Mundo particular

Com tramas de época de forte teor político e ambientação rural, Benedito Ruy Barbosa reinou na faixa das seis ao longo dos anos 1970 e 1980. Com diversos sucesso no currículo, o autor acreditou que teria prestígio suficiente para a Globo aprovar sua ideia de fazer uma novela em pleno Pantanal do Mato Grosso do Sul. Com o projeto passando pela mão de diversos diretores e sucessivas negativas, Benedito deixou a emissora e assinou com a então novata Manchete, onde concebeu o sucesso “Pantanal”, de 1990.

Após constatar o erro que foi recusar o projeto, a Globo tratou de recontratar o novelista, garantindo autonomia, orçamento robusto, elenco estrelado e a direção de um dos seus principais parceiros profissionais, Luiz Fernando Carvalho. O alto investimento resultou em “Renascer”, exibida há 30 anos e até hoje um dos maiores sucessos do horário nobre.

“Este trabalho só aconteceu da forma que aconteceu porque tive a coragem de ir para outra emissora mostrar que era possível ter êxito fora da Globo. Quando voltei, além de me oferecerem o horário das oito, ainda ganhei carta branca para construir a história do jeito que queria. Essa liberdade foi fundamental”, avalia Benedito.

A primeira fase, na juventude do casal protagonista José Inocêncio e Maria Santa, vividos por Leonardo e Patrícia França, teria inicialmente 12 capítulos de duração, ou duas semanas. Quando o então todo-poderoso Boni viu o bom desempenho do casal, decidiu reduzir para cinco, porque previu que o público se apaixonaria pelo casal e poderia rejeitar a segunda fase, quando José Inocêncio já viúvo seria interpretado por Antônio Fagundes.

A história começa com o personagem chegando à zona cacaueira de Ilhéus, na Bahia, e resolve se estabelecer ali. Para registrar a resolução, finca seu facão nas raízes de um frondoso jequitibá. Este gesto passa a ser o símbolo de sua coragem e do sonho de se tornar eterno. Em pouco tempo, José Inocência se torna um poderoso fazendeiro da região.

Marcos Palmeira e Antonio Fagundes em Renascer, 1993.

Durante uma apresentação de boi-bumbá em sua fazenda, fica perdidamente apaixonado por Maria Santa, papel de Patricia França, com quem tem três filhos: José Augusto, José Bento, José Venâncio e João Pedro, personagens de Marco Ricca, Tarcísio Filho, Taumaturgo Ferreira e Marcos Palmeira. A felicidade do casal é tragicamente interrompida durante as complicações do nascimento do caçula que, para desespero do protagonista, culmina com a morte de sua esposa.

“Perder esse grande amor faz do José Inocêncio um sujeito frio e distante dos filhos. Principalmente, do João Pedro, a quem ele nunca conseguiu dar amor. É um dos personagens mais significativos da minha carreira em uma novela que conseguiu reunir arte e entretenimento”, valoriza Fagundes.

O ressentimento entre pai e filho, a quem culpa pela morte da mulher, é o fio condutor da trama e se intensifica na segunda fase, quando Inocêncio conquista e casa-se com a namorada de João Pedro, a sedutora Mariana, papel de Adriana Esteves. A verdade é que a jovem é neta de Belarmino, de José Wilker, antigo desafeto do fazendeiro que foi assassinado de forma misteriosa, com as suspeitas recaindo sobre o próprio Inocêncio. À época, Esteves sofreu com a enxurrada de críticas por seu desempenho na pele da complexa personagem.

“Eu era muito nova, estava na minha quarta novela e ainda não tinha vivido uma personagem rejeitada pelo público. Tudo o que vivi naquela época me fez a atriz que sou hoje. Foi onde aprendi a lidar com as críticas e a me superar”, avalia Esteves.

Apesar de enfrentar uma situação controversa com a mocinha ambígua, Benedito foi generoso ao criar tipos marcantes que marcaram a carreira de boa parte do elenco, como Dona Patroa, estreia de Eliane Giardini em novelas, a cafetina Jacutinga, de Fernanda Montenegro, a hermafrodita Buba, de Maria Luisa Mendonça, e o sonhador Tião Galinha, de Osmar Prado, entre outros. “A novela tocou em temas profundos. Tião era o retrato do Brasil, um personagem sofredor, mas que não perdia a fé na vida e nos seus objetivos”, avalia Osmar.

Privilegiando gravações externas em locações na cidade baiana de Ilhéus e nas capitais de Rio de Janeiro e São Paulo, “Renascer” movimentou um grande time de técnicos e elenco para criar uma boa frente e dar conta de seus 213 capítulos. “O objetivo era ter de fato uma luz diferente, cenografia realista e linguagem mais poética. Ver o público se encantar por esse trabalho foi muito emocionante”, valoriza o diretor Luiz Fernando Carvalho.

Depois do sucesso do remake de “Pantanal”, exibido em 2022, a Globo se prepara para revisitar a história de “Renascer”. Prevista para o início de 2024, a produção conta novamente com adaptação de Bruno Luperi, neto de Benedito, e direção de Gustavo Fernandez.