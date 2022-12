Musa matinal

Há mais de duas décadas no ar, o “Mais Você” já passou por períodos turbulentos nas manhãs da Globo. Com apelo popular e credibilidade comercial, Ana Maria Braga soube se utilizar bem dos “tropeços” das concorrentes não apenas para se manter no vídeo por tanto tempo, mas para se tornar um símbolo dos programas matutinos nacionais. Há alguns anos vivendo um bom momento de audiência e repercussão, a produção recentemente passou por uma alteração de horário e de cidade, trocando os estúdios da Globo do Rio de Janeiro pelos de São Paulo. Perto da família e após algumas “turbulências”, a loura olha para o futuro sem esquecer do caminho trilhado. “Já passamos por muitas mudanças e todas elas trouxeram aprendizados que fomos agregando ao conteúdo do programa. O que me instiga agora é ter o olhar e agilidade para pôr em prática os novos aprendizados”, destaca.

Natural da pequena São Joaquim da Barra, interior de São Paulo, Ana Maria estreou na tevê no final dos anos 1970, como repórter do “Rede Tupi de Notícias”. A emissora estava quase falindo, mas esse primeiro contato com o vídeo acabou despertando seu desejo de investir mais na tevê. Sem grandes oportunidades no vídeo, trabalhou como assessora de imprensa e foi diretora comercial de diversas revistas, posto que despertou seu faro para os negócios. “Foi onde entendi como funciona a relação entre a publicidade e a mídia. Saber vender me fez apresentadora”, avalia. Após uma bem sucedida passagem pela Record nos anos 1990, Ana Maria foi contratada pela Globo no início dos anos 2000 onde, do alto de seus 74 anos, surge todas as manhãs à frente do “Mais Você”. “Encaro meu trabalho com muita responsabilidade, humildade, carinho e orgulho de saber que a trajetória da minha carreira me trouxe para esse lugar de amor e atenção dos telespectadores”, valoriza.

O “Mais Você” estava há alguns anos sem sofrer mudanças drásticas. Como você encarou asalterações de horário e conteúdo?

A nova manhã da Globo deixou todo mundo muito nervoso, mas de peito aberto. Estava “voando em céu de brigadeiro” no meu horário antigo. Já tínhamos uma audiência estabilizada, com boa resposta do público. Me sinto instigada a ter um novo olhar agora. Engraçado é que tem gente que fica dizendo que estou feliz porque vou acordar um pouco mais tarde.

E não está?

(risos). Estou acostumada a acordar muito cedo e uma hora a mais não vai mudar absolutamente nada na minha vida. A grande responsabilidade está em manter a audiência que tínhamos no horário antigo. A gente sabe, através das pesquisas que a Globo encomenda, que essas pessoas também se movimentam, é preciso estudar o perfil de quem nos assiste. Na tevê, se não souber com quem está falando, o jogo está perdido.

Você sempre lidou de forma muito competitiva com a questão dos números de audiência. Analisar um novo público ainda a deixa apreensiva?

A ansiedade continua igual. Não abro mão de ter acesso à audiência minuto a minuto. Não consigo trabalhar sem esse termômetro, é essencial para eu saber o que está acontecendo. Então, se o público não está respondendo, eu não estou agradando em algum lugar. Ao final de cada programa a gente senta pra fazer uma análise detalhada de tudo o que deu certo ou errado.

O que muda em termos de conteúdo nesta nova fase?

Agora não estou mais tão “agarrada” ao jornal. Por muitos anos, minha estratégia era levar um pouco de amor e boas notícias ao público que acabou de ficar um pouco triste com o noticiário do dia. Então, me sinto mais livre e disposta a ousar um pouco mais. Estamos testando as coisas, mas já sabemos, por exemplo, que as receitas culinárias têm grande repercussão ao serem exibidas próximo da hora do almoço.

Então a troca foi positiva?

