de fevereiro

Tudo que cerca a icônica Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, pode ser intimidador. Ao todo, 12 escolas de samba do Grupo Especial vão cruzam os 700 metros de extensão e 13 metros de largura do Sambódromo carioca. E todo esse grandioso espetáculo de plumas e paetês será acompanhando pessoalmente por aproximadamente 72 mil pessoas. Nesse seleto grupo de olhos de atentos está Maria Júlia Coutinho, carinhosamente conhecida como Maju. Ao lado de Alex Escobar, a apresentadora do “Fantástico” comanda a apresentação dos desfiles do grupo especial do Rio de Janeiro nos dias 19 e 20 de fevereiro. Pelo segundo ano consecutivo à frente da folia carioca, Maju chega ao evento com mais tranquilidade e segurança para enfrentar as longas horas de transmissão. “É uma adrenalina com um pouco de maracujá desta vez. Tem a adrenalina, mas como não é estreia é um pouco menos assustador”, explica.

Há algumas semanas, Maju também tem dividido seu tempo entre as preparações para o Carnaval e o trabalho na redação do “Fantástico”. Ao lado de Escobar, ela visitou os barracões da escolas de samba em busca de compreender todas as temáticas dos enredos e os segredos e detalhes de cada ala e alegoria. “É do barracão que nasce o entendimento da história que vai ser contada na avenida. O que chamou minha atenção este ano é a sensação de apaziguamento dos componentes ao voltar para a Sapucaí em fevereiro. Ano passado, tivemos os desfiles em abril, havia uma sensação de grito represado na garganta pelo fato de não ter rolado desfile em 2021. Ano passado, em abril, houve desfile. Este ano é Carnaval com C maiúsculo”, valoriza.

A preparação para a maratona de dois dias intensos não se resume ao período de visitas aos barracões das escolas. Maju também segue uma rígida rotina de exercícios para fortalecer o corpo e a mente durante as transmissões. “É uma maratona física, intelectual e espiritual. Estou cuidando da saúde com exercícios e alimentação balanceada, assistindo a vídeos sobre os enredos e visitando barracões e pedindo aos céus para que os nossos caminhos estejam abertos e que possamos comunicar bem”, afirma.

Natural de São Paulo, Maju é formada em Jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero. Na Globo desde 2007, ela começou na emissora como repórter, mas ganhou notoriedade entre o grande público ao assumir a meteorologia do “Jornal Nacional”. Entre 2019 e 2021, virou titular do “Jornal Hoje”, substituindo Sandra Annenberg na bancada. Atualmente, comanda o “Fantástico” ao lado de Poliana Abritta. Prestes a voltar para a Sapucaí, Maju está ansiosa para mais uma maratona de desfiles. “No Carnaval do ano passado, aprendi que é essencial pedir licença para pisar naquele solo sagrado e que a Sapucaí é quem manda. Trata-se de um espaço encantado onde vai acontecer o que esse lugar mágico quiser que aconteça. Então, que seja feita a vontade da Sapucaí”, ressalta.

“Fantástico” – Domingo, às 20h30, na Globo.

Transmissão do Desfile do Grupo Especial das Escolas de Samba do Rio de Janeiro: Dias 19 e 20 de fevereiro.

Histórias de Carnaval

A cada ano, Maju Coutinho aguarda ansiosamente o Carnaval. Porém, ela confessa que tem diferentes espíritos carnavalescos de acordo com a fase. A jornalista, inclusive, já curtiu muito bloco de Carnaval pelas ruas. “Tem ano que quero botar o meu bloco na rua, ou quero ir atrás do trio elétrico dançar ao negro toque do agogô, mas neste ano quero mesmo é pegar o telespectador pela mão para que ele se sinta dentro da avenida, apreciando cada detalhe, curtindo a bateria, se emocionando com o espetáculo. Quero valorizar nossa mais rica manifestação popular com clareza, presença, reverência e alegria”, aponta.

Ela também guarda na memória diversas histórias de Carnaval. Maju ia à quadra da Nenê de Vila Matilde para curtir a folia. “Tenho a lembrança da quadra da escola mais do que o desfile na avenida. Aquela bateria chegando na minha alma é inesquecível na memória carnavalesca de quem é paulistana”, relembra.

Instantâneas

Maju reúne quase 2 milhões de seguidores no Instagram.

A jornalista é autora do livro “Entrando no Clima – Chuva, Chuviscada, Chuvarada e Outras Meteorologices”.

Maria Julia Coutinho foi a primeira mulher negra a apresentar o “Jornal Nacional”.

Desde 2010, ela é casada com o publicitário Agostinho Paulo Moura.