Eu e minha equipe estamos trabalhando muito mais e isso é ótimo. Sei que é um horário mais difícil. Então, agradeço muito a confiança da direção da casa por acreditar no programa para manter a boa repercussão da faixa matinal. Mudar é sempre bom e faz parte da vida. Me sinto muito prestigiada com esta movimentação.

Apresentar o programa a partir dos estúdios de São Paulo foi uma exigência sua?

Foi um acordo com a emissora. Sempre trabalhei em São Paulo, mas fui seduzida a ir para o Rio de Janeiro quando assinei com a Globo. Amei ter essa vivência carioca. Mas voltar para São Paulo me deu a oportunidade de voltar para minha casa, meus netos, meus filhos.

Você apresentou um programa noturno nos anos em que esteve na Record. Existe alguma vontade de voltar a se comunicar com esse outro público?

Estou feliz no “Mais Você”. Não me vejo fazendo outra coisa por agora. A gente não faz apenas entretenimento, mas ajuda as pessoas, muda o dia delas.

Combina mais usar o bordão “Acorda menina!” pelas manhãs também, certo?

(risos). Sim, mas esse bordão tem mais de um sentido. Não é apenas sobre abrir os olhos e levantar da cama. É um acordar para a vida, se movimentar e fazer a diferença em sua própria trajetória. Às vezes, as pessoas precisam apenas de uma palavra, um incentivo. Eu carrego isso como uma missão!

“Mais Você” – Globo – de segunda a sexta, às 10h40.

Parceria de vida

Durante boa parte da carreira, Ana Maria Braga teve como braço-direito o mítico Louro José, fantoche em forma de papagaio controlado por Tom Veiga. Inicialmente, o personagem era um mero figurante em um dos quadros do “Note e Anote”, programa que Ana Maria apresentava na Record. Por conta do sucesso da dinâmica entre a dupla, o Louro acabou acompanhando a apresentadora na migração para a Globo. “Só pude fazer isso porque tinha registrado os direitos do personagem”, conta.

Em novembro de 2020, a morte repentina de Veiga foi um choque para a apresentadora, que viveu seu luto ao longo das edições do “Mais Você”, dividindo com o público sua tristeza pela ausência do amigo, mas também as lembranças de uma parceria bem-sucedida.

Em abril de 2022, uma ação promocional acabou apresentando uma nova mascote para o programa, Louro Mané, herdeiro de Louro José e agora manipulado por Fabio Caniatto. “A gente queria homenagear o legado do Tom. Após muitas dúvidas e sofrimento, ficou decidida a criação desse personagem baseado no original”, explica.

Palavra amiga

Com um público fiel e ansioso por suas mensagens, Ana Maria Braga sabe chegar ao telespectador como poucos apresentadores. Na base do roteiro do “Mais Você” existe o momento onde ela pode divagar sobre temas que acha pertinente, lições que sempre terminam com o seu indefectível bordão “acorda menina!”.

“Existem muitas histórias de sucesso a partir desse bordão. Choro na maioria das vezes que recebo uma carta, um email ou mensagens nas redes sociais. São histórias genuínas e é muito legal sentir que a gente tem a oportunidade de participar da vida de alguém de forma positiva”, ressalta.

A primeira vez que Ana Maria usou o “acorda menina!” foi durante uma apresentação do vespertino “Note e Anote”, da Record. Sem se atentar para horários, ela acredita que qualquer hora é hora para cutucar a acomodação das pessoas. “Virou uma expressão popular para que alguém comece a fazer algo da vida. Amo e me divirto muito com os memes que surgem do bordão”, entrega, entre risos.

Instantâneas

Antes de cursar Jornalismo, Ana Maria Braga se formou em Biologia.

Em 2003, a apresentadora soltou a voz no álbum “Sou Eu”. No repertório, canções como “Namorar é Bom” e “Acorda Menina”.

A loura também tem uma vasta e exitosa carreira literária recheada de livros culinários, de viagem e autoajuda